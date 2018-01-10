«Большая игра», «Бойся своих желаний», «Астрал–4» и другие: кинопремьеры недели

Фото: collegemoviereview.com

Первая рабочая неделя в этом году принесет благовещенцам сразу восемь кинопремьер. Местные кинотеатры покажут: «Кто наш папа, чувак», «Бойся своих желаний», «Большая игра», «Астрал–4», «Тайная жизнь насекомых», «Сламбер: лабиринты сна», «Бахубали: рождение легенды», «Всё только начинается». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках кино.

Кто наш папа, чувак

Питер и Кайл Рейнольдсы – два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

Актеры: Оуэн Уилсон, Кристофер Уокен, Дж.К. Симмонс, Эд Хелмс. Режиссер: Лоуренс Шер.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, кинотеатре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова».

Бойся своих желаний

Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен и что за древнее зло скрывается в ней?

Актеры: Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл Слаггерт. Режиссер: Джон Р. Леонетти.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, ОКЦ, «Харбине».

Большая игра

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотятся мафия и ФБР?

Актеры: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера. Режиссер: Аарон Соркин.

Ленту покажут в ДК Профсоюзов.

Астрал–4

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.

Актеры: Кирк Асеведо, Спенсер Лок, Джош Стюарт, Лин Шэй. Режиссер: Адам Робител.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск».

Тайная жизнь насекомых

Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого – своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…

Актер: Райан Николлс. Режиссеры: Арно Бурон, Антун Крингс.

Мультфильм можно увидеть в киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

Сламбер: лабиринты сна

Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама она при этом страдает параноидальными видениями. Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе работы, Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души семьи проникает нечто потустороннее. Чтобы спасти людей от этого зла, ей придётся встретиться лицом к лицу с собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.

Актеры: Мэгги Кью, Хонор Книфси, Сильвестр МакКой, Уилл Кемп. Режиссер: Джонатан Хопкинс.

Ленту покажут в киноцентре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова».

Бахубали: рождение легенды

Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его отца Амарендру. После того как тот был усыновлён королевой Сивагами, старший сводный брат Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть достигла апогея после битвы с дикими племенами, когда Сивагами нарекла младшего сына наследником королевства. Бхаллаладева и его хитрый дядя начинают плести грязные интриги, чтобы сжить Амарендру со свету.

Актеры: Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия. Режиссер: С.С. Раджамули.

Посмотреть фильм можно в киноцентре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова».

Всё только начинается

Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!

Актеры: Гленн Хедли, Рене Руссо, Морган Фриман, Джейн Сеймур, Томми Ли Джонс. Режиссер: Рон Шелтон.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск».

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