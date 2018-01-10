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10января
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сегодня, 09:43 0

Белогорск определил три главные задачи на 2018 год

Белогорску предстоит выполнить комплекс мероприятий, связанных с модернизацией жилищно-коммунального хозяйства, созданием комфортной городской среды и реализацией полномочий местного самоуправления. Это задачи поставлены перед городом на 2018 год. Приоритетные из них три.

«Первая задача – это организация проведения выборов президента России, которые состоятся 18 марта, – сказал глава Белогорска Станислав Мелюков на первом планерном совещании администрации. – Вторая – завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса к 7 ноября 2018 года. И третья – доведение количества резидентов ТОР до того количества, которое не смогли реализовать в 2016-м. Если первая задача подкрепляется нашим опытом организации и проведения выборов, не вызывает опасений, и мы будем над этим трудиться, то две другие задачи – неординарные, требующие нестандартных решений. Руководителям всех структурных подразделений заостряю внимание на неукоснительность их исполнения».

Подготовка к реализации поставленных целей началась в Белогорске в конце 2017 года. К выборам президента разработана «дорожная карта», которая обеспечит полную легитимность голосования 18 марта текущего года. В декабре 2017-го определен и механизм привлечения инвестиций для завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск

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