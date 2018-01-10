Умер актер Михаил Державин

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Информацию о смерти Державина подтвердила его супруга Роксана Бабаян.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина.

С 1959 по 1967 год актер работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, затем – в Театре сатиры. Он сыграл в десятках фильмах, среди которых «Моя морячка», «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», «Старые клячи» и других. Озвучивал мультфильмы.

Наибольшую популярность принесла актеру роль пана Ведущего в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев», которая выходила на экраны страны с 1967 по 1980 год.

Особой любовью зрителей были отмечены эстрадные номера, в которых Державин выступал со своим многолетним партнером и другом Александром Ширвиндтом. В середине 1980-х они вместе вели «Утреннюю почту», а с 2013-го программу «Хочу знать».

Михаил Державин награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, имел и другие награды.