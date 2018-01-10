Ветер, солнце, холодно: прогноз погоды в Амурской области на 10 января
10 января, в среду, в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 2-7, в порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит в течение дня 18-23, местами 25-30 градусов мороза.
В Благовещенске ясно. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 18-20 градусов. сообщает Амурский гидрометцентр.
Местами на дорогах снежный накат.
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