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9 января 2018, 18:30 11

Прием заявок на участие в работе комиссии по переселению белогорцев из «авариек» продлили

Продлен срок приема заявок на участие в работе открытой комиссии по изучению ситуации, связанной с переселением граждан из аварийного жилья в Белогорске. Заявить об участии в работе комиссии можно до 17 января.

Соответствующее решение было принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым. Ранее он инициировал создание открытой комиссии. Как сообщало Амур.инфо, в последнее время на условия проживания в быстровозводимых домах в Белогорске поступило много жалоб от активистов местного отделения ЛДПР.

«Надо поставить точку в этой дискуссии и выяснить, что в действительности является причиной жалоб – нежелание платить за электроэнергию, неумение содержать жилье или строительные недостатки», – говорит Станислав Мелюков.

Как рассказали в общем отделе администрации Белогорска, в настоящее время через официальный сайт города поступило более десятка заявок на участие в комиссии. Их подали депутаты городского Совета, представители застройщика быстровозводимых домов, пенсионер и домохозяйка, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

Приглашение принять участие в комиссии направлены в Общероссийский народный фронт, Общественную палату, Роспотребнадзор, Амуржилинспекцию, министерство ЖКХ Амурской области, управляющие компании, ООО «САР-Холдинг» (застройщик), ПАО «ДЭК», Горэнерго, а также старшим домов, находящихся на электроотоплении, и старшим домов с централизованным отоплением.

«Вся работа комиссии открыта и будет освещаться в средствах массовой информации. Администрация Белогорска рассчитывает, что в ее работе примут участие как надзорные органы, так и общественность, – отметила замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – Первое оргсовещание комиссии состоится 19 января в 10:00, в администрации Белогорска (Белогорск, улица Гагарина, 2, зал заседаний, 3-й этаж, кабинет № 300). Срок окончания работы – 1 марта 2018 года».

Просмотров всего: 152

#Белогорск #ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • Riddick

    Riddick
    2 часа назад

    Петайчук, Труш! Записались в комиссию? Почему нет до сих пор?

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    снова картонные дома?

  • Петайчук

    Петайчук
    2 часа назад

    Потому что от хамовитых и неадекватных мэров-пэров, позволяющих давать советы типа "лечить голову" следует держаться подальше.

    Неизвестно, что они могут позволить себе при личной встрече - тут уже и до рукоприкладства недалеко. А все документы по картонным домам по депутатскому обязаны предоставить, в том числе и выводы комиссии. Запрошу - предоставят.

    А в этих домах я бывала не раз - видела, как люди в валенках ходят, а одеяло на детской кровати примерзает к стене. Пусть теперь белогорские власти сами это все увидят.

  • Riddick

    Riddick
    1 час назад

    удален

  • Петайчук

    Петайчук
    1 час назад

    удален

  • Братеев

    Братеев
    57 минут назад

    вот это да-детское одеяло примерзает-вот так мэр

  • Братеев

    Братеев
    54 минуты назад

    модератору-если у вас цензура то вы нам об этом сообщите-Там где начинается цензура-там заканчивается демократия

  • anschutka

    anschutka
    8 минут назад

    ПетайчукПотому что от хамовитых и неадекватных мэров-пэров, позволяющих давать советы типа "лечить голову" следует держаться подальше.

    Неизвестно, что они могут позволить себе при личной встрече - тут уже и до рукоприкладства недалеко. А все документы по картонным домам по депутатскому обязаны предоставить, в том числе и выводы комиссии. Запрошу - предоставят.

    А в этих домах я бывала не раз - видела, как люди в валенках ходят, а одеяло на детской кровати примерзает к стене. Пусть теперь белогорские власти сами это все увидят.


    Ваша партия в декабре отправляла открытое письмо по проблеме с подписями Президенту и ещё куда-то, когда ответ должен быть? В конце января?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    6 минут назад

    В конце марта

  • ЛайКа

    ЛайКа
    6 минут назад

    2020 ыыы

  • vertex

    vertex
    2 минуты назад

    Петайчук

    Потому что от хамовитых и неадекватных мэров-пэров, позволяющих давать советы типа "лечить голову" следует держаться подальше. Неизвестно, что они могут позволить себе при личной встрече - тут уже и до рукоприкладства недалеко. А все документы по картонным домам по депутатскому обязаны предоставить, в том числе и выводы комиссии. Запрошу - предоставят. А в этих домах я бывала не раз - видела, как люди в валенках ходят, а одеяло на детской кровати примерзает к стене. Пусть теперь белогорские власти сами это все увидят.



    Это на тех выборах, кандидата в мэры битами возле гаражей заказные и лояльные молодчики отлупили? Чтобы в мэры не лез)))

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