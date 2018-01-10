На выборы президента пойдут более 55 % дальневосточников

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Более 55 % дальневосточников собираются пойти на выборы президента России в марте 2018 года. Из 23 возможных кандидатов только шестеро смогли получить более одного процента голосов жителей ДФО. Таковы итоги опроса, который проводил центр социальных инноваций «Черный куб».

Специалисты центра проводили опрос во всех субъектах ДФО с 7 по 9 января 2018 года. Свое мнение высказали более 10 тысяч человек. Из них 55,4 % собираются идти на выборы, 21,1% – сомневаются, примут ли в них участие, а 23,5 % респондентов сказали, что наверняка не станут голосовать.

Респондентам был дан перечень из 23 кандидатов, утвержденных ЦИКом в качестве выдвинутых. Только шесть из них набрали более одного процента голосов дальневосточников: самовыдвиженец Владимир Путин получил 60,7 % голосов тех, кто готов участвовать в выборах, лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 10,9 %, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 9,3 %, лидер «Яблока» Григорий Явлинский – 1,4 %, наравне с ним идет Ксения Собчак – 1,4 %, председатель «Партии Роста» Борис Титов – 1,1 %. Более 13 % опрошенных всё еще не определились с кандидатом либо намерены испортить бюллетень.

Амурчане и приморцы отдали рекордное количество голосов за Грудинина: 11 % и 12,2 %. Ксению Собчак активнее всего поддержали на Чукотке (6 %) и Камчатке (3,9 %). Владимир Путин в рамках опроса самый высокий процент получил также на Чукотке (71,7 %) и в Якутии (69,8 %). Наименьшую поддержку действующий президент получил в Магаданской области (56,1 %), Хабаровской крае (56,2 %) и на Сахалине (56,4 %).