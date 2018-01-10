Некачественный металл с Украины стал причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

Повреждение шарнирной опоры и падение затвора плотины на Нижне-Бурейской ГЭС 24 августа произошло из-за нарушения технологии производства опоры. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава компании Николай Шульгинов.

«Мы часть опоры достали из воды, провели исследование. Металл мы исследовали в нескольких местах, но окончательно независимую экспертизу дал Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, другого у нас нет. Основной вывод – нарушена технология изготовления упаковки, то есть металл был перегрет, поэтому появилась хрупкость в металле», – рассказал глава РусГидро.

Николай Шульгинов сообщил, что в опорах также были выявлены «неметаллические включения в металл». Производителями и затворов, и всего гидромеханического оборудования были украинские фирмы – Новокаховский завод «Укргидромех» и «Днепропресс» в Днепре.

«Мы решили отказаться от этих производителей при таком качестве и будем не только восстанавливать первую опору и затвор, но и менять опоры на оставшихся четырех, причем на сделанные на российских заводах и под контролем того же института, который будет следить за технологией производства этого оборудования», – подчеркнул Шульгинов.

Владимир Путин на встрече попросил уточнить, не связано ли это «со сложными отношениями с украинскими партнерами». Глава РусГидро заверил, что связи здесь нет – оборудование было изготовлено еще в 2013-2014 годах. Николай Шульгинов сообщил президенту, что теперь оборудование будут делать на российских заводах.

Авария на Нижне-Бурейской ГЭС произошла 24 августа. Тогда оказался поврежден основной сегментный затвор в пролете № 1 водосбросной плотины, в результате вода прямым потоком через водосброс начала поступать в нижний бьеф из верхнего, возникла нештатная ситуация. В нижнем бьефе произошел небольшой подъем воды, которая подтопила села Николаевка, Малиновка и поселок Новобурейский. Люди начали готовиться к эвакуации, но она не понадобилась.