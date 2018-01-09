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9 января 2018, 17:44 158

Более 25 тонн золота добыли в Приамурье в 2017 году

Более 25 тонн золота добыли в Приамурье в 2017 году
Фото: pantikapei.ru

В 2017 году в Амурской области выросла добыча как рудного, так и россыпного золота. Если в 2016 году в регионе добыли 22,3 тонны драгоценного металла, то в 2017-м – 25,77 тонны. Это на тонну больше, чем планировалось.

Наибольший прирост добычи обеспечил Березитовый рудник. В то же время улучшили свои прошлогодние результаты Покровский, Маломырский и Албынский рудники, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Также полноценно заработал рудник на Соловьевском месторождении – еще одно рудное предприятие, к тому же имеющее долгосрочные перспективы.

Предприятия россыпного направления улучшили свой прошлогодний результат на 800 килограммов и превысили отметку 8 тонн. Значительную часть этого прироста дали новые мелкие предприятия, недавно возникшие на пике цены на золото. Их уже более десятка.

Основу россыпной отрасли в Приамурье по-прежнему составляют старые предприятия: «Прииск Соловьевский», «Хэргу», «Восток-1», «Зимовичи», «Александровская», «Сибирь». Кроме того, большой вклад внесли ООО «Россзолото» и ООО «Маристый».

Просмотров всего: 425

#производство #экономика

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Комментарии
Показать все (158) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    6 часов назад

    А что Приамурье с этого поимело?

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Kats

    А что Приамурье с этого поимело?



    налоги, занятость, не?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    oenesterov

    Kats

    А что Приамурье с этого поимело?



    налоги, занятость, не?



    А расшифровочку по налогам:

    -Сколько всего

    -В том числе АО

    ????????????????????????

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    Kats

    А что Приамурье с этого поимело?



    налоги, занятость, не?



    А расшифровочку по налогам:

    -Сколько всего

    -В том числе АО

    ????????????????????????



    йо, ты и вправду такой ответ хочешь на фоуме получить?

  • full

    full
    4 часа назад

    Не, и правда интересно, сколько получит Вексельберг, а сколько АО.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    Kats

    А что Приамурье с этого поимело?



    налоги, занятость, не?



    А расшифровочку по налогам:

    -Сколько всего

    -В том числе АО

    ????????????????????????



    ГК Петропавловск принадлежит гражданину Казахстана и зарегистрирована в оффшоре на Кипре. Слава едро! ура и многие лета на троне солнцеликому!

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    full

    Не, и правда интересно, сколько получит Вексельберг, а сколько АО.



    Вексельберг уже не получает. Продал.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    Kats

    А что Приамурье с этого поимело?



    налоги, занятость, не?



    А расшифровочку по налогам:

    -Сколько всего

    -В том числе АО

    ????????????????????????



    йо, ты и вправду такой ответ хочешь на фоуме получить?



    Я хочу, что бы как школе меня учили, было понятие возобновляемые ресурсы региона и не возобновляемые.

    К невозобновляемым относятся в основном запасы недр.

    Так вот если из региона вывозятся невозобновляемые ресурсы, то в регионе должно оставаться достаточно средств для развития какого либо наукоёмкого производства , что бы населению региона было на сто жить после того как ресурсы из недр региона будут исчерпаны полностью.

    Иначе регион превращается в безжизненную пустыню.

    ОАЕ так и ведут ныне свои дела.

    Нефть добывают но и в страну вкладывают , в образование, в здоровье нации и наукоёмкие производства.

    Шейхи думают про завтра своих наследников и о стране , которая тех шейхов кормить должна будет тоде не забывают.

    Это и есть хозяйский подход.

    А как у нас с этим дело обстоит?

    Ну ка просвяти.

    ***

    Кстати, если ресурсы извлекаемые из региона не позволяют развивать регион должным образом, цена на них не высока. То принято те ресурсы консервировать до лучших времён, а не выгребать по варварски оставляя за собой лунный ландшафт.

