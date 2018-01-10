Амурские джуисты завоевали право на участие в первенстве мира

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Амурские джуисты завоевали на первенстве России по джиу-джитсу 10 медалей, в том числе две награды высшего достоинства. Трое из них уже включены в национальную сборную, возможно, в нее войдет и четвертый амурский спортсмен. В марте они будут бороться за победу на первенстве мира в Абу-Даби.

Как сообщил президент Амурской федерации джиу-джитсу Евгений Сороковиков, в первенстве России участвовали 12 спортсменов из Благовещенска, Сковородина и поселка Уруша. Соревнования проводились в двух возрастных группах: 15–17 и 18–20 лет.

В младшей категории первое место заняла Ксения Степакова, Анастасия Лукашина стала второй. Примечательно, что обе девушки на следующий день приняли участие в соревнованиях старшей возрастной группы, и там всё вышло наоборот: Анастасия одолела всех соперниц более старшего возраста и завоевала золото, а Ксения – серебро.

В той же категории – до 18 лет – Михаил Сурмий занял второе место, а Степан Доля, Даниил Юречко и Владислава Чеканова заняли третьи места. В старшей группе бронзовыми призерами стали Дмитрий Коваленко и Лиана Роснадзе.

«В итоге трое наших спортсменов – Ксения Степакова, Анастасия Лукашина и Михаил Сурмий – вошли в сборную России по джиу-джитсу, – рассказал Евгений Сороковиков. – Сейчас мы ведем переговоры, чтобы включить в сборную Лиану Роснадзе. Ксения откажется от своего права по второму месту в старшей возрастной группе, и тогда его может получить Лиана, как идущая следующей».

В марте амурчане в составе сборной отправятся в Объединенные Арабские Эмираты. В столице страны Абу-Даби с 1–4 марта пройдет первенство мира по джиу-джитсу. Кроме того, в феврале около 30 амурских спортсменов поедут на клубный чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу, который состоится в Москве.