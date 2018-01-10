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10 января 2018, 17:13 5

Нелегальные перевозки пассажиров выявили в Приамурье

Нелегальные перевозки пассажиров выявили в Приамурье
Фото пресс-службы минтрансстроя Амурской области

10 января на 124-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску» проводился рейд. Сотрудники амурского минтрансстроя и правоохранители выявляли факты нелегальных пассажироперевозок. В итоге был обнаружен нарушитель – перевозчик, работающий на межмуниципальном маршруте Завитинск – Благовещенск.

Оказалось, что водитель не зарегистрирован как предприниматель. Он управлял автобусом без прохождения предрейсового медосмотра, а также предрейсового осмотра транспортного средства.

В отношении нелегала были составлены материалы, которые в дальнейшем направят в суд, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области. Перевозчику грозят штрафные санкции.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    7 часов назад

    сколько их возле МЕГИ??? у б.Хуафу???? не там ловите)))))

  • Nikodim

    Nikodim
    6 часов назад

    действительно странно, зачем тратить время и бензин, уезжая за 124 км, если достаточно подежурить около автовокзала?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    Nikodimдействительно странно, зачем тратить время и бензин, уезжая за 124 км, если достаточно подежурить около автовокзала?


    124-ый км - это стационарный пост ДПС за мостом через р.Зея. Так что не так уж и далеко. По сабжу, далеко не первый день этот автобус, как и многие другие, так ездил. Стуканул кто-то или денег платить не захотел водитель.

  • full

    full
    4 часа назад

    Возле каждого авто и жд вокзала есть такие перевозчики. И все о них знают. Это как с игровыми автоматами.

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    На лапу видимо не дал...

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