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    full

    Не, и правда интересно, сколько получит Вексельберг, а сколько АО.



    как быстро акционеры меняются. только области, да и России от того ничего

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    да хоть черту лысому принадлежит, лишь бы работали и развивались.

    Дамбуки когда местному недотепе принадлежали - проsрали все полимеры, утопили две (ДВЕ, КАРЛ) драги, с годовыми задержками по зарплате

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    Kats

    А что Приамурье с этого поимело?



    налоги, занятость, не?



    А расшифровочку по налогам:

    -Сколько всего

    -В том числе АО

    ????????????????????????



    йо, ты и вправду такой ответ хочешь на фоуме получить?



    Я хочу, что бы как школе меня учили, было понятие возобновляемые ресурсы региона и не возобновляемые.

    К невозобновляемым относятся в основном запасы недр.

    Так вот если из региона вывозятся невозобновляемые ресурсы, то в регионе должно оставаться достаточно средств для развития какого либо наукоёмкого производства , что бы населению региона было на сто жить после того как ресурсы из недр региона будут исчерпаны полностью.

    Иначе регион превращается в безжизненную пустыню.

    ОАЕ так и ведут ныне свои дела.

    Нефть добывают но и в страну вкладывают , в образование, в здоровье нации и наукоёмкие производства.

    Шейхи думают про завтра своих наследников и о стране , которая тех шейхов кормить должна будет тоде не забывают.

    Это и есть хозяйский подход.

    А как у нас с этим дело обстоит?

    Ну ка просвяти.

    ***

    Кстати, если ресурсы извлекаемые из региона не позволяют развивать регион должным образом, цена на них не высока. То принято те ресурсы консервировать до лучших времён, а не выгребать по варварски оставляя за собой лунный ландшафт.



    Это умное руководство так мыслит

    Но не у нас

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Соната

    full

    Не, и правда интересно, сколько получит Вексельберг, а сколько АО.



    как быстро акционеры меняются. только области, да и России от того ничего



    все за Россию переживаете?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Соната



    Это умное руководство так мыслит

    Но не у нас



    Так должно поступать любое руководство если над ним давлеет реальная ответственность за дела свои и страны.

    А у нас как?

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    oenesterov

    да хоть черту лысому принадлежит, лишь бы работали и развивались.

    Дамбуки когда местному недотепе принадлежали - проsрали все полимеры, утопили две (ДВЕ, КАРЛ) драги, с годовыми задержками по зарплате



    А теперь работают?))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    oenesterov

    Kats

    А что Приамурье с этого поимело?



    налоги, занятость, не?



    1000 рублей налогов и 10 тысяч зарплаты при 12 часовом рабочем дне, это тоже налоги и занятость.. Ну так и?

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    oenesterov

    Соната

    full

    Не, и правда интересно, сколько получит Вексельберг, а сколько АО.



    как быстро акционеры меняются. только области, да и России от того ничего



    все за Россию переживаете?



    ну не за Казахстан же

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.




    Так вот если из региона вывозятся невозобновляемые ресурсы, то в регионе должно оставаться достаточно средств для развития какого либо наукоёмкого производства , что бы населению региона было на сто жить после того как ресурсы из недр региона будут исчерпаны полностью.



    Петропавловск пришел на 30 т Покровского месторождения, и за не полные 20 лет прирастил более 200 т запасов.

    Сколько золото Советская власть вывезла из области, и сколько наукоемких производств построила? Где наукограды в Соловьевске, Октябрьском, Златоустовске? Самое наукоемкое - электроаппаратный завод (в здании дореволюционной постройки), производящий телефоны с АОН. Ах-ха-ха-ха- ха....



    ОАЕ так и ведут ныне свои дела.

    ....

    Ну ка просвяти.



    Просвящу, завозишь "таджиков" в количестве 300% от населения страны и все что хочешь строишь. Плюс, никакого сувернитета от Саудовской Аравии и США.



