Субсидии работникам, переезжающим в Приамурье, могут увеличить до одного миллиона

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Сейчас сумма на одного работника составляет 225 тысяч рублей. Средства могут быть направлены на переезд, наём жилого помещения, расходы по повышению квалификации, подъемные и так далее.

«Мы подготовили поправки в закон о трудовой мобильности населения… Планируем возможность увеличения субсидии из госбюджета для работодателей до одного миллиона рублей за одного переехавшего работника. За счет этих денег работодатель сможет взять на себя решение многих проблем работника — от места в детсаду для ребенка до ипотеки на новом месте», — рассказал Максим Топилин, министр труда и социальной защиты России.

При подготовке поправок ведомство учитывало предложения субъектов РФ, основанные на правоприменительной практике. По информации Минтруда, также предусматриваются дополнительные возможности для отдельных работодателей – юрлиц, осуществляющих деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, в части предоставления права привлекать работников в рамках региональных программ из субъектов РФ, включенных в перечень субъектов, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным.

Среди 16 регионов, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, входит и Амурская область. Остальные 15 регионов – это Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Вологодская, Калужская, Липецкая, Магаданская, Новосибирская, Сахалинская, Тамбовская и Ульяновская области, Чукотский автономный округ.

В Приамурье, как и по всей стране, программа повышения мобильности трудовых ресурсов действует с 2015 года. В 2015 году в область по программе никто переехать не успел, так как программу приняли поздно. В 2016 году в область по программе приехали 102 человека, в 2017 – 80 человек, как и было запланировано. В 2017 в программе участвовали два предприятия ФГУП «ЦЭНКИ» (космодром Восточный) и АО «НИПИгазпереработка» (город Свободный), рассказали в областном управлении занятости населения.

«Есть постановление правительства РФ, где указаны субъекты РФ, из которых возможен переезд по этой программе. Регион проводит конкурсный отбор для тех предприятий, которые реализуют инвестпроекты на предмет того, что им требуются квалифицированные кадры из других регионов, и в нашем регионе такие кадры найти не могут. Как правило, это высококвалифицированные специалисты. По итогам этого конкурсного отбора в субъекте формируется программа мобильности. Мы ее направляем на федеральный уровень, где проходит отбор. Если наша программа соответствует всем критериям, которые установлены действующим законодательством, в этом случае мы получаем субсидию из федерального бюджета и начинаем реализовывать программу», – рассказала Елена Дуленова, начальник управления занятости населения Амурской области.

В 2018 году по программе в область планируется привлечь 80 высококвалифицированных специалистов. В программе участвуют ФГУП «ЦЭНКИ», АО «НИПИгазпереработка» и судостроительный завод имени Октябрьской революции.

Привлеченные по программе работники обязаны проработать в области не менее трех лет.