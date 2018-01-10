Минобрнауки РФ утвердил сроки проведения ЕГЭ

В 2018 году испытания по ЕГЭ традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Сроки проведения единого госэкзамена утвердили в Министерстве образования и науки РФ. В 2018 году в задания по пяти предметам внесены некоторые изменения.

Досрочный этап ЕГЭ в этом году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября.

Тем, кто планирует сдавать экзамены, амурский минобр советует поторопиться. Принимать заявления на участие в дополнительном и досрочном этапе госаттестации будут до 1 февраля включительно. Школьники пишут заявление в школе, всем остальным необходимо обратиться в территориальные отделы или управления образования. Тем, кто откладывает подачу заявления на последний день – 1 февраля, обратиться советуют до 17:00, чтобы успеть внести все данные в общую базу, подчеркивают в областном минобре.

Что касается самих заданий для ЕГЭ, то существенных изменений в контрольно-измерительных материалах не будет. Небольшие новшества внесены в КИМы по пяти предметам: литературе, русскому языку, химии и физике, информатике и ИКТ.

Так, в ЕГЭ по литературе уточнены требования к выполнению двух заданий и введена четвертая тема сочинения. В экзаменационную работу по русскому языку включено задание, проверяющее знание лексических норм современного русского языка.

В КИМ по физике добавлен вопрос на знание элементов астрофизики, а в работу по химии включено задание высокого уровня сложности, подразумевающий развернутый ответ.

В экзаменационной работе по информатике в задании № 25 теперь отсутствует возможность написания алгоритма на естественном языке. «Это сделано в связи с тем, что за 15 лет, что проводится ЕГЭ, никто этот алгоритм так ни разу не написал. И поэтому разработчики контрольно-измерительных материалов, которые находятся в федеральном институте педагогических измерений, в этом году внесли такую корректировку. Как раньше описывали другими способами, так и будет, а алгоритм, в связи с невостребованностью, его убрали из критериев», – рассказали в областном министерстве образования и науки.

Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, будет таким же, как и в 2017 году. На ЕГЭ по математике разрешается пользоваться линейкой, а на экзамене по физике или химии участникам можно взять с собой непрограммируемый калькулятор.

В 2018 году один экзамен выпадает на выходной день, 9 июня – в субботу участники будут сдавать иностранные языки, раздел «Говорение».