    Кстати, если ресурсы извлекаемые из региона не позволяют развивать регион должным образом, цена на них не высока. То принято те ресурсы консервировать до лучших времён, а не выгребать по варварски оставляя за собой лунный ландшафт.



    ну да, а сотни людей пусть пока потаксуют или на пособие по безработице посидят.

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.




    Так вот если из региона вывозятся невозобновляемые ресурсы, то в регионе должно оставаться достаточно средств для развития какого либо наукоёмкого производства , что бы населению региона было на сто жить после того как ресурсы из недр региона будут исчерпаны полностью.



    Петропавловск пришел на 30 т Покровского месторождения, и за не полные 20 лет прирастил более 200 т запасов.

    Сколько золото Совесткая власть вывезла, и сколько наукоемких производств построила? Смое наукоемкое - электроаапаратынй завод в здании доревол



    ОАЕ так и ведут ныне свои дела.

    ....

    Ну ка просвяти.



    Просвящу, завозишь "таджиков" в количестве 300% от населения страны и все что хочешь строишь. Плюс, никакого сувернитета от Саудовской Аравии и США.



    Кстати, если ресурсы извлекаемые из региона не позволяют развивать регион должным образом, цена на них не высока. То принято те ресурсы консервировать до лучших времён, а не выгребать по варварски оставляя за собой лунный ландшафт.



    ну да, а сотни людей пусть пока потаксуют или на пособие по безработице посидят.



    Лунный ландшафт конечно круто, тут соглашусь с Вами)

    зачем после себя оставлять детям да внукам, нужно все выгребать))

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    А за лунный ландшафт пусть живут Казахстан да Китай

    Уважаю их. Умеют использовать ресурсы стран в свою пользу. В отличии от ресурсного придатка мира

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.




    Так вот если из региона вывозятся невозобновляемые ресурсы, то в регионе должно оставаться достаточно средств для развития какого либо наукоёмкого производства , что бы населению региона было на сто жить после того как ресурсы из недр региона будут исчерпаны полностью.



    Петропавловск пришел на 30 т Покровского месторождения, и за не полные 20 лет прирастил более 200 т запасов.

    Сколько золото Совесткая власть вывезла, и сколько наукоемких производств построила? Смое наукоемкое - электроаапаратынй завод в здании доревол



    ОАЕ так и ведут ныне свои дела.

    ....

    Ну ка просвяти.



    Просвящу, завозишь "таджиков" в количестве 300% от населения страны и все что хочешь строишь. Плюс, никакого сувернитета от Саудовской Аравии и США.



    Кстати, если ресурсы извлекаемые из региона не позволяют развивать регион должным образом, цена на них не высока. То принято те ресурсы консервировать до лучших времён, а не выгребать по варварски оставляя за собой лунный ландшафт.



    ну да, а сотни людей пусть пока потаксуют или на пособие по безработице посидят.



    Про ОАЕ сам почита.

    Там завозят иностранную рабочую силу для тяжёлой и грязной работы. А коренное население обучают за счёт государства в любой стране мира. Готовят высококвалифицированные кадры.

    ***

    Про АО в СССР.

    Наукоёмких может быть производств тогда не много было, но регион до нитки не оббирали.

    Регион развивался достаточно высокими темпами.

    Зейская ГЭС, начали строить Бурейскую , БАМ построили для освоения северных территорий...

    А потом кирдык нынешние устроили.

    Вот они то по сравнению с СССР регион грабят не по детски.Похлеще любой колонии.

    ***

    В АО не только таксовать можно при нормальной власти.

    Помимо золота дофига что в недрах есть и регион энергоизбыточный.

    Только бы какой умный руководитель заместо КАА злесь инвестиции бы затащил да заводы современные поставил.

    Не получается, законы в стране и власть колониальные.

    В страну и регионы вкладываться боятся. Понимают , что у власти долго продержаться не смогут, оттого и не вкладывают в страну. Всё по дешовке в денежки превращают и за бугор хавают.

    Или не так?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    3 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.




