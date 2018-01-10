В Благовещенске автохам дважды нарушил ПДД, проехав на красный (видео)

В Благовещенске сняли на видео маневры автохама. Водитель легковушки дважды нарушил ПДД, менее чем за минуту проехав перекрестки на красный сигнал светофора.

Автор ролика рассказал ИА «Амур.инфо», что съемку он сделал утром 10 января. Машины двигались по улице Октябрьской, нарушения ПДД происходили на перекрестках с Островского и 50-летия Октября. Проезжая на красный, водитель легковушки выезжал на встречную полосу движения и создавал опасность для остальных участников движения.

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Александр Авдеев