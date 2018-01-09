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9 января 2018, 19:47 1

На трассе Белогорье – Марково из-за грунтовых вод возникла наледь (видео)

На трассе Белогорье – Марково из-за грунтовых вод возникла наледь (видео)

На участке автомобильной дороги регионального значения Белогорье – Марково образовалась наледь. Причиной стал выход грунтовых вод на проезжую часть.

Для обеспечения безопасности транспорта здесь ведутся работы по ликвидации наледи. Их проводит Амурдорстрой, сообщает в социальных сетях министерство транспорта и строительства Амурской области.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим.

Видео: instagram.com/mintransstroi.amur

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#транспорт

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