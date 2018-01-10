В Михайловском районе опрокинулся грузовик: есть пострадавший

Фото: instagram.com/mreporter_blg

9 января в Михайловском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель грузовика. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание своей машины.

Фото с места происшествия появилось в социальных сетях. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась на автодороге Крестовоздвиженка – Поярково – Калинино, на 30-м километре, в 12:05. Пострадавший – 1993 года рождения.

Подробности и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливает полиция.