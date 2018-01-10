СМИ: экс-глава Приамурья Леонид Коротков стал гражданином Мальты
Бывший губернатор Приамурья Леонид Коротков приобрел гражданство Мальты за 650 тысяч евро. Об этом сообщает издание Malta Today, называя Короткова бывшим главой Амурской области «в Сибири», передает «Лента.ру».
Список из двух тысяч человек, которым вручили паспорт государства Евросоюза в 2016 году, был обнародован правительством Мальты. По данным Malta Today, большинство иностранцев – выходцы из России и других стран Восточной Европы. Они смогли получить гражданство через программу индивидуальных инвесторов, которая подразумевает плату в размере 650 тысяч евро, а также 150 тысяч евро на государственные облигации или покупку недвижимости дороже 350 тысяч евро.
Леонид Коротков занимал пост губернатора Приамурья с 2000 по 2007 годы. Он был снят с должности указом президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия. Поводом стало уголовное дело о махинациях с тарифами на электроэнергию. В 2010 году Благовещенский городской суд оправдал экс-губернатора.
Sib.fm пишет, что в список новых граждан Мальты попали также 21-летний бизнесмен из Москвы Дмитрий Семенихин, основавший компанию по аренде яхт, бывший гендиректор «Альфабанка» Алексей Марей, председатель совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Александр Рубанов и другие.
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