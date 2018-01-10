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10 января 2018, 17:50 5

Амурчане пока не могут получить выплаты за первенца

Амурчане пока не могут получить выплаты за первенца
Фото: Mkset.ru

В Амурской области пока не готовы выплачивать деньги за первенца, хотя федеральный закон об этих выплатах вступил в силу. В соцзащите региона еще не принимают документы, так как не знают, какие именно бумаги нужны. Федеральные ведомства разъяснения не дали.

С начала года в области родилось 250 малышей, из них 80 первенцев. Их родители уже приходят в соцзащиту, но получают пока только консультацию.

Выплата будет равна прожиточному минимуму ребёнка – 12 тысяч рублей. Эту сумму начнут выплачивать с февраля. Родителям, чьи дети появились на свет в январе, сделают перерасчет. Деньги будут начислять ежемесячно в 20-х числах.

«Необходимо сложить доходы мамы, доходы папы и разделить на троих, так как у них появился в семье первенец. Это величина не должна превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на трудоспособного, а у нас он сейчас составляет 12 тысяч 184 рубля – ее полуторакратный размер будет 18 тысяч 286 рублей. Доход семьи из трёх человек не должен превышать 54 тысяч 828 рублей», – сказала министр социальной защиты Амурской области Наталья Киселёва.

Если за назначением пособия родители обратятся до того, как ребёнку исполнится полгода, то выплаты начислят и за все предыдущие месяцы – с даты рождения ребёнка. А если родители подадут заявление через шесть месяцев после рождения первенца, то выплаты назначат без учёта пропущенного периода.

По предварительным данным министерства соцзащиты области, в 2018 году новое пособие получат почти 3 тысячи семей. Деньги будут выплачивать до достижения ребенком полуторагодовалого возраста.

Тем временем Пенсионный фонд принимает заявления на выплату за второго ребенка. Ежемесячное пособие будут выдавать из материнского капитала. В Амурской области выплата составит почти 12 тысяч рублей. Выплата положена только тем, чей второй ребенок был рожден или усыновлен не раньше 1 января этого года, а доход семьи не превышает 18 тысяч рублей на одного человека.

Пособие будут выплачивать до полутора лет. То есть мама израсходует половину материнского капитала, который в этом году составляет 453 тысячи рублей. Заявление на выплату принимают в Пенсионном фонде или МФЦ. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении всех детей, справки о доходах.

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#дети #жизнь #закон

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    6 часов назад



    В Амурской области пока не готовы выплачивать деньги за первенца, хотя федеральный закон об этих выплатах вступил в силу. В соцзащите региона еще не принимают документы, так как не знают, какие именно бумаги нужны. Федеральные ведомства разъяснения не дали.



    Вот это специалисты...

  • ММС

    ММС
    6 часов назад

    Да, да есть принятые законы, а есть их реальное воплощение. Принятый закон на хлеб не намажешь.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Нищим и эти деньги в помощь. 1.5 года. А потом малыш пойдет работать. Предел цинизма, тупости власти. У нас десятки тысяч нищих многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилья! Им кто поможет? В 2017 году всего 5000 семей проблему решило. И ком нищих с детьми растет! Как лохов разводят. Нужны рабы, рожай, мы тебе 1.5 года кормить будем! А потом гребите сами, идиоты! И всю эту лажу о заботе, очень умно подают. Народ писает от умиления.Были же раньше люди! Почему все идиотами стали? Одно слово Россия!

  • Лёха Гутров

    Лёха Гутров
    2 часа назад

    Откуда деньги? Из федерального бюджета?

  • atasy

    atasy
    1 час назад

    Так они сейчас и начнут плодиться по тупости. Знаю такую,одного родила,выплаты кончились,она второго и так уже их 5!!! Дома голый васыр, жрать нечего а они размножаются ради выплат. Кому эти выплаты то?!

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