Более 25 тонн золота добыли в Приамурье в 2017 году

Фото: pantikapei.ru

В 2017 году в Амурской области выросла добыча как рудного, так и россыпного золота. Если в 2016 году в регионе добыли 22,3 тонны драгоценного металла, то в 2017-м – 25,77 тонны. Это на тонну больше, чем планировалось.

Наибольший прирост добычи обеспечил Березитовый рудник. В то же время улучшили свои прошлогодние результаты Покровский, Маломырский и Албынский рудники, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Также полноценно заработал рудник на Соловьевском месторождении – еще одно рудное предприятие, к тому же имеющее долгосрочные перспективы.

Предприятия россыпного направления улучшили свой прошлогодний результат на 800 килограммов и превысили отметку 8 тонн. Значительную часть этого прироста дали новые мелкие предприятия, недавно возникшие на пике цены на золото. Их уже более десятка.

Основу россыпной отрасли в Приамурье по-прежнему составляют старые предприятия: «Прииск Соловьевский», «Хэргу», «Восток-1», «Зимовичи», «Александровская», «Сибирь». Кроме того, большой вклад внесли ООО «Россзолото» и ООО «Маристый».