    Так вот если из региона вывозятся невозобновляемые ресурсы, то в регионе должно оставаться достаточно средств для развития какого либо наукоёмкого производства , что бы населению региона было на сто жить после того как ресурсы из недр региона будут исчерпаны полностью.



    Петропавловск пришел на 30 т Покровского месторождения, и за не полные 20 лет прирастил более 200 т запасов.

    Сколько золото Советская власть вывезла из области, и сколько наукоемких производств построила? Где наукограды в Соловьевске, Октябрьском, Златоустовске? Самое наукоемкое - электроаппаратный завод (в здании дореволюционной постройки), производящий телефоны с АОН. Ах-ха-ха-ха- ха....



    ОАЕ так и ведут ныне свои дела.

    ....

    Ну ка просвяти.



    Просвящу, завозишь "таджиков" в количестве 300% от населения страны и все что хочешь строишь. Плюс, никакого сувернитета от Саудовской Аравии и США.



    Кстати, если ресурсы извлекаемые из региона не позволяют развивать регион должным образом, цена на них не высока. То принято те ресурсы консервировать до лучших времён, а не выгребать по варварски оставляя за собой лунный ландшафт.



    ну да, а сотни людей пусть пока потаксуют или на пособие по безработице посидят.



    писатель, ты, прежде чем выпукнуть хоть какую-то цифирь, погугли что-ли.. А то надоел уже со своим враньем и менторством.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Наукоёмких может быть производств тогда не много было, но регион до нитки не оббирали.



    упс.... т.е. у совков тоже напряг с наукоемким производством был? охо-хо-шечки...



    Регион развивался достаточно высокими темпами.

    Зейская ГЭС, начали строить Бурейскую , БАМ построили для освоения северных территорий...

    А потом кирдык нынешние устроили.



    "Кирдык" в виде десятка мостов, асфальтированой федеральной авотодорги через всю область, ДОСТРОЕННОЙ Бурейской ГЭС, Н-Б ГЭС, СПРН в Зее (в стадии строительства), разЪезды и вторые пути по БАМу, космодром Восточный. Да Путин совок нагнул в одни ворота, можно сказать.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Юрий Щукин

    писатель, ты, прежде чем пукнуть хоть какую-то цифирь, погугли что-ли.. А то надоел уже со своим враньем и менторством.




    ах-ха-ха-ха.... "хоть какую-то цифирь" . Какую тебе цифирь, клоун? ты протрезвей сначала, ты в курсе какое сегодня число, дядя?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Наукоёмких может быть производств тогда не много было, но регион до нитки не оббирали.



    упс.... т.е. у совков тоже напряг с наукоемким производством был? охо-хо-шечки...



    Регион развивался достаточно высокими темпами.

    Зейская ГЭС, начали строить Бурейскую , БАМ построили для освоения северных территорий...

    А потом кирдык нынешние устроили.



    "Кирдык" в виде десятка мостов, асфальтированой федеральной авотодорги через всю область, ДОСТРОЕННОЙ Бурейской ГЭС, Н-Б ГЭС, СПРН в Зее (в стадии строительства), разЪезды и вторые пути по БАМу, космодром Восточный. Да Путин совок нагнул в одни ворота, можно сказать.



    А ты посчитай сколько предприятий разорено в замен того скудного списка который ты написал.

    Только в одном Благовещенске прекратило существование более 50 значимых предприятия, оставшиеся ужались и смльно деградировали, добивают советский запас прочности.

    По АО педприятий грохнули ещё больше.

    Сколько рабочих мест потеряно?

    Ты думаешь народ пчему отсель валит?

    ***

    Если чё, я уже в возрасте и в той АО про которую пишу сам лично жил и работал.

    Мне лапшу на уши вешать сложно.

    Наукоёмких технологий в те времена в мире было по пальцам посчитать. Оттого вкладывать в АО власти приходилось гораздо больше. Заводы огромные и дорогие тогда строить вместо маленького цеха по производству смартфонов, ка сегодня .

