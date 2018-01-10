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10января
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Судебное следствие по делу о смертельном ДТП около ОКЦ в Благовещенске завершается

Судебное следствие по делу о смертельном ДТП около ОКЦ в Благовещенске завершается

В Благовещенском городском суде заканчивается рассмотрение дела о смертельном ДТП в районе ОКЦ, когда погиб один пешеход и пострадал второй. В среду, 10 января, проходит очередное заседание, на котором планируется завершить судебное следствие и перейти к прениям.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 мая 2017 года на улице Ленина около ОКЦ автомобиль сбил двух студентов АГМА, которые переходили улицу на разрешающий сигнал светофора. На кадрах с камер наблюдения видно, что машина проехала по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора и на высокой скорости. Спустя несколько дней один из пострадавших скончался, девушка получила серьезные травмы. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной.

Гособвинение просило для подсудимого 2 года и 6 месяцев колонии-поселения, но с помощью СМИ потерпевшие нашли свидетеля, который сообщил, что водитель выпивал перед совершением аварии. Судебное следствие возобновили. После у защиты также появился свидетель, который заявил, что обвиняемый в день ДТП не пил. Суд одобрил проведение биллинга телефонных звонков водителя, чтобы прояснить ситуацию.

Во вторник, 9 января, в суде заслушали показания представителя сотовой компании, который предоставил информацию по телефонным звонкам. Судебное заседание продолжилось утром в среду, 10 января. Как сообщили в пресс-службе горсуда, планируется, что судебное следствие на нем будет завершено и начнутся прения сторон.

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#ДТП #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    Трезвый так не личачил, потому что мозги работают , а пьяное быдло без мозгов .На всю катушку ему.

  • ММС

    ММС
    55 минут назад

    В этом спектакле победит тот, у кого режиссер "покруче" будет. А все остальное декорации.

  • Оптимальный

    Оптимальный
    53 минуты назад

    Наш суд как всегда оправдает

  • Елена2

    Елена2
    42 минуты назад

    Да с чего бы его оправдали , что за бред пишите , напишите ещё что премию присудят денежную подсудимому

  • lev4ik

    lev4ik
    39 минут назад

    Как следствие отработало-такой результат и получим.

    Суд по своей прихоти не накрутит и не убавит. Там все регламентировано.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    31 минута назад

    Год-два условного отпишут, больше давать не за что

  • stepan28rus

    stepan28rus
    26 минут назад

    Это что если трезвый задавил человека то тебе ничего не будет, а если пьяный то срок? Какие интересные у нас законы.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    23 минуты назад

    stepan28rusЭто что если трезвый задавил человека то тебе ничего не будет, а если пьяный то срок? Какие интересные у нас законы.


    Откуда инфа, что трезвому ничего не будет?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    19 минут назад

    КукумберГод-два условного отпишут, больше давать не за что


    Да, год-два условно и минимум 10 миллионов рублей компенсации с него взыскать в пользу родственников погибшего. И пару лямов в пользу пострадавшей. Вот это будет хоть как-то по справедливости.

  • vitl33

    vitl33
    2 минуты назад

    Впервые увидел кадры. Какое тут следствие может быть? 15 лет строгача за предумышленное убийство. Хотя лучше пожизненно, при этом с освещением в центральных СМИ, что каждого такое наказание ждёт. Иначе никогда не исправить сложившейся тенденции.

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