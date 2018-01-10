В Приамурье пройдет областная казачья спартакиада «Казачья сечь на Амуре»

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На организацию казачьей спартакиады было выделено почти полмиллиона рублей. Участвовать в мероприятии будут 9 команд по 10 человек – не только ученики казачьих классов, но и участники военно-патриотических клубов области. Команды поделят на две возрастные категории: 14-16 лет и 16-18 лет.

Пройдет «Казачья сечь на Амуре» в детском оздоровительном лагере имени Гагарина в конце августа. Продлится мероприятие 3-4 дня, даты еще уточняются. Проживание и питание для участников бесплатное. За время спартакиады для участников проведут тренировки и организуют казачьи состязания.

В «Казачьей сечи на Амуре» примут участие специалисты русского боя, которые будут учить молодежь элементам борьбы из системы Кадочникова, нижней акробатики, преодоления препятствий, защиты от различных видов оружия. Один из спортивно-тактических клубов организует лазерный бой и страйк на полосе препятствий.

«Мы совмещаем древние традиции и современные технологии, чтобы детям было интересно. В этом году планируем провести фланкировку шашкой – это шашкой когда машешь, делаешь показательные разные упражнения. Очень красиво смотрится, у нас и девушки так делают, и юноши. Будет рубка лозы – на точность удара, прутики там будем вставлять. Стрельба из лазерного оружия… Движение по области казачье идет, изучают казачий компонент в Прогрессе, Черняеве, Албазине, Благовещенске, Белогорске, Ерофее Павловиче, в Константиновке казачий колледж есть, у нас достаточно много сейчас, где изучается казачий компонент, даже в садиках. Направление начинает развиваться очень активно, и надо в это время давать им базу и физическую, и историческую, и морально-этическую», – поделился Александр Тюрин, начальник штаба Амурского окружного казачьего общества.

По словам организаторов, у них уже есть опыт проведения соревнований с использованием фехтования на шашках, пиках, ножевого боя, боя на бревне и казачьих единоборств. Подобные соревнования проводятся в области четвертый год.

Сейчас организаторы закупают казачьи шашки: 18 тренировочных – это настоящие металлические шашки, только незаточенные; 10 кадетских – эти как настоящие, но поменьше размером; и 2 боевые – они предназначены для демонстраций. От деревянных шашек решили отказаться, так как они очень быстро ломаются, пояснили организаторы.

Планируется, что призовых мест будет 6 – по три в каждой возрастной категории. Команды-победители получат спортивный инвентарь, а также казачью атрибутику.

Подготовка к военно-спортивной игре начнется в военно-патриотических клубах и казачьих классах в местах нахождения казачьих обществ. Планируется проведение предварительных соревнований между командами в Благовещенске, стрельбы и полевые сборы в Белогорске, тренировки молодежи с казаками в Свободном и поселке Ерофей Павлович.