    Кстати народ тогда в АО ехал.

    Работа была, платили хорошие деньги, льгот много было , не так как на космодроме ныне.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    А ты посчитай сколько предприятий разорено в замен того скудного списка который ты написал.


    какие предприяния, типа упомянутого электроаппаратного завода?



    Только в одном Благовещенске прекратило существование более 50 значимых предприятия, оставшиеся ужались и смльно деградировали, добивают советский запас прочности.



    хороший "запас" был, что к 1993-94 году уже развалились.



    По АО педприятий грохнули ещё больше.

    Сколько рабочих мест потеряно?



    ну так кто виноват, что коммунисты создавали предприятия потреблявшие ресурсы и производившие воздух



    Ты думаешь народ пчему отсель валит?



    потому что 1. отменили прописку и 2. у народа появились деньги на квартиры на Кубани и прочих Белгородах-Воронежах...

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    Если чё, я уже в возрасте и в той АО про которую пишу сам лично жил и работал.

    Мне лапшу на уши вешать сложно.



    один дурачек копает яму, а второй ее закапывает, и ОБА они РАБОТАЮТ. Вот так половина предприятий области работало в Совке.



    Наукоёмких технологий в те времена в мире было по пальцам посчитать. Оттого вкладывать в АО власти приходилось гораздо больше. Заводы огромные и дорогие тогда строить вместо маленького цеха по производству смартфонов, ка сегодня .



    т.е. признаешь, что ты обделался с наукоемкостью?

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Щаз точно живут люди и радуются, что выживают)

    перспектив-то ноль

  • full

    full
    3 часа назад

    Юрий Щукин

    full

    Не, и правда интересно, сколько получит Вексельберг, а сколько АО.



    Вексельберг уже не получает. Продал.



    О как! А кому, если не секрет?

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    Kats

    А что Приамурье с этого поимело?



    налоги, занятость, не?



    1000 рублей налогов и 10 тысяч зарплаты при 12 часовом рабочем дне, это тоже налоги и занятость.. Ну так и?



    о, нарисвался, красавчик... Это кто 10 тыс. зарабатывает за 12 ч? Или ты как обычно, лишь бы сболтнуть?

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    от наукоёмкости не знают куда деться

    печки в области с дровами.

    туалеты на улице даже в городах есть

    процветает народ

    голосовать будет за Президента!

    Лишь бы не было войны, угу

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    А ты посчитай сколько предприятий разорено в замен того скудного списка который ты написал.


    какие предприяния, типа упомянутого электроаппаратного завода?



    Только в одном Благовещенске прекратило существование более 50 значимых предприятия, оставшиеся ужались и смльно деградировали, добивают советский запас прочности.



    хороший "запас" был, что к 1993-94 году уже развалились.



    По АО педприятий грохнули ещё больше.

    Сколько рабочих мест потеряно?



    ну так кто виноват, что коммунисты создавали предприятия потреблявшие ресурсы и производившие воздух



    Ты думаешь народ пчему отсель валит?



    потому что 1. отменили прописку и 2. у народа появились деньги на квартиры на Кубани и прочих Белгородах-Воронежах...



    Мне Гоги , твоего кореша хватает, что б ему объяснять что в вашей методичке туфта полная написана.

    Я тогда жил и тогда работал, а ты где то что то слышал.

    Так кто обладает более достоверной информацией?

    ***

    Запас прочности от СССР вы развалить окончательно до сих пор не смогли.

    СЗОР, Амурский Металлист... предприятия без вложений уже 25 лет работают ещё на том оборудовании. Вот такой запас прочности

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Мне Гоги , твоего кореша хватает, что б ему объяснять что в вашей методичке туфта полная написана.

    Я тогда жил и тогда работал, а ты где то что то слышал.



    ты откапывал яму или закапывал? или партийный инструктаж копающим производил?



    Так кто обладает более достоверной информацией?



    не ты



    Запас прочности от СССР вы развалить окончательно до сих пор не смогли.

