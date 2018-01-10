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10января
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сегодня, 07:01 13

Амурчан призывают поддержать выдвижение трех кандидатов на пост президента России

Амурчан призывают поддержать выдвижение трех кандидатов на пост президента России
Фото: stolicaonego.ru

В Приамурье собирают подписи в поддержку трех кандидатов, заявивших о своем желании бороться за президентское кресло 18 марта 2018 года. В регионе работают штабы самовыдвиженца Путина, кандидата от КПКР Сурайкина и кандидата Явлинского от партии «Яблоко».

Собирать подписи россиян в свою поддержку могут сейчас два самовыдвиженца и 9 кандидатов от непарламентских партий. В первом случае до 31 января в Центризбирком они должны сдать 300 тысяч подписей, во втором – 100 тысяч. Нормативы для регионов – 7,5 тысячи подписей и 2,5 тысячи соответственно. Вести сбор могут только те кандидаты, которые уже открыли специальные избирательные счета. За счет этих денег, в том числе, они закупают подписные листы.

Самовыдвиженцев со счетами пока двое – действующий президент Владимир Путин и изобретатель из Костромы Владимир Михайлов. Поддержать Владимира Владимировича амурчан начали призывать 9 января. В Благовещенске заработали три пункта сбора подписей. А вот штаб Владимира Викторовича сборщиков в Приамурье не запустил.

Право собирать подписи получили и 9 кандидатов, выдвигающихся от непарламентских партий. В Амурской области некоторые из них даже не представлены. Нет в регионе отделений «Альянса зеленых», «Российского общенародного союза», «Партии добрых дел», и партии «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/».

Из имеющихся региональных отделений сбор подписей в поддержку своих кандидатов в президенты тоже ведут не все. К примеру, с подписными листами за бизнес-омбудсмена Бориса Титова не ходят амурские представители «Партии Роста». На официальном сайте партии сообщается, что подписи собирают силами штабов в 65 регионах России, и за последние дни 2017 года их уже было более 21 тысячи.

Поддержать выдвижение Ксении Собчак амурчане тоже не могут. В регионе работает отделение «Гражданской инициативы», но Приамурье для сбора подписей не выбрали. Хотя штабы популярной телеведущей, а ныне кандидата на президентский пост работают на Дальнем Востоке – в Приморском и Хабаровском краях.

На сегодня штабы по сбору подписей в Амурской области работают в поддержку двух кандидатов, еще один планирует приступить к сбору через неделю. С конца прошлого года амурчане отдают свои голоса за участие в выборах кандидата от «Коммунистической партии коммунисты России». Подписи в поддержку председателя ЦК КПКР Максима Сурайкина собирают в нескольких районах.

«Стационарных пунктов сбора подписей нет, люди собирают их, совершая обход. Подписи собираем в Благовещенске, Свободном, Шимановске, Белогорске, Райчихинске и нескольких районах», – рассказал первый секретарь комитета амурского областного отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» (КПКР) Геннадий Гамза.

В поддержку Григория Явлинского подписи собирают представители регионального «Яблока».

«Сборщики получили инструкции и работают с 27 декабря. Они сами выбирают места. Обычно, это круг знакомых, друзей. Проблемы возникли в работе нотариусов, которые с нового года подняли цену на заверение подписей и не работали в новогодние праздники. Еще одна проблема – люди боятся ставить подписи и давать свои данные. Люди боятся мошенников», – поделилась председатель регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Калинина.

В амурском отделении «Партии Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» сообщили, что пока подписи в поддержку выдвижения своего кандидата, не собирают, но планируют приступить на следующей неделе.

Еще двум кандидатам, подавшим документы в Центризбирком и уже имеющим свои спецсчета, собирать подписи не требуется, так как они идут от парламентских партий: Владимир Жириновский – от ЛДПР и Павел Грудинин – от КПРФ.

Учитывая штабы кандидатов, которые уже работают в Амурской области, в Центризбирком к концу января может поступить около 12,5 тысячи подписей амурчан, а возможно, и больше. Начать сбор подписей может любой кандидат, зарегистрировавший в избирательной комиссии специальный счет.

Поддержать выдвижение кандидата может любой совершеннолетний гражданин России. Поставить свои подписи люди имеют право в подписных листах сразу нескольких кандидатов.

Фото с сайтов: rost.ru, sobchakprotivvseh.ru, komros.info, 2018.yavlinsky.ru.

Просмотров всего: 1481

#выборы #партии #политика

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • peters

    peters
    4 часа назад

    за Явлинского - ни в коем случае голосовать не буду. Его заявления по поводу Крыма - хочет страну нашу раздать. Нам такие - не надо.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    4 часа назад

    Show must go on

  • маузер

    маузер
    4 часа назад

    о, и сурай тута) как говорилось во старой комсомольской песне, голубая мечта сурайкина, что б давал аркадий райкин.

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    4 часа назад

    peters, страну раздать... можно подумать ты хоть что-то имеешь со страны и её ресурсов. Максимум только поцреотическую радость что крымнаш. В этом крыме большинство россиян даже побывать не смогут, потому что у них денег нет. Такая вот фигня, собачка. ©

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    3 часа назад

    3.1

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Одни кандидаты мечтают раздать страну территориально, другие материально...

    Кто лучше?

    А не пора ли начать собирать камни?

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    3 часа назад

    Дайте денег и не учите меня жить!

  • Max412

    Max412
    3 часа назад

    Вот бы подписи "ПРОТИВ" ещё собирали. А потом уже по сумме голосов решали выдвигать такого кандидата или нет. Я бы точно эту банду не поддержал, во главе с главным жуликом.

  • KenshiN

    KenshiN
    2 часа назад

    Про Грудинина одной строчкой и то только фамилию. А где за него подписи собирают? Неужели так страшен что надо завуалировать? Это ж не Навальный.

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    KenshiN

    Про Грудинина одной строчкой и то только фамилию. А где за него подписи собирают? Неужели так страшен что надо завуалировать? Это ж не Навальный.



    Читайте внимательнее. Ему как и Жирику подписи собирать не надо. Они идут от парламентских партий.

  • KenshiN

    KenshiN
    1 час назад

    Max412

    KenshiN

    Про Грудинина одной строчкой и то только фамилию. А где за него подписи собирают? Неужели так страшен что надо завуалировать? Это ж не Навальный.



    Читайте внимательнее. Ему как и Жирику подписи собирать не надо. Они идут от парламентских партий.



    Пардон, поторопился с вилами)

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад

    Max412

    Вот бы подписи "ПРОТИВ" ещё собирали. А потом уже по сумме голосов решали выдвигать такого кандидата или нет. Я бы точно эту банду не поддержал, во главе с главным жуликом.



    + много.

  • Антифашер

    Антифашер
    21 минута назад

    В таких странах как Россия , выборы без выбора, это просто цирковое представление на посмешище всему земному шару. Можно на эти деньги построить десятки заводов и фабрик , садики, школы, стадионы, а смешить народ это не серьезно. Интересно только сколько миллионов жителей в Амурской области будет на 18 марта,Позорище....От страха ум за ум заходит....

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