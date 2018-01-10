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10 января 2018, 12:46 3

Житель Тынды незаконно получил на жилье субсидию в полмиллиона рублей

Житель Тынды незаконно получил на жилье субсидию в полмиллиона рублей
Фото: mapio.net

В Приамурье будут судить тындинца, который получил из федерального бюджета полмиллиона рублей на покупку жилья. В прокуратуре уверены, что амурчанин сделал это незаконно.

Тындинец попал в программу получения социальных выплат гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. Оформляя документы, амурчанин не указал, что у его сына 1986 года рождения имеется квартира в Улан-Удэ Республики Бурятия. Если бы эти данные были известны, амурчанин мог бы рассчитывать на субсидию меньшего размера, но, скрыв информацию, он получил жилищный сертификат на полмиллиона рублей.

«В результате он противоправно, безвозмездно, путем обмана изъял в свою пользу денежные средства в размере разницы между величиной жилищной субсидии на семью из четырех человек и величиной жилищной субсидии на семью из трех человек, что повлекло причинение ущерба Российской Федерации на сумму более 554 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере». Расследование вел следователь следственного отдела УФСБ России по Амурской области. Обвинительное заключение утвердил прокурор Амурской области Руслан Медведев. Дело рассмотрит Тындинский городской суд. Максимальная санкция по статье – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

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#жизнь #происшествия #соцзащита #Тында #финансы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    11 часов назад

    Мало своровал. Дадут много.

  • Алгебра

    Алгебра
    8 часов назад

    Интересно, а когда проверяли его документы, не запрашивали чтоли сведения из Росреестра?

  • Nora71

    Nora71
    1 час назад

    Да уж! Жалко мужчину! Кто много ворует, тому ничего не светит.., а тут попадет сейчас за копейки..

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