    СЗОР, Амурский Металлист... предприятия без вложений уже 25 лет работают ещё на том оборудовании. Вот такой запас прочности



    кстати, если б не Петропавловск, то давно бы уже не было Металлиста. Кстати, может пойдешь в цех, предложишь им лет 5-10 потаксовать пока цена на золото не вырастет.



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    oenesterov

    о.


    один дурачек копает яму, а второй ее закапывает, и ОБА они РАБОТАЮТ. Вот так половина предприятий области работало в Совке.







    Кто тебя этой тупой пугалке научил?

    Наверно тот котрый принимал участие во сногих достихениях при СССР.

    Тот кто фашизм победил, страну восстановил, цены снижал, в космос полетел...

    Наверное этот человек тебе и рассказывал ка в СССР работали.

    Люди нихрена не делали , а страна сама по себе развивалась и была мощнейшей державой мира.

    ***

    Я в отличии от тебя пустобрёха до сих пор реальным производством реальной продукции занимаюсь не взирая на возраст.

    А ты клаву в агитации бестолку протираешь.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    oenesterov



    кстати, если б не Петропавловск, то давно бы уже не было Металлиста. Кстати, может пойдешь в цех, предложишь им лет 5-10 потаксовать пока цена на золото не вырастет.



    Это кто тебе такой бред написал в методичке про Амурский Металлист?

    Ты точно крыса конторская.

    Ты даже предприятия города пуиаешь, которых в городе почти не осталось.

    В трёх соснах заблудился?

    Петропавловск совсем другой завод под себя содержал, превратив его по существу в рем мастерскую с очень маленьким штатом.

    В СССР на том заводе работало 400 человек, а ныне и 100 не будет

    Учи мат часть

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    "ё"

    Тот кто фашизм победил, страну восстановил, цены снижал, в космос полетел...



    А ты не примазывайся к тому времени, тем людям и их достижениям.

    Ты лучше расскажи как про 70-80-е. Про 30-40-50-е мне Труш все расскажет.



    Я в отличии от тебя пустобрёха до сих пор реальным производством реальной продукции занимаюсь не взирая на возраст.



    памятники на могилки поди лепишь



    А ты клаву в агитации бестолку протираешь.



    ну так нет в области наукоемкого производства, некуда мне пойти



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    oenesterov

    "ё"

    Тот кто фашизм победил, страну восстановил, цены снижал, в космос полетел...



    А ты не примазывайся к тому времени, тем людям и их достижениям.

    Ты лучше расскажи как про 70-80-е. Про 30-40-50-е мне Труш все расскажет.



    Я в отличии от тебя пустобрёха до сих пор реальным производством реальной продукции занимаюсь не взирая на возраст.



    памятники на могилки поди лепишь



    А ты клаву в агитации бестолку протираешь.



    ну так нет в области наукоемкого производства, некуда мне пойти



    Памятники не по моей части, хотя для тебя с удовольствием бы сотварил какой нибудь покарявее.

    ***

    А в наукоймкие и просто производства тебя бы и не взяли. Там работать нужно и чего то уметь и главное трезво мыслить.

    Так что радуйся, что нет производств, потму как ты бы испытал психологическую травму получая везде отказ.

    Это ты сейчас герой, а при наличии производств твой удел -подсобный рабочий и это край для тебя.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё"

    Тот кто фашизм победил, страну восстановил, цены снижал, в космос полетел...



    А ты не примазывайся к тому времени, тем людям и их достижениям.

    Ты лучше расскажи как про 70-80-е. Про 30-40-50-е мне Труш все расскажет.



    Я в отличии от тебя пустобрёха до сих пор реальным производством реальной продукции занимаюсь не взирая на возраст.



    памятники на могилки поди лепишь



    А ты клаву в агитации бестолку протираешь.



    ну так нет в области наукоемкого производства, некуда мне пойти



    Памятники не по моей части, хотя для тебя с удовольствием бы сотварил какой нибудь покарявее.

