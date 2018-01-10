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10 января 2018, 12:45 0

В Белогорске собака помогла задержать мужчину с героином

В Белогорске собака помогла задержать мужчину с героином
Фото: krsk.aif.ru

В Белогорске служебно-розыскная собака помогла транспортным полицейским обнаружить наркотик. «Дурь» выявили у автолюбителя из Благовещенска. Мужчина перевозил героин.

Общая масса наркотика составила 2,04 грамма. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ». Ведется расследование.

Пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте сообщает, что мужчина, у которого нашли героин, ранее судим.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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