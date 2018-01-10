Водителя, сбившего электроопору в центре Благовещенска, лишили водительских прав
9 января в Благовещенске мировой судья рассмотрел административное дело в отношении водителя-нарушителя. В ночь на 8 января мужчина, управляя иномаркой, врезался в бетонную электроопору на улице Калинина в областном центре. Рулевой бросил автомобиль на месте ДТП и скрылся.
Водителя лишили права управлять транспортом на срок 1 год и 5 месяцев – из-за оставления места аварии. Свою вину он признал. И пояснил, что ушел, бросив авто, поскольку супруге, находившейся с ним в машине, стало плохо. Мужчина отвел жену домой, а утром явился в ГИБДД, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Благовещенского городского суда.
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