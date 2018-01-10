Большая часть жалоб амурчан на холод в квартирах не подтверждается
Государственная жилищная инспекция Амурской области и орган муниципального жилищного контроля продолжают работать с жалобами на низкую температуру в жилых домах. На сегодня проведена проверка по 81 обращению амурчан. Из этого числа в 69 квартирах температурный режим соответствует норме.
За время новогодних каникул через социальную сеть Инстаграм было получено еще пять жалоб на низкие температуры в квартирах. По всем были проведены замеры, температурный режим соответствовал нормативам.
Работа по проверке температуры в домах продолжается. Она будет проведена еще в 58 квартирах. В министерстве ЖХК региона напоминают, что проверки проводятся только по обращениям, в которых жители указывают точный адрес и свой контактный телефон. Предоставить эту информацию можно по телефону горячей линии ГЖИ 8(4162)77-34-00 или написать в Инстаграм @min_zkh_amur.
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