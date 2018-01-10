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10 января 2018, 16:21 0

Ледовая переправа между Поярково и Сюнькэ готова к открытию

11 января начнет работу международная переправа между амурским поселком Поярково и китайским Сюнькэ. Областная комиссия уже провела обследование и установила, что проектная документация и техническое обустройство ледовой переправы на российской стороне соответствуют нормативам.

«По результатам промеров на ледяной переправе наименьшая толщина льда составляет 65 сантиметров. Рекомендовано ограничить допустимую нагрузку транспортных средств при проезде по ледовой переправе общей массой не более 30 тонн», – рассказал первый заместитель министра транспорта и строительства Валерий Ухов.

Международная грузопассажирская переправа будет работать с 08:00 до 17:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья, сообщает областное правительство.

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#Китай #транспорт

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