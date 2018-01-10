Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:41 0

На озере Шестянка около Свободного вызволяли застрявший автомобиль

На озере Шестянка около Свободного вызволяли застрявший автомобиль
Фото: vk.com/svbnews

В ночь на 10 января легковой автомобиль выехал на лед озера Шecтянкa около Свободного и застрял колесами в наледи. Для вызволения транспорта потребовалась помощь спецслужб.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, ночью молодые люди на автомобиле Toyota Progres выехали на лед озера Шecтянкa. Они не учли, что здесь образовалась наледь, и легковушка застряла. Парням удалось связаться по телефону с ЕДДС и попросить о помощи.

Чтобы вызволить молодых людей, на озеро приехали спасатели, пожарные и сотрудники ГИБДД. Но спасатели не смогли подъехать к Toyota Progres из-за наледи. Застрявшую легковушку вытащили при помощи пожарной машины. В происшествии никто не пострадал.

В социальных сетях также сообщают, что на озере во время спасательной операции застрял автомобиль «УАЗ» спецслужб.

Амурчанам напоминают, что выезжать на лед в несанкционированных местах опасно.

Видео: vk.com/svbnews

Просмотров всего: 707

#происшествия #Свободный #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске автохам дважды нарушил ПДД, проехав на «красный» (видео)
Происшествия 1

Водителя, сбившего электроопору в центре Благовещенска, лишили водительских прав
Происшествия 1

Житель Китая пытался по льду Амура сбежать из Амурской области

Происшествия

ЧС в Южно-Сахалинске: людей просят не выходить на улицу из-за метели (фото)