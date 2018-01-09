Спецкомиссия подтвердила выводы Роскосмоса о причинах неудачного пуска на Восточном
Спецкомиссия, созданная по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина для проверки причин неудачного запуска на космодроме Восточный, завершила свою работу. Специалисты подтвердили выводы, к которым ранее пришла аварийная комиссия Роскосмоса, сообщает РИА Новости.
«Работа нашей комиссии закончена, и о ее результатах доложено. По причинам наши выводы коррелируются с выводами, сделанными ранее аварийной комиссией Роскосмоса. Другой причины не может быть, это, как говорится, медицинский факт. Другое дело, что в рамках нашей комиссии были более детально изучены все документы, которые никаких вновь открывшихся обстоятельств аварии не выявили», – сказал агентству председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.
Итоговые акты комиссии были направлены в правительство России еще 22 декабря.
Федеральные СМИ также пишут, что систему управления и программное обеспечение разгонных блоков «Фрегат» доработают с учетом пусков с космодрома Восточный.
Как сообщало Амур.инфо, второй по счету запуск ракеты с Восточного состоялся 28 ноября 2017 года. Он обернулся неудачей – были потеряны все выводимые на орбиту космические аппараты.
Расследованием случившегося занимались аварийная комиссия Роскосмоса и спецкомиссия под руководством Юрия Коптева. Официально, к нештатной ситуации привело «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя». Была выявлена скрытая проблема в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз-Фрегат».
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