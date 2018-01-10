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10января
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сегодня, 10:39 13

На выборы президента пойдут более 55 % дальневосточников

На выборы президента пойдут более 55 % дальневосточников
Фото: Mkset.ru

Более 55 % дальневосточников собираются пойти на выборы президента России в марте 2018 года. Из 23 возможных кандидатов только шестеро смогли получить более одного процента голосов жителей ДФО. Таковы итоги опроса, который проводил центр социальных инноваций «Черный куб».

Специалисты центра проводили опрос во всех субъектах ДФО с 7 по 9 января 2018 года. Свое мнение высказали более 10 тысяч человек. Из них 55,4 % собираются идти на выборы, 21,1% – сомневаются, примут ли в них участие, а 23,5 % респондентов сказали, что наверняка не станут голосовать.

Респондентам был дан перечень из 23 кандидатов, утвержденных ЦИКом в качестве выдвинутых. Только шесть из них набрали более одного процента голосов дальневосточников: самовыдвиженец Владимир Путин получил 60,7 % голосов тех, кто готов участвовать в выборах, лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 10,9 %, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 9,3 %, лидер «Яблока» Григорий Явлинский – 1,4 %, наравне с ним идет Ксения Собчак – 1,4 %, председатель «Партии Роста» Борис Титов – 1,1 %. Более 13 % опрошенных всё еще не определились с кандидатом либо намерены испортить бюллетень.

Амурчане и приморцы отдали рекордное количество голосов за Грудинина: 11 % и 12,2 %. Ксению Собчак активнее всего поддержали на Чукотке (6 %) и Камчатке (3,9 %). Владимир Путин в рамках опроса самый высокий процент получил также на Чукотке (71,7 %) и в Якутии (69,8 %). Наименьшую поддержку действующий президент получил в Магаданской области (56,1 %), Хабаровской крае (56,2 %) и на Сахалине (56,4 %).

Просмотров всего: 246

#выборы

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    Из 30 опрошеныйх мною за Пу никто не голосует. Посмотреть бы на тех кто голосует, кто это? Если вообще такие существуют.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Более 55 % дальневосточников собираются пойти на выборы президента России в марте 2018 года.



    И дети тоже пойдут? О_О

  • Флегматичный

    Флегматичный
    1 час назад

    Альберт Клубника

    Из 30 опрошеныйх мною за Пу никто не голосует. Посмотреть бы на тех кто голосует, кто это? Если вообще такие существуют.



    А из стольких же мной опрошенных все за Владимира Владимировича будут голосовать, и никто "против". И чё?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Альберт Клубника

    Из 30 опрошеныйх мною за Пу никто не голосует. Посмотреть бы на тех кто голосует, кто это? Если вообще такие существуют.



    приходи на избирательный участок , посмотришь



  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Флегматичный

    Альберт Клубника

    Из 30 опрошеныйх мною за Пу никто не голосует. Посмотреть бы на тех кто голосует, кто это? Если вообще такие существуют.



    А из стольких же мной опрошенных все за Владимира Владимировича будут голосовать, и никто "против". И чё?



    ну как че, щас налетят , скажут, что ты троль, кремлебот, и все такое....



  • АндрееFF

    АндрееFF
    51 минута назад

    Чтобы не проголосовали за тебя, надо идти на выборы и поставить "галочку" за кого хочешь! И всё!

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    41 минута назад

    Флегматичный
    Альберт Клубника

    Из 30 опрошеныйх мною за Пу никто не голосует. Посмотреть бы на тех кто голосует, кто это? Если вообще такие существуют.



    А из стольких же мной опрошенных все за Владимира Владимировича будут голосовать, и никто "против". И чё?


    Неужели всё устраивает? И что цены ростут и зп маленькие и уровень жизни падает? Кругом бардак, да беспредел, не справедливость. Помощи от власти не дождешся, только налоги в верх лезут и зборы разные? Будете всё-таки за него голосовать?

  • oenesterov

    oenesterov
    35 минут назад

    Альберт Клубника

    Флегматичный

    Альберт Клубника

    Из 30 опрошеныйх мною за Пу никто не голосует. Посмотреть бы на тех кто голосует, кто это? Если вообще такие существуют.



    А из стольких же мной опрошенных все за Владимира Владимировича будут голосовать, и никто "против". И чё?



    Неужели всё устраивает? И что цены ростут и зп маленькие и уровень жизни падает? Кругом бардак, да беспредел, не справедливость. Помощи от власти не дождешся, только налоги в верх лезут и зборы разные? Будете всё-таки за него голосовать?


    до этого еще думал, а теперь то уж точно за Путина проголосую.



  • vitl33

    vitl33
    11 минут назад

    Липовые цифры. Во всех соц. сетях у Путина не более 35%, Затем Грудинин 25-27%,Жириновский 10% и т.д. Не ну кому нравится, что их за быдло держат конечно за дядю Вову проголосуют.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    10 минут назад

    oenesterov
    Альберт Клубника

    Флегматичный

    Альберт Клубника

    Из 30 опрошеныйх мною за Пу никто не голосует. Посмотреть бы на тех кто голосует, кто это? Если вообще такие существуют.



    А из стольких же мной опрошенных все за Владимира Владимировича будут голосовать, и никто "против". И чё?



    Неужели всё устраивает? И что цены ростут и зп маленькие и уровень жизни падает? Кругом бардак, да беспредел, не справедливость. Помощи от власти не дождешся, только налоги в верх лезут и зборы разные? Будете всё-таки за него голосовать?


    до этого еще думал, а теперь то уж точно за Путина проголосую.





    Не обманывай, ты и до этого не думал и после этого думать тоже не будешь.

  • vertex

    vertex
    6 минут назад

    Альберт Клубника

    Флегматичный

    Альберт Клубника

    Из 30 опрошеныйх мною за Пу никто не голосует. Посмотреть бы на тех кто голосует, кто это? Если вообще такие существуют.



    А из стольких же мной опрошенных все за Владимира Владимировича будут голосовать, и никто "против". И чё?



    Неужели всё устраивает? И что цены ростут и зп маленькие и уровень жизни падает? Кругом бардак, да беспредел, не справедливость. Помощи от власти не дождешся, только налоги в верх лезут и зборы разные? Будете всё-таки за него голосовать?


    Ты в профиль его посмотри и все понятно будет.

  • vertex

    vertex
    5 минут назад

    MbIcли вcлyx

    oenesterov

    Альберт Клубника

    Флегматичный

    Альберт Клубника

    Из 30 опрошеныйх мною за Пу никто не голосует. Посмотреть бы на тех кто голосует, кто это? Если вообще такие существуют.


    А из стольких же мной опрошенных все за Владимира Владимировича будут голосовать, и никто "против". И чё?


    Неужели всё устраивает? И что цены ростут и зп маленькие и уровень жизни падает? Кругом бардак, да беспредел, не справедливость. Помощи от власти не дождешся, только налоги в верх лезут и зборы разные? Будете всё-таки за него голосовать?


    до этого еще думал, а теперь то уж точно за Путина проголосую.



    Не обманывай, ты и до этого не думал и после этого думать тоже не будешь.



    Зад у него в тепле, боится власть смениться и от кормушки отгонят.

  • Kaisla

    Kaisla
    30 секунд назад

    Люди вы почему такие тупые , без разницы кто за кого голосовать будет, кого поставят , тот и будет президентом , вам лет то сколько???

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