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СМИ: экс-глава Приамурья Леонид Коротков стал гражданином Мальты

СМИ: экс-глава Приамурья Леонид Коротков стал гражданином Мальты

Бывший губернатор Приамурья Леонид Коротков приобрел гражданство Мальты за 650 тысяч евро. Об этом сообщает издание Malta Today, называя Короткова бывшим главой Амурской области «в Сибири», передает «Лента.ру».

Список из двух тысяч человек, которым вручили паспорт государства Евросоюза в 2016 году, был обнародован правительством Мальты. По данным Malta Today, большинство иностранцев – выходцы из России и других стран Восточной Европы. Они смогли получить гражданство через программу индивидуальных инвесторов, которая подразумевает плату в размере 650 тысяч евро, а также 150 тысяч евро на государственные облигации или покупку недвижимости дороже 350 тысяч евро.

Леонид Коротков занимал пост губернатора Приамурья с 2000 по 2007 годы. Он был снят с должности указом президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия. Поводом стало уголовное дело о махинациях с тарифами на электроэнергию. В 2010 году Благовещенский городской суд оправдал экс-губернатора.

Sib.fm пишет, что в список новых граждан Мальты попали также 21-летний бизнесмен из Москвы Дмитрий Семенихин, основавший компанию по аренде яхт, бывший гендиректор «Альфабанка» Алексей Марей, председатель совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Александр Рубанов и другие.

Просмотров всего: 3093

#губернатор #СМИ

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    3 часа назад

    ..........................................................................

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Дороговато как то выходит..."Прощай немытая Россия..." Видать ещё дело хотят завести.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Итого, получается, в 800 тысяч евро гражданство ему и остальным обошлось. Не хило. Вот она - цена патриотизма.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Когда под следствием был такой сиротка прикидывался.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    забавно, откуда у бывшего журналиста такие деньги, заныкал, когда на посту Губернатора был?

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    А говорят учителя мало получают....

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Эти лица нам впаривают патриотизм,а потом овечками блеют около теплых морей! За шкирку суку и в магадан! Там тоже солнечно.

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Не родился ещё чиновник,который думал о простом народе,только о себе милом,и сколько их по стране?Потому что мы их и выбираем,то и заслуживаем.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    БаРмалей

    Эти лица нам впаривают патриотизм,а потом овечками блеют около теплых морей! За шкирку суку и в магадан! Там тоже солнечно.



    МанАААААдААн он не резиновый.

    Будет потом в Магадане -Понаехали....

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Леня рыцарь мальтийского ордена...Тамплиер б.......

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Откаты еще никто не отменял

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Вот так вот. Ну а вы ребята ходите на работу, получайте зарплату, а ну и не забудьте обязательно сходить на выборы)))

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Раньше бежали в Москву, щас на Мальту

  • mnbv199

    mnbv199
    1 час назад

    Предатели Родины были всегда: и в 1937 и 2017 годах. В нашей стране нужна новая конституция: ввести идеологию государства, Центробанк должен принадлежать государству, приоритет российских законов над международными. Если не сменить конституцию, то этот бардак будет длиться вечно.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    БаРмалей

    Эти лица нам впаривают патриотизм,а потом овечками блеют около теплых морей! За шкирку суку и в магадан! Там тоже солнечно.



    МанАААААдААн он не резиновый.

    Будет потом в Магадане -Понаехали....



    Дык во круг Магадана место скоко.

    Можно и свою Рублевку организовать и Бутово.

    З.Ы. Так што не жадничай..

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Ну судя по Короткову- Дальний восток живет неплохо.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    59 минут назад

    Tina22

    Ну судя по Короткову- Дальний восток живет неплохо.



    Коротков и Дальний Восток понятия не тождественные, это тоже самое что чиновник - патриот. Это, скорее, антагонизмы.

  • Туж2

    Туж2
    54 минуты назад

    Да ланно завидуйте молча

    Свезло бывшему губеру.

    Опять же жена у него талантливый предприниматель

    В тур.индустрии.

    Да и сам он парень не промах.

    А то разтренделись тут тунеядцы и лузеры.

    З.Ы. Понимаешь..

  • mm_Борис Кукушкин

    mm_Борис Кукушкин
    54 минуты назад

    Tina22

    Ну судя по Короткову- Дальний восток живет неплохо.



    А если учесть тот факт, что в списке ещё Павел и Андрей Леонидовичи Коротковы присутствуют, то выходит мы совсем неплохо живём.

  • Антифашер

    Антифашер
    45 минут назад

    Правильно и сделал если есть возможность надо уезжать в демократические страны . Молодец

  • Туж2

    Туж2
    38 минут назад

    Антифашер

    Правильно и сделал если есть возможность надо уезжать в демократические страны . Молодец



    И про возможности если можно поподробней.

    Почему не у всех такие возможности..

    И вообще как так возможно

    Вчера госчиновник

    А завтра в Лондоне или Мальте

    Живёшь

    З.Ы. Совпадения?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    35 минут назад

    Молодец, правильно сделал, очень удобный для путешествий паспорт. А местные форумчане чего так взвыли? Заявки подавали, да отклонили? Или это злоба бедноты?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    28 минут назад

    Кукумбер

    Молодец, правильно сделал, очень удобный для путешествий паспорт. А местные форумчане чего так взвыли? Заявки подавали, да отклонили? Или это злоба бедноты?



    интересно, у одного меня возникло желание послать крепкими словами в дальнее путешественника вот этого персонажа с его пожеланиям и выводами?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    22 минуты назад

    Сергей Труш

    Кукумбер

    Молодец, правильно сделал, очень удобный для путешествий паспорт. А местные форумчане чего так взвыли? Заявки подавали, да отклонили? Или это злоба бедноты?



    интересно, у одного меня возникло желание послать крепкими словами в дальнее путешественника вот этого персонажа с его пожеланиям и выводами?



    такие оперативные ответы, словно я нащупал чью-то болевую точку)

  • Solorom

    Solorom
    20 минут назад

    Сергей Труш

    Кукумбер

    Молодец, правильно сделал, очень удобный для путешествий паспорт. А местные форумчане чего так взвыли? Заявки подавали, да отклонили? Или это злоба бедноты?



    интересно, у одного меня возникло желание послать крепкими словами в дальнее путешественника вот этого персонажа с его пожеланиям и выводами?



    А че ты развыступался? У усатого песка супруга гражданка США, дочурка хату в Париже имеет подороже нового гражданства Короткова, у матроса железняка все дочки в гейропе. И несть им числа таким. Но пуканы пожёг почему-то Коротков.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    18 минут назад

    Купил гражданство с чистой душой и на честно заработанные деньги? Такой несчастной овцой прикидывался.

  • Афоня

    Афоня
    12 минут назад

    Чего все возмущаются? Ну наскрёб с зарплаты преподавателя за 10 лет и всё.

  • Tehnik

    Tehnik
    11 минут назад

    Молодец! Всё правильно сделал.

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