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10 января 2018, 15:30 6

Акцизы подорожали, бензин – пока нет: Амур.инфо промониторило цены на топливо

Акцизы подорожали, бензин – пока нет: Амур.инфо промониторило цены на топливо

Цены на бензин в Благовещенске с начала месяца держатся на прошлогоднем уровне. Об этом Амур.инфо сообщили на местных автозаправках, эту информацию подтверждают и амурские антимонопольщики. Последнее повышение стоимости топлива было зафиксировано в декабре 2017 года.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2018 года акцизы на бензин в России подорожали на 50 копеек за литр. Но, как заверили российские власти, рост на акцизы не приведет к росту цен на топливо. Тем не менее, по оценкам экспертов, в 2018 году розничные цены могут превысить отметку в 50 рублей за литр.

Пока же повышения не наблюдается. По данным амурского УФАС, за первую неделю года розничные цены на бензин марки А-80, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо остались на прежнем уровне. При этом оптовая цена бензина марки АИ-92 снизилась у одного из поставщиков на 0,37 %, а оптовая цена дизельного топлива выросла на 0,59 %. Стоимость остальных видов осталась неизменной.

ИА «Амур.инфо» узнало, какова стоимость бензина и дизтоплива на сегодняшний день.

АЗК «Машина»:

АИ-80 – 36,50 рубля;

АИ-92 – 39,90 рубля;

АИ-95 – 41,90 рубля;

АИ-98 – 44,30 рубля;

Дизтопливо – 44 рубля.

«Амуртранснефть»:

АИ-80 – 37 рублей;

АИ-92 – 39,90 рубля;

АИ-95 – 41,90 рубля;

АИ-98 – 44,50 рубля;

Дизтопливо – 44 рубля.

ННК («Амурнефтепродукт»):

АИ-80 – 37,80 рубля;

АИ-92 – 40,10 рубля;

АИ-95 – 42,60 рубля;

АИ-98 – 45 рублей;

Дизтопливо – 44 рубля.

ВНК:

АИ-80 – 35 рублей;

АИ-92 – 39,50 рубля;

АИ-95 – 41,50 рубля;

АИ-98 – 43 рубля;

Дизтопливо – 43 рубля.

Роснефть:

АИ-92 – 40 рублей;

АИ-95 – 42,20 рубля;

АИ-98 – 44,60 рубля;

Дизтопливо – 44 рубля.

ДНК:

АИ-80 – 37 рублей;

АИ-92 – 39,90 рубля;

АИ-95 – 42,50 рубля;

АИ-98 – 44,50 рубля.

Просмотров всего: 984

#транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    8 часов назад

    Да бензин до нового года подорожал заранее на 2 рубля с лишним.

  • 2509

    2509
    8 часов назад

    Да уж куда там, на глазах дорожает, и до нового года и после! Куда антимонопольщики смотрят, мафия везде!

  • Майкл28

    Майкл28
    8 часов назад

    Зато вчера в сюжете о сборе подписей за путина, счастливые люди рассказывают какой он молодец, Крым вернул. В Сирии победил. Что у людей в голове????

  • ЛёхаЛёха

    ЛёхаЛёха
    7 часов назад

    Каша у людей в голове...

  • варварав

    варварав
    5 часов назад

    Негативные не показали просто, а были.

  • yurkakent

    yurkakent
    1 час назад

    У людей все в порядке в голове, они актеры. Выполняют свою работу)))

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