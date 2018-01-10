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10 января 2018, 12:33 5

В Благовещенске автохам дважды нарушил ПДД, проехав на красный (видео)

В Благовещенске автохам дважды нарушил ПДД, проехав на красный (видео)

В Благовещенске сняли на видео маневры автохама. Водитель легковушки дважды нарушил ПДД, менее чем за минуту проехав перекрестки на красный сигнал светофора.

Автор ролика рассказал ИА «Амур.инфо», что съемку он сделал утром 10 января. Машины двигались по улице Октябрьской, нарушения ПДД происходили на перекрестках с Островского и 50-летия Октября. Проезжая на красный, водитель легковушки выезжал на встречную полосу движения и создавал опасность для остальных участников движения.

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#происшествия #транспорт #автохам

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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    11 часов назад

    Надеюсь органы возбудятся, не надо что бы такой индивидум по дорогам разъезжал

  • alex 3

    alex 3
    11 часов назад

    СоветскийНадеюсь органы возбудятся, не надо что бы такой индивидум по дорогам разъезжал


    с такой манерой скоро "самоликвидируется", и будет пешком ходить, или на костылях с фингалом под глазом от "благодарных" водителей

  • Буцефал

    Буцефал
    10 часов назад

    Что за дискриминация по половому признаку!))) Может там автохамка нарушала?

  • Max412

    Max412
    8 часов назад

    К сожалению ничего удивительного нет. Это уже становится нормой для нашего города. Скоро начнут появляться новости типа: "Два клевых пацанчика столкнулись когда оба ехали на красный. Виновным признали того, который поворачивал налево (или того кто выехал вторым на перекресток). ну и т.д." И не камеры ни полиция этой проблемы не решат. С головами нужно что-то делать. Например проехал на красный свет 2 раза, (скорость превысил) или встал где стоянка запрещена - водительское изъять, а самого на экспертизу не дебил ли или псих, раз намерено нарушаешь правила. Глядишь тогда и в головах что-то да изменится.

  • АндрееFF

    АндрееFF
    8 часов назад

    Солидарен с Буцефалом, сейчас и женский пол такое может вытворять!

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