Большая часть жалоб амурчан на холод в квартирах не подтверждается

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За время новогодних каникул через социальную сеть Инстаграм было получено еще пять жалоб на низкие температуры в квартирах. По всем были проведены замеры, температурный режим соответствовал нормативам.

Работа по проверке температуры в домах продолжается. Она будет проведена еще в 58 квартирах. В министерстве ЖХК региона напоминают, что проверки проводятся только по обращениям, в которых жители указывают точный адрес и свой контактный телефон. Предоставить эту информацию можно по телефону горячей линии ГЖИ 8(4162)77-34-00 или написать в Инстаграм @min_zkh_amur.