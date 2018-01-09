Прием заявок на участие в работе комиссии по переселению белогорцев из «авариек» продлили

Продлен срок приема заявок на участие в работе открытой комиссии по изучению ситуации, связанной с переселением граждан из аварийного жилья в Белогорске. Заявить об участии в работе комиссии можно до 17 января.

Соответствующее решение было принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым. Ранее он инициировал создание открытой комиссии. Как сообщало Амур.инфо, в последнее время на условия проживания в быстровозводимых домах в Белогорске поступило много жалоб от активистов местного отделения ЛДПР.

«Надо поставить точку в этой дискуссии и выяснить, что в действительности является причиной жалоб – нежелание платить за электроэнергию, неумение содержать жилье или строительные недостатки», – говорит Станислав Мелюков.

Как рассказали в общем отделе администрации Белогорска, в настоящее время через официальный сайт города поступило более десятка заявок на участие в комиссии. Их подали депутаты городского Совета, представители застройщика быстровозводимых домов, пенсионер и домохозяйка, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

Приглашение принять участие в комиссии направлены в Общероссийский народный фронт, Общественную палату, Роспотребнадзор, Амуржилинспекцию, министерство ЖКХ Амурской области, управляющие компании, ООО «САР-Холдинг» (застройщик), ПАО «ДЭК», Горэнерго, а также старшим домов, находящихся на электроотоплении, и старшим домов с централизованным отоплением.

«Вся работа комиссии открыта и будет освещаться в средствах массовой информации. Администрация Белогорска рассчитывает, что в ее работе примут участие как надзорные органы, так и общественность, – отметила замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – Первое оргсовещание комиссии состоится 19 января в 10:00, в администрации Белогорска (Белогорск, улица Гагарина, 2, зал заседаний, 3-й этаж, кабинет № 300). Срок окончания работы – 1 марта 2018 года».