Ветер, солнце, холодно: прогноз погоды в Амурской области на 10 января

Фото: kruzilina.livejournal.com

10 января, в среду, в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 2-7, в порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит в течение дня 18-23, местами 25-30 градусов мороза.

В Благовещенске ясно. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 18-20 градусов. сообщает Амурский гидрометцентр. Местами на дорогах снежный накат.

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Нина Гвоздкова