После решения Благовещенского суда в России запретили текст песни «Убивай космонавтов»
Министерство юстиции РФ внесло текст песни «Убивай космонавтов» в реестр экстремистских материалов. Соответствующее решение было принято 29 декабря 2017 года на основании определения Благовещенского городского суда, пишет «РАПСИ».
Данную песню исполняет группа «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля». По сведениям сайта «Альтерпедия вики», коллектив «является одним из самых бескомпромиссных и тотально неполиткорректных музыкальных проектов отечественной андеграундной сцены». Сами музыканты характеризуют свой стиль как «radikal political hardcore», «идеологически проповедующий шовинизм и мракобесие».
Лидером группы является Алексей Глухов, также в ней еще два участника.
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