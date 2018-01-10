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10 января 2018, 13:32 0

Холодно и малооблачно: прогноз погоды в Приамурье на 11 января

Холодно и малооблачно: прогноз погоды в Приамурье на 11 января
Фото: Pikabu

В Амурской области 11 января будет малооблачно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду, местами – до 11 метров в секунду. Температура ночью по северу составит минус 28…33 градуса, в отдельных районах – минус 35…40. Днем термометры покажут 19…24 градуса мороза, местами – минус 28…33.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 27…29 градусов ниже нуля, днем – минус 18…20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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