    ***

    А в наукоймкие и просто производства тебя бы и не взяли. Там работать нужно и чего то уметь и главное трезво мыслить.

    Так что радуйся, что нет производств, потму как ты бы испытал психологическую травму получая везде отказ.

    Это ты сейчас герой, а при наличии производств твой удел -подсобный рабочий и это край для тебя.



    сразу видно, что ты демагог, в советское время такие парторгами ошивались, объясняли работягам про временные трудности в деле строительства коммунизма



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    oenesterov



    сразу видно, что ты демагог, в советское время такие парторгами ошивались, объясняли работягам про временные трудности в деле строительства коммунизма



    Гога, это ты?

    Не узнал тебя в гриме.

    Это же Гогин текст.

    Как он к тебе в руки то попал?

    Там дальше будет как я приватизировал всё сам а работяг кинул и зарплату им не платил.

    Ты не стесняйся, читай дальше.

    Там Есть места , где Гога от счастья кончать умудрялся.

    Может и тебе понравится.

    Дерзай.

    А я подожду когда ты поананизируешь и вернёшся к теме ветки.

    Тогда и поговорим.

    К переходу на личности в варианте, когда у собеседника личность отсутствует, а есть только размытая клякса, я не готов.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    oenesterov

    Kats

    А что Приамурье с этого поимело?



    налоги, занятость, не?



    1000 рублей налогов и 10 тысяч зарплаты при 12 часовом рабочем дне, это тоже налоги и занятость.. Ну так и?



    о, нарисвался, красавчик... Это кто 10 тыс. зарабатывает за 12 ч? Или ты как обычно, лишь бы сболтнуть?



    тебе вопрос задан, отвечай. Какие налоги? Какая занятость?

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Наукоёмких может быть производств тогда не много было, но регион до нитки не оббирали.



    упс.... т.е. у совков тоже напряг с наукоемким производством был? охо-хо-шечки...



    Регион развивался достаточно высокими темпами.

    Зейская ГЭС, начали строить Бурейскую , БАМ построили для освоения северных территорий...

    А потом кирдык нынешние устроили.



    "Кирдык" в виде десятка мостов, асфальтированой федеральной авотодорги через всю область, ДОСТРОЕННОЙ Бурейской ГЭС, Н-Б ГЭС, СПРН в Зее (в стадии строительства), разЪезды и вторые пути по БАМу, космодром Восточный. Да Путин совок нагнул в одни ворота, можно сказать.



    А ты посчитай сколько предприятий разорено в замен того скудного списка который ты написал.

    Только в одном Благовещенске прекратило существование более 50 значимых предприятия, оставшиеся ужались и смльно деградировали, добивают советский запас прочности.

    По АО педприятий грохнули ещё больше.

    Сколько рабочих мест потеряно?

    Ты думаешь народ пчему отсель валит?

    ***

    Если чё, я уже в возрасте и в той АО про которую пишу сам лично жил и работал.

    Мне лапшу на уши вешать сложно.

    Наукоёмких технологий в те времена в мире было по пальцам посчитать. Оттого вкладывать в АО власти приходилось гораздо больше. Заводы огромные и дорогие тогда строить вместо маленького цеха по производству смартфонов, ка сегодня .

    Кстати народ тогда в АО ехал.

    Работа была, платили хорошие деньги, льгот много было , не так как на космодроме ныне.



    ...я чот не понял "ё" - ты чо свалил с области?

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    3.4

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    Сергей Труш

    oenesterov

    Kats

    А что Приамурье с этого поимело?



    налоги, занятость, не?



    1000 рублей налогов и 10 тысяч зарплаты при 12 часовом рабочем дне, это тоже налоги и занятость.. Ну так и?



    о, нарисвался, красавчик... Это кто 10 тыс. зарабатывает за 12 ч? Или ты как обычно, лишь бы сболтнуть?



    тебе вопрос задан, отвечай. Какие налоги? Какая занятость?



