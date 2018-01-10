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10 января 2018, 15:31 1

В Приамурье ищут желающих отвезти в Москву кровь тигра

В Приамурье ищут желающих отвезти в Москву кровь тигра
Фото: novostivmire.com

Замдиректора по научной работе Хинганского заповедника Вячеслав Кастрикин поделился в своем Фейсбуке необычной информацией. Он ищет амурчан, которые смогут доставить в Москву на самолете замороженную тигриную кровь.

Как сообщало Амур.инфо, 27 декабря 2017 года недалеко от Хинганского заповедника были обнаружены следы крупного амурского тигра. Зверь перешел реку Архару в районе Хингано-Архаринского заказника. Не исключено, что это один из президентских тигров – Кузя. Чтобы узнать это наверняка, необходимо доставить в Москву кровь животного.

«По следам мы вышли к лежке тигра, где собрали биологический материал. Тигры нередко зимой повреждают подушечки лап, когда идут по насту, поэтому на месте были капельки крови, шерсть», – рассказывали тогда «Интерфаксу – Дальний Восток» специалисты.

«Уважаемые благовещенцы! Кто может прихватить с собой в Москву маленькую пробирку с замороженным биоматериалом? Только довезти необходимо не размораживая. Биоматериал безопасен (несколько капель тигриной крови). В Москве в аэропорту встретят и примут посылочку», – написал Вячеслав Кастрикин в своем Фейсбуке.

ИА «Амур.инфо» он уточнил, что обнаруженную кровь предполагается доставить в Москву обычным пассажирским рейсом. В столице специалисты проведут генетический анализ биоматериала, чтобы выяснить, кто забрел к территории Хинганского заповедника: материал сравнят с имеющимися образцами крови Кузи. Количество отправляемой крови невелико.

В настоящее время в Хинганском заповеднике проживает Илона – одна из трех тигров, которых 22 мая 2014 года выпустили на свободу в Желундинском заказнике Амурской области при участии президента РФ Владимира Путина. Боря и Кузя впоследствии покинули Приамурье, выбрав места охоты в соседних регионах.

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#животные #транспорт

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Комментарии
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  • Казак

    Казак
    5 часов назад

    Только довезти необходимо не размораживая! Это как? В иллюминатор надо вытащить?

    Ну как так!? Такая организация, а решают вопрос как будто в деревни живут, типа кто в город собирается в ближайшие дни, а то надо знакомому банку меду передать. В Благовещенске куча солидных организаций сотрудники которых каждый день летают в Москву, с которым можно договорится, ну или в Аэропорт приехать рано утром и увидишь там кучу знакомых которые улетают в Москву.

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