На трассе Белогорье – Марково из-за грунтовых вод возникла наледь (видео)
На участке автомобильной дороги регионального значения Белогорье – Марково образовалась наледь. Причиной стал выход грунтовых вод на проезжую часть.
Для обеспечения безопасности транспорта здесь ведутся работы по ликвидации наледи. Их проводит Амурдорстрой, сообщает в социальных сетях министерство транспорта и строительства Амурской области.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим.
Видео: instagram.com/mintransstroi.amur
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