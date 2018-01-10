Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: заместитель мэра Благовещенска Светлана Яковлева

В четверг, 11 января, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» речь пойдёт о взаимном влиянии миграции и развитии социальной инфраструктуры Благовещенска. Гость студии – заместитель мэра города Светлана Яковлева. Ведущие эфира – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.