На озере Шестянка около Свободного вызволяли застрявший автомобиль

Фото: vk.com/svbnews

В ночь на 10 января легковой автомобиль выехал на лед озера Шecтянкa около Свободного и застрял колесами в наледи. Для вызволения транспорта потребовалась помощь спецслужб.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, ночью молодые люди на автомобиле Toyota Progres выехали на лед озера Шecтянкa. Они не учли, что здесь образовалась наледь, и легковушка застряла. Парням удалось связаться по телефону с ЕДДС и попросить о помощи.

Чтобы вызволить молодых людей, на озеро приехали спасатели, пожарные и сотрудники ГИБДД. Но спасатели не смогли подъехать к Toyota Progres из-за наледи. Застрявшую легковушку вытащили при помощи пожарной машины. В происшествии никто не пострадал.

В социальных сетях также сообщают, что на озере во время спасательной операции застрял автомобиль «УАЗ» спецслужб.

Амурчанам напоминают, что выезжать на лед в несанкционированных местах опасно.

Видео: vk.com/svbnews