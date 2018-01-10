В Благовещенске началась подготовка к «Лыжне России–2018»

В Благовещенске объявлен аукцион на проведение спортивно-массового мероприятия «Лыжня России–2018». Забег пройдет в феврале в районе второго Владимировского озера. Городская администрация сейчас ищет тех, кто подготовит трассы и всю сопутствующую инфраструктуру.

На всю подготовку и проведение «Лыжни» из городского бюджета выделено 482 000 рублей. В частности, на эти средства исполнитель должен подготовить две лыжные трассы протяженностью 1 и 5 километров. Всего будет три забега: на 1, 5 и 10 километров. Участники последнего побегут по пятикилометровой трассе два круга.

«По всей соревновательной трассе должно проходить две ровные лыжни. На поворотах прорезается непрерывная лыжня, позволяющая лыжам скользить по ней беспрепятственно. Там, где повороты очень круты и скорость может оказаться слишком высокой, чтобы удержаться на лыжне, лыжня не прорезается… Для соревнований свободным стилем трасса должна быть шириной не меньше 6 метров. Последние прямые 100 метров являются финишной зоной. Начало этой зоны должно быть четко отмечено цветной линией. Минимальная ширина этой зоны — 6-8 метров», – такие требования представлены в техзадании.

Для проведения забега установят леерные ограждения, сцену для проведения церемоний открытий и закрытия, пьедестал для победителей; подготовят места стоянок для автотранспорта, в том числе автобусов, на которых будут доставлять спортсменов.

На место проведения привезут чашу олимпийского огня, подготовят фотозону с символикой соревнований и ледовыми скульптурами, будет работать каток. Также поставят палатки, в которых можно будет греться. Согреваться участники будут и горячим чаем с кашей и пирожками. К мероприятию должны подготовить не менее 10 килограммов черного чая и не менее 50 килограммов сахара.

К мероприятию подготовят 4 000 карточек участников. Примерно столько же – 3 987 человек – насчитал после проведения «Лыжни России–2017» начальник городского управления по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Кутека.

Для награждения победителей изготовят 13 статуэток, подготовят брелоки, новогодние игрушки, шоколадки, блокноты. Для подготовки призового фонда организаторам предлагают привлекать меценатов. В 2017 году одна из участниц выиграла купон на покупку путевки на отдых.Помимо забегов на лыжах, можно будет поучаствовать в других конкурсах и эстафетах.

Конкретные дата и время проведения масштабного лыжного забега еще уточняются.