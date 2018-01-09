Спецкомиссия подтвердила выводы Роскосмоса о причинах неудачного пуска на Восточном

«Работа нашей комиссии закончена, и о ее результатах доложено. По причинам наши выводы коррелируются с выводами, сделанными ранее аварийной комиссией Роскосмоса. Другой причины не может быть, это, как говорится, медицинский факт. Другое дело, что в рамках нашей комиссии были более детально изучены все документы, которые никаких вновь открывшихся обстоятельств аварии не выявили», – сказал агентству председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

Итоговые акты комиссии были направлены в правительство России еще 22 декабря.

Федеральные СМИ также пишут, что систему управления и программное обеспечение разгонных блоков «Фрегат» доработают с учетом пусков с космодрома Восточный.

Как сообщало Амур.инфо, второй по счету запуск ракеты с Восточного состоялся 28 ноября 2017 года. Он обернулся неудачей – были потеряны все выводимые на орбиту космические аппараты.

Расследованием случившегося занимались аварийная комиссия Роскосмоса и спецкомиссия под руководством Юрия Коптева. Официально, к нештатной ситуации привело «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя». Была выявлена скрытая проблема в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз-Фрегат».