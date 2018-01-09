После решения Благовещенского суда в России запретили текст песни «Убивай космонавтов»

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Данную песню исполняет группа «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля». По сведениям сайта «Альтерпедия вики», коллектив «является одним из самых бескомпромиссных и тотально неполиткорректных музыкальных проектов отечественной андеграундной сцены». Сами музыканты характеризуют свой стиль как «radikal political hardcore», «идеологически проповедующий шовинизм и мракобесие».

Лидером группы является Алексей Глухов, также в ней еще два участника.