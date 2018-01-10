Судебное следствие по делу о смертельном ДТП около ОКЦ в Благовещенске завершается

В Благовещенском городском суде заканчивается рассмотрение дела о смертельном ДТП в районе ОКЦ, когда погиб один пешеход и пострадал второй. В среду, 10 января, проходит очередное заседание, на котором планируется завершить судебное следствие и перейти к прениям.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 мая 2017 года на улице Ленина около ОКЦ автомобиль сбил двух студентов АГМА, которые переходили улицу на разрешающий сигнал светофора. На кадрах с камер наблюдения видно, что машина проехала по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора и на высокой скорости. Спустя несколько дней один из пострадавших скончался, девушка получила серьезные травмы. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной.

Гособвинение просило для подсудимого 2 года и 6 месяцев колонии-поселения, но с помощью СМИ потерпевшие нашли свидетеля, который сообщил, что водитель выпивал перед совершением аварии. Судебное следствие возобновили. После у защиты также появился свидетель, который заявил, что обвиняемый в день ДТП не пил. Суд одобрил проведение биллинга телефонных звонков водителя, чтобы прояснить ситуацию.

Во вторник, 9 января, в суде заслушали показания представителя сотовой компании, который предоставил информацию по телефонным звонкам. Судебное заседание продолжилось утром в среду, 10 января. Как сообщили в пресс-службе горсуда, планируется, что судебное следствие на нем будет завершено и начнутся прения сторон.