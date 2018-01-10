Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11января
Предыдущая новость Следующая новость
10 января 2018, 16:02 3

План по доходам в областной бюджет выполнен

План по доходам в областной бюджет выполнен

В бюджет Амурской области по итогам 2017 года поступило 49,1 миллиарда рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 38,2 миллиарда – рост к уровню предыдущего года составил 8,2 %. План по доходам бюджета за год выполнен.

Наибольший объем поступлений обеспечили предприятия транспорта, их вклад в общем объеме составляет 21 %. Также большую долю поступлений обеспечило строительство – 8 %, торговля – 8 %, энергетический комплекс – 13 % и обрабатывающее производство – 3 %.

Прибыли зачислено в областной бюджет около 11 миллиардов рублей. Прирост по налогу к уровню прошлого года составил 6 %, или 0,6 миллиарда рублей. Наиболее значимый вклад в рост данного налога внесли организации энергетического комплекса (ПАО «Русгидро»), железнодорожного транспорта (ОАО «РЖД») и организации, задействованные в строительстве объектов газовой отрасли.

Налог на имущество организаций поступил в сумме 7,4 миллиарда рублей. К уровню прошлого года он увеличился на 0,8 миллиарда.

Поступление налога на доходы физических лиц в областной бюджет за год составило 11,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом поступления по налогу приросли на 1,4 миллиарда, или на 13 %.

Исполнение по расходам областного бюджета за 2017 год сложилось в сумме 46,2 миллиарда рублей, или 97,2 % от предусмотренных на год ассигнований. В полном объеме и своевременно в 2017 году производилась выплата заработной платы, все социальные выплаты населению и другие социально значимые расходы. Объем средств, направленных на выплату заработной платы и социальные выплаты, составил 14,9 миллиарда рублей, или 99,4 % от предусмотренных законом ассигнований.

Область входила в 2017 год с государственным долгом в размере 30,6 миллиарда рублей, или 87 % в сумме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. В 2017 году правительство области обеспечило его снижение на 2,9 миллиарда. В общем объеме госдолга бюджетные кредиты занимают 67,3 %, или 18,6 миллиарда рублей, которые реструктуризированы до 2034 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 257

#областная власть #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    может деньги на повышение зарплат бюджетникам найдут?

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    Зин, где 20 тонн золота ?!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    их нет, забудьте. Не зря же в Заксе представители ресурсных, золотодобывающих компаний сидели во все времена. Не для того, чтобы вам тут налоги платить с ресурса, а уж тем паче не прибыль же с золота вам тут отдавать, холуи!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 6

Акцизы подорожали, бензин – пока нет: Амур.инфо промониторило цены на топливо
Экономика 194

Более 25 тонн золота добыли в Приамурье в 2017 году
Экономика 6

В Амурской области будут делать лего-кирпичи

Экономика 11

Граждане России попали под налоговую амнистию