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Звезды оперетты из Петербурга выступили в Благовещенске в сопровождении амурских танцоров из Trafficа

Звезды оперетты из Петербурга выступили в Благовещенске в сопровождении амурских танцоров из Trafficа

Известнейшие арии из оперетт и мюзиклов «Чикаго», «Кошки», «Призрак оперы» и других прозвучали в Благовещенске в исполнении солистов Санкт-Петербургского музыкального театра. Программа «Её величество оперетта» была представлена во вторник, 9 января, в Общественно-культурном центре.

Перед зрителями выступили лауреаты международного конкурса Ольга Попова и Александр Бесков, заслуженная артистка России Галина Ульянова. В нескольких композициях, например, в «Карамболине» и «Песне Бонни» вместе с артистами оперетты выступили танцоры благовещенской студии Traffic.

В начале концерта прозвучали произведения из классических оперетт, затем дошел черед до Голливуда и Бродвея. Артисты исполнили арии из произведений Имре Кальмана, Исаака Дунаевского, Эндрю Уэббера, Фредерика Лоу. Сценическое действо поддерживалось тематическими видеозарисовками и отрывками из мюзиклов, которые показывали на большом экране.

Концерт продолжался два часа без антракта. Прозвучали также известные отрывки из мюзиклов «Чикаго», «Нотр-дам де Пари», «Поющие под дождем», «Цыганский барон», «Марица», «Юнона и Авось», «Свадьба в Малиновке», «Mamma Mia!» и других. Завершилось яркое шоу «Дуэтом Кристины и Призрака» из легендарного мюзикла «Призрак оперы» в исполнении Ольги Поповой и Александра Бескова.

Подробнее о концерте можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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#концерты #культура

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