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10 января 2018, 14:16 6

Водителю, сбившему насмерть пешехода в Благовещенске возле ОКЦ, осталось сказать последнее слово

Водителю, сбившему насмерть пешехода в Благовещенске возле ОКЦ, осталось сказать последнее слово

Дело о ДТП возле ОКЦ, в котором погиб один пешеход и тяжело пострадал второй, близится к завершению. В среду, 10 января, в Благовещенском городском суде было завершено судебное следствие и прошли прения. 26 января обвиняемому предоставят последнее слово, после чего судья огласит приговор.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 мая 2017 года в Благовещенске автомобиль сбил парня и девушку, переходивших дорогу. Впоследствии юноша скончался. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной. Затем у пострадавшей стороны появился свидетель, утверждавший, что водитель совершил ДТП в нетрезвом виде. Защита привлекла свидетеля, заявившего, в свою очередь, что в день аварии водитель не пил.

Обвинение в ходе судебного расследования пересмотрело свою позицию. Водитель первоначально обвинялся по части 2 статьи 264. Затем его стали обвинять по части 4 той же статьи. Подсудимого обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вместо двух лет и шести месяцев в колонии-поселении теперь прокуратура предлагает осудить водителя на четыре года и шесть месяцев в колонии общего режима.

Просмотров всего: 3383

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    8 часов назад

    Да блин где решение то?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    8 часов назад

    Последнее слово-то за судьёй

  • Max412

    Max412
    8 часов назад

    Такие приговоры только плодят отморозков. Как террориста надо судить, или как за умышленное.

  • Jackson

    Jackson
    8 часов назад

    пил - не пил, а ребят не вернуть

  • гомункулус

    гомункулус
    3 часа назад

    закрыть урода лет на 10 !!!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    37 минут назад

    Обыкновенная 105 статья УК...

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