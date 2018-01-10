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10 января 2018, 14:10 0

В Хинганском заповеднике браконьеры подстрелили косулю

В Хинганском заповеднике браконьеры подстрелили косулю
Фото: novosti-saratova.ru

На территории Хинганского заповедника были задержаны двое браконьеров с тушей косули. Теперь им предстоит ответить по закону.

Граждан задержала опергруппа 3 января во время патрулирования территории Антоновского участкового лесничества. У них изъяли гладкоствольное ружье ИЖ-54 и карабин «Вепрь». На месте задержания были обнаружены шкура и разделанная туша косули.

Оружие изъяли и сдали в полицию. В настоящее время решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности, сообщается на сайте Хинганского заповедника.

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#животные #природа #происшествия

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