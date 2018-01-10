Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:44 1

Водителя, сбившего электроопору в центре Благовещенска, лишили водительских прав

Водителя, сбившего электроопору в центре Благовещенска, лишили водительских прав
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

9 января в Благовещенске мировой судья рассмотрел административное дело в отношении водителя-нарушителя. В ночь на 8 января мужчина, управляя иномаркой, врезался в бетонную электроопору на улице Калинина в областном центре. Рулевой бросил автомобиль на месте ДТП и скрылся.

Водителя лишили права управлять транспортом на срок 1 год и 5 месяцев – из-за оставления места аварии. Свою вину он признал. И пояснил, что ушел, бросив авто, поскольку супруге, находившейся с ним в машине, стало плохо. Мужчина отвел жену домой, а утром явился в ГИБДД, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 351

#закон #происшествия #суды #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    38 минут назад

    Ну ну....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске автохам дважды нарушил ПДД, проехав на «красный» (видео)
Происшествия 1

Житель Китая пытался по льду Амура сбежать из Амурской области

Происшествия

ЧС в Южно-Сахалинске: людей просят не выходить на улицу из-за метели (фото)
Происшествия

На озере Шестянка около Свободного вызволяли застрявший автомобиль