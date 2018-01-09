В январские праздники Александру Козлову продолжили жаловаться на холод в квартирах

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За время новогодних каникул через Инстаграм поступили новые жалобы от амурчан на холод в квартирах. Было получено 5 обращений, и по каждому провели замеры температуры в жилых помещениях. Температурный режим соответствовал нормам.

В минувшие праздники в области было меньше технологических сбоев, чем в эти же дни в 2017 году, – на 10 %. Об этом министр ЖКХ региона Сергей Гордеев доложил губернатору Александру Козлову.

«Большая их часть произошла на водопроводных сетях, устранены они были в кратчайшие сроки», – отметил Сергей Гордеев.

Александр Козлов подчеркнул, что важно анализировать эти технологические сбои.

«Практика показывает: когда недоработки учитываются и вовремя устраняются, в последующем их становится значительно меньше. Как пример, в мае прошлого года были проанализированы все сообщения Единой дежурно-диспетчерской службы, данные по линии прокуратуры, касающиеся ЖКХ. Впоследствии были выделены средства для устранения технологических сбоев и недоработок», – сказал Александр Козлов.

Сергей Гордеев отметил, что будет проведен анализ работы в новогодние каникулы. Результаты анализа должны представить в конце января, они будут учтены при планировании отопительного периода 2018-2019 годов.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, по данным на 3 января, фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций составляют: уголь – 376 тысяч тонн, или 92 % на 39 суток; мазут – 9,9 тысячи тонн, или 100 % на 30 суток; дрова – 4,8 тысячи тонн, или 150 %. На объектах ЖКХ, подведомственных Минобороны РФ, запасы угля составляют 15 тысяч тонн (103 % от плана), 0,18 тысячи тонн мазута, или 72 %. Дополнительный завоз топлива на объекты Минобороны запланирован на 9 января.

Глава региона поинтересовался оперативностью уборки придомовых территорий от снега в период снегопада 31 декабря. «31 декабря в 25 муниципальных образованиях прошел снегопад. Некоторые управляющие компании убрали снег только 3 января. Компаниям выданы предписания», – сказал министр ЖКХ.

Александр Козлов поручил организовать работу с управляющими компаниями, которые несвоевременно и некачественно исполняют обязанности перед жильцами домов.

Как сообщало Амур.инфо, ранее Козлов призывал жителей области в своем аккаунте в Инстаграме сообщать о нарушениях температурного режима. Поступило множество жалоб, часть из которых нашли подтверждение. По фактам жалоб проводились совещания.