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9 января 2018, 20:46 1

После решения Благовещенского суда в России запретили текст песни «Убивай космонавтов»

После решения Благовещенского суда в России запретили текст песни «Убивай космонавтов»
Фото: severpost.ru

Министерство юстиции РФ внесло текст песни «Убивай космонавтов» в реестр экстремистских материалов. Соответствующее решение было принято 29 декабря 2017 года на основании определения Благовещенского городского суда, пишет «РАПСИ».

Данную песню исполняет группа «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля». По сведениям сайта «Альтерпедия вики», коллектив «является одним из самых бескомпромиссных и тотально неполиткорректных музыкальных проектов отечественной андеграундной сцены». Сами музыканты характеризуют свой стиль как «radikal political hardcore», «идеологически проповедующий шовинизм и мракобесие».

Лидером группы является Алексей Глухов, также в ней еще два участника.

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#закон #музыка #суды

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Комментарии
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    3 часа назад

    А при чем здесь - запретили текст песни? У редактора проблемы с восприятием действительности?

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