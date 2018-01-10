Водителю, сбившему насмерть пешехода в Благовещенске возле ОКЦ, осталось сказать последнее слово

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 мая 2017 года в Благовещенске автомобиль сбил парня и девушку, переходивших дорогу. Впоследствии юноша скончался. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной. Затем у пострадавшей стороны появился свидетель, утверждавший, что водитель совершил ДТП в нетрезвом виде. Защита привлекла свидетеля, заявившего, в свою очередь, что в день аварии водитель не пил.

Обвинение в ходе судебного расследования пересмотрело свою позицию. Водитель первоначально обвинялся по части 2 статьи 264. Затем его стали обвинять по части 4 той же статьи. Подсудимого обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вместо двух лет и шести месяцев в колонии-поселении теперь прокуратура предлагает осудить водителя на четыре года и шесть месяцев в колонии общего режима.