Нелегальные перевозки пассажиров выявили в Приамурье

Фото пресс-службы минтрансстроя Амурской области

10 января на 124-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску» проводился рейд. Сотрудники амурского минтрансстроя и правоохранители выявляли факты нелегальных пассажироперевозок. В итоге был обнаружен нарушитель – перевозчик, работающий на межмуниципальном маршруте Завитинск – Благовещенск.

Оказалось, что водитель не зарегистрирован как предприниматель. Он управлял автобусом без прохождения предрейсового медосмотра, а также предрейсового осмотра транспортного средства.

В отношении нелегала были составлены материалы, которые в дальнейшем направят в суд, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области. Перевозчику грозят штрафные санкции.