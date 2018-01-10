СМИ: экс-глава Приамурья Леонид Коротков стал гражданином Мальты

Список из двух тысяч человек, которым вручили паспорт государства Евросоюза в 2016 году, был обнародован правительством Мальты. По данным Malta Today, большинство иностранцев – выходцы из России и других стран Восточной Европы. Они смогли получить гражданство через программу индивидуальных инвесторов, которая подразумевает плату в размере 650 тысяч евро, а также 150 тысяч евро на государственные облигации или покупку недвижимости дороже 350 тысяч евро.

Леонид Коротков занимал пост губернатора Приамурья с 2000 по 2007 годы. Он был снят с должности указом президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия. Поводом стало уголовное дело о махинациях с тарифами на электроэнергию. В 2010 году Благовещенский городской суд оправдал экс-губернатора.

Sib.fm пишет, что в список новых граждан Мальты попали также 21-летний бизнесмен из Москвы Дмитрий Семенихин, основавший компанию по аренде яхт, бывший гендиректор «Альфабанка» Алексей Марей, председатель совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Александр Рубанов и другие.