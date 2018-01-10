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10 января 2018, 13:46 5

Большая часть жалоб амурчан на холод в квартирах не подтверждается

Большая часть жалоб амурчан на холод в квартирах не подтверждается
Фото: www.chita.ru

Государственная жилищная инспекция Амурской области и орган муниципального жилищного контроля продолжают работать с жалобами на низкую температуру в жилых домах. На сегодня проведена проверка по 81 обращению амурчан. Из этого числа в 69 квартирах температурный режим соответствует норме.

За время новогодних каникул через социальную сеть Инстаграм было получено еще пять жалоб на низкие температуры в квартирах. По всем были проведены замеры, температурный режим соответствовал нормативам.

Работа по проверке температуры в домах продолжается. Она будет проведена еще в 58 квартирах. В министерстве ЖХК региона напоминают, что проверки проводятся только по обращениям, в которых жители указывают точный адрес и свой контактный телефон. Предоставить эту информацию можно по телефону горячей линии ГЖИ 8(4162)77-34-00 или написать в Инстаграм @min_zkh_amur.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    10 часов назад

    кто бы сомневался, у нас сейчас так вообще 26 градусов, а до этого 5 лет и 18 не было, ЖКХ тоже на ручном управлении губернатора,что поделаешь, се ля ви

  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    -15 дома это норм

  • Пыжыков

    Пыжыков
    10 часов назад

    Большая часть жалоб амурчан на холод в квартирах не подтверждается

    Отсюда вывод!

  • ИванЛи

    ИванЛи
    5 часов назад

    А какой температурный режим соответствует нормативам? Ну, так, для справки, чтобы зря не беспокоить.

  • foxik62

    foxik62
    5 часов назад

    Просто: в прокуратуру заяву с тем, что температура батарей ниже 70 градусов. И понеслась....

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