Акцизы подорожали, бензин – пока нет: Амур.инфо промониторило цены на топливо

Цены на бензин в Благовещенске с начала месяца держатся на прошлогоднем уровне. Об этом Амур.инфо сообщили на местных автозаправках, эту информацию подтверждают и амурские антимонопольщики. Последнее повышение стоимости топлива было зафиксировано в декабре 2017 года.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2018 года акцизы на бензин в России подорожали на 50 копеек за литр. Но, как заверили российские власти, рост на акцизы не приведет к росту цен на топливо. Тем не менее, по оценкам экспертов, в 2018 году розничные цены могут превысить отметку в 50 рублей за литр.

Пока же повышения не наблюдается. По данным амурского УФАС, за первую неделю года розничные цены на бензин марки А-80, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо остались на прежнем уровне. При этом оптовая цена бензина марки АИ-92 снизилась у одного из поставщиков на 0,37 %, а оптовая цена дизельного топлива выросла на 0,59 %. Стоимость остальных видов осталась неизменной.

ИА «Амур.инфо» узнало, какова стоимость бензина и дизтоплива на сегодняшний день.

АЗК «Машина»:

АИ-80 – 36,50 рубля;

АИ-92 – 39,90 рубля;

АИ-95 – 41,90 рубля;

АИ-98 – 44,30 рубля;

Дизтопливо – 44 рубля.

«Амуртранснефть»:

АИ-80 – 37 рублей;

АИ-92 – 39,90 рубля;

АИ-95 – 41,90 рубля;

АИ-98 – 44,50 рубля;

Дизтопливо – 44 рубля.

ННК («Амурнефтепродукт»):

АИ-80 – 37,80 рубля;

АИ-92 – 40,10 рубля;

АИ-95 – 42,60 рубля;

АИ-98 – 45 рублей;

Дизтопливо – 44 рубля.

ВНК:

АИ-80 – 35 рублей;

АИ-92 – 39,50 рубля;

АИ-95 – 41,50 рубля;

АИ-98 – 43 рубля;

Дизтопливо – 43 рубля.

Роснефть:

АИ-92 – 40 рублей;

АИ-95 – 42,20 рубля;

АИ-98 – 44,60 рубля;

Дизтопливо – 44 рубля.

ДНК:

АИ-80 – 37 рублей;

АИ-92 – 39,90 рубля;

АИ-95 – 42,50 рубля;

АИ-98 – 44,50 рубля.