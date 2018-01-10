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10января
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ЧС в Южно-Сахалинске: людей просят не выходить на улицу из-за метели (фото)

ЧС в Южно-Сахалинске: людей просят не выходить на улицу из-за метели (фото)
Фото: skr.su

Южно-Сахалинск «запечатан» метелью: в городе не работает общественный транспорт из-за заснеженных дорог, а людей власти призывают не выходить на улицу, сообщает ИА SakhalinMedia.

Какой-либо возможности передвигаться жителей Сахалинской области лишил снежный циклон. Многие не смогли добраться до работы из-за отсутствия пригодных дорог и проблем с общественным транспортом. В снегу утонул и областной центр, который обычно оперативно расчищают за минимальные сроки. Городские службы работают, но из-за непрекращающейся метели дороги и тротуары снова и снова превращаются в сугробы и снежные поля.

«Обстановка на самом деле очень тяжелая сейчас. Введен режим ЧС на территории городского округа. Проблема в том, что по всем прогнозам метель должна была пойти на спад в середине ночи. Мы по этой причине уже вечером выставили технику на вывоз снега, которая работала с 22:00 9 января. Но, к сожалению, та работа, которая была проделана до 2:00-3:00, сейчас равна нулю, поскольку метель усилилась. Техника начнет выходить по мере затухания силы ветра, потому что работать в условиях такой плохой видимости очень опасно и сложно. К тому же уже многие люди вышли на улицу — небезопасно сейчас чистить. Общественный транспорт начинает выходить сейчас, но запустить мы можем только некоторые маршруты», – рассказали в администрации Южно-Сахалинска.

Жителям Южно-Сахалинска власти рекомендуют оставаться дома, тем более что все дворы «запечатаны» снегом. В городе не работают школы. На юге Сахалина без света остались пять сел, приостановлено междугороднее автобусное сообщение. Из-за сильного ливневого снега, не работает паромная переправа и аэропорт Южно-Сахалинска, сообщает портал «Сахалин и Курилы».

По прогнозам синоптиков, метель утихать пока не собирается. Циклон принес в южные районы Сахалина сильный снег и ветер с порывами более 20 метров в секунду.

Амурчанам опасаться ухудшения погоды в связи с сахалинским циклоном не стоит, сообщили в Амурском гидрометцентре. Приамурье циклон не затронет. Обычно в подобных случаях Амурская область в качестве последствий снежных бурь на Сахалине получает снег и теплый воздух.

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#погода #происшествия #транспорт

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