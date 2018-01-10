Житель Китая пытался по льду Амура сбежать из Амурской области

Гражданин Китая пытался сбежать из России в КНР по льду Амура в районе Верхнеблаговещенского неподалеку от областного центра. Ранее в отношении нарушителя российские таможенники возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников».

Нарушить границу и уйти из России в КНР китаец 1975 года рождения решил 1 января 2018 года. Сотрудники областного Пограничного управления ФСБ России задержали его в 40 метрах от государственной границы на льду Амура. Он преодолел сигнализационный комплекс и целенаправленно двигался в сторону госграницы. При задержании нарушитель пытался оказать сопротивление пограничному наряду. При себе задержанный имел удостоверение личности гражданина КНР, два мобильных телефона, электронные банковские карты Китая, рубли и юани.

В ходе опроса гражданин КНР пояснил, что сознательно предпринял попытку нарушить границу, так как хотел уклониться от привлечения к уголовной ответственности на территории РФ. Ранее в отношении него Благовещенская таможня возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Контрабанда сильнодействующих ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников».

Теперь в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.