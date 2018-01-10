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10января
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Некачественный металл с Украины стал причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

Некачественный металл с Украины стал причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

Авария на Нижне-Бурейской ГЭС произошла из-за некачественной опоры, которую произвели на Украине. Теперь в РусГидро заменят здесь все поставленные украинскими предприятиями опоры, сообщает ТАСС.

Повреждение шарнирной опоры и падение затвора плотины на Нижне-Бурейской ГЭС 24 августа произошло из-за нарушения технологии производства опоры. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава компании Николай Шульгинов.

«Мы часть опоры достали из воды, провели исследование. Металл мы исследовали в нескольких местах, но окончательно независимую экспертизу дал Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, другого у нас нет. Основной вывод – нарушена технология изготовления упаковки, то есть металл был перегрет, поэтому появилась хрупкость в металле», – рассказал глава РусГидро.

Николай Шульгинов сообщил, что в опорах также были выявлены «неметаллические включения в металл». Производителями и затворов, и всего гидромеханического оборудования были украинские фирмы – Новокаховский завод «Укргидромех» и «Днепропресс» в Днепре.

«Мы решили отказаться от этих производителей при таком качестве и будем не только восстанавливать первую опору и затвор, но и менять опоры на оставшихся четырех, причем на сделанные на российских заводах и под контролем того же института, который будет следить за технологией производства этого оборудования», – подчеркнул Шульгинов.

Владимир Путин на встрече попросил уточнить, не связано ли это «со сложными отношениями с украинскими партнерами». Глава РусГидро заверил, что связи здесь нет – оборудование было изготовлено еще в 2013-2014 годах. Николай Шульгинов сообщил президенту, что теперь оборудование будут делать на российских заводах.

Авария на Нижне-Бурейской ГЭС произошла 24 августа. Тогда оказался поврежден основной сегментный затвор в пролете № 1 водосбросной плотины, в результате вода прямым потоком через водосброс начала поступать в нижний бьеф из верхнего, возникла нештатная ситуация. В нижнем бьефе произошел небольшой подъем воды, которая подтопила села Николаевка, Малиновка и поселок Новобурейский. Люди начали готовиться к эвакуации, но она не понадобилась.

Просмотров всего: 1837

#происшествия #энергетика

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Ну надо же. А чо мешало раньше поставить российские опоры? Или у "бендеровцев" дешевле оказалось? Так может тот, кто принял решение закупить эти опоры - диверсант, проект госдепа, иностранный агент и просто не очень хороший человек?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Ну надо же. А чо мешало раньше поставить российские опоры? Или у "бендеровцев" дешевле оказалось? Так может тот, кто принял решение закупить эти опоры - диверсант, проект госдепа, иностранный агент и просто не очень хороший человек?



    Вот тебе и патриотизм и импортозамещение.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Кто-то получил откат. (

    Посадки будут?

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад



    Авария на Нижне-Бурейской ГЭС произошла из-за некачественной опоры



    А контролирующие итр (приемщики и т.п.) не при делах?

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Не убедительные оправдания. По мне так это вообще какой то бред. "... нарушена технология изготовления упаковки,(должно быть обработки, закалки и т.п.) то есть металл был перегрет, поэтому появилась хрупкость в металле." Это говорит о том, что руководители совершенно не компетентны в своих отраслях. Либо те кто пишет об этом совершенно ничего не понимают в том вопросе о котором пишут. Но мне так больше представляется вероятным первое. Не первый раз уже сталкиваюсь с подобным.

  • Pavel74

    Pavel74
    2 часа назад

    приемщики определят неметаллические включения:)))) приемщик 80-го уровня!

  • NNK

    NNK
    2 часа назад

    Странно всё-таки, если это производственный дефект на опоре 5-го затвора, то зачем менять все? Такое решение было бы принято, если был дефект проета, например, недостаточный запас прочности. Производственный дефект - вещь более или менее случайная, а вот проектная ошибка тиражируется, и тогда менять нужно все. Понятно, что Ленгидропроект не украинский, да и руководит им тот ещё Пехтин ...

  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Кто то нагрел свои шаловливые ручонки при заказе этих опор изначально. И теперь нагреет при заказе новых. Ох, страна,..........

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Кто там работал-помнит,в какой спешке проводились работы. Постоянное давление-быстрее,бегом,результат любой ценой,сроки,сроки,сроки... Опять таки,куча субчиков и суб-субчиков неизвестного происхождения...

    К тому я это,что некачественные задвижки от профильного поставщика с хорошими кадрами и системой ОТК( на тот момент,по -крайней мере)-фраза Станиславского на языке вертится. В нарушение технологии сборки скорее поверил бы.

    Институт,проводивший экспертизу-очень уважаемое государственное заведение с мировым именем. Только вот кроме подготовки кадров и научной работы среди его задач есть такая:

    "Увеличение доходов университета за счет расширения инновационной деятельности." Создано 28 предприятий с участием МИСиС.

    Их основное предназначение — внедрение в промышленность разработок университета. Независимая экспертиза? Или-"ничего личного,просто коммерция?"

    В любом случае- сажать надо,ой,надо! Только надолго и с конфискацией!

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    53 минуты назад

    lev4ik

    Кто там работал-помнит,в какой спешке проводились работы. Постоянное давление-быстрее,бегом,результат любой ценой,сроки,сроки,сроки...



    Прям как про космодром "Восточный". А весь металл делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице Китае. Это мировая тенденция (с)

  • BGAO1

    BGAO1
    41 минута назад

    Хрупкий металл становится при закалке (нагрев с резким охлаждением либо временем охлаждения) для получения определенной упругости. До приложения расчётного или определенного усилия

    не ломается, а при перегреве мягкий (отпуск) , может гнуться не ломаясь, то есть не закалённый.

  • Антифашер

    Антифашер
    29 минут назад

    Да, эксперты у нас ловкие идут в свете новых решений в ногу со временем, пацан напился до беспамятства. Помню меня сбил неподсудный, экпертиза в ГАИ доказала что это сбил его я и свидетели нашлись. Делается это просто на акте рисуют схему и на схеме рисуют машины и моя машина на поддельном акте оказалась не в кювете а на обочине. Но я знаю какой акт подписывал моя машина была в кювете. А так подписи все подделали и не подкопаешься. Мне пришлось с псарней бороться через формальные суды . ? судов прошел и когда сказал что я не доверяю формальным российским судам, и подаю в международный суд и дайте мне отсветить оригиналы документов, я о чудо увидел настоящий акт который подписывал и я сказал вот это тот акт, и они сразу постановили выплатить мне 30 тысяч рублей, а могли и убить за эти копейки.

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    lev4ik

    Кто там работал-помнит,в какой спешке проводились работы. Постоянное давление-быстрее,бегом,результат любой ценой,сроки,сроки,сроки... Опять таки,куча субчиков и суб-субчиков неизвестного происхождения... К тому я это,что некачественные задвижки от профильного поставщика с хорошими кадрами и системой ОТК( на тот момент,по -крайней мере)-фраза Станиславского на языке вертится. В нарушение технологии сборки скорее поверил бы. Институт,проводивший экспертизу-очень уважаемое государственное заведение с мировым именем. Только вот кроме подготовки кадров и научной работы среди его задач есть такая: "Увеличение доходов университета за счет расширения инновационной деятельности." Создано 28 предприятий с участием МИСиС. Их основное предназначение — внедрение в промышленность разработок университета. Независимая экспертиза? Или-"ничего личного,просто коммерция?" В любом случае- сажать надо,ой,надо! Только надолго и с конфискацией!



    Скрепы пошатнутся.

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