    я тебе в помогалы не нанимался, возьми налоговый кодекс и почитай, или у тебя еще двоится в глазах.



  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ...ахаха..."патриот ё" нашел себе очередное теплое местечко и строчит оттуда обличающие посты...))) партбилетик то отрыть не забыл?

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    электротехнический,завод ЖБИ,спиртзавод, завод Кристалл, ХПфабрика,спичзавод,судостроительный.

    где они?

    если Путин все построил,значит Путин все и развалил?

    бот,обьясни нам.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    как может область быть убыточной,если тут добывают столько золота? а ест еще уголь,дерево,не знаю что еще.

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ...а кто сказал что она убыточная? 35 лярдов доходная часть бюджета на 700000 тыщ народишку...просто живем не по средствам...)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Алекс К

    как может область быть убыточной,если тут добывают столько золота? а ест еще уголь,дерево,не знаю что еще.



    У нынешних принцип-Не ка проголосуют, а как посчитают.

    То же и в экогомике.

    Дотационные регионы просто тупо назначаются.

    Схема проста.

    Ставится слабый губер и регион обдирается до нитки.

    АО по определению богатейший регион с минимальной численностью населения.

    Он по определению не может быть убыточным.

    Я приводил пример.

    Сожмите АО до размервов Хабаровска, что в общем то сопоставимо и сразу поймёте, что столько сколько есть в АО в размерах Хабаровска выглядит как очень богатый город.

    Так почему АО вдруг дотационный регион?

    Потому что грабят как колонию и КАА им помогает, на шухере стоит.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Алекс К

    электротехнический,завод ЖБИ,спиртзавод, завод Кристалл, ХПфабрика,спичзавод,судостроительный.

    где они?



    вот ты лучше объясни, что такого необходимого и конкурентоспособного выпускал электротехнический завод?

    завод ЖБИ, да как-то и без него строятся дома



    спичка, с дореволюционным оборудованием была обречена



    Судостроительный работает, да, в пол-силы, но сейчас конкуренция, извините.



    по Кристаллу и спиртзаводу не знаю, я в водке не очень разбираюсь, скорее всего делали гавно и не были конкурентоспособными



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    полазник

    ...а кто сказал что она убыточная? 35 лярдов доходная часть бюджета на 700000 тыщ народишку...просто живем не по средствам...)))



    А в чём это проявляется?

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    3.4

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    3.4

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...а кто сказал что она убыточная? 35 лярдов доходная часть бюджета на 700000 тыщ народишку...просто живем не по средствам...)))



    А в чём это проявляется?



    что проявляется?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    oenesterov

    Алекс К

    электротехнический,завод ЖБИ,спиртзавод, завод Кристалл, ХПфабрика,спичзавод,судостроительный.

    где они?



    вот ты лучше объясни, что такого необходимого и конкурентоспособного выпускал электротехнический завод?

    завод ЖБИ, да как-то и без него строятся дома

    спичка, с дореволюционным оборудованием была обречена

    Судостроительный работает, да, в пол-силы, но сейчас конкуренция, извините.

    по Кристаллу и спиртзаводу не знаю, я в водке не очень разбираюсь, скорее всего делали гавно и не были конкурентоспособными



    А ты торгуя недрами за бугор никогда не страдаешь от размера пошлин?

    Так и промышленность задрочили налогами и тарифами. Это и есть самое большон достижение нынешних.

    В СССР продукция всех предприятий была восстребована 100%, потому как было плановое хозяйство и ничего лишнего никто не планировал.

    Была специализация предприятий и прочие примудрости котрые я тебе здесь объяснять не собираюсь.

    Сам почитай.

    Сравнивать тот уровень технологий и ту экономику с нынешними реалями дело тупое.

    Это две разных планеты.

    А вот результаты того хозяйствования и нынешнего они на поверхности.

    И не в пользу нынешних.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...а кто сказал что она убыточная? 35 лярдов доходная часть бюджета на 700000 тыщ народишку...просто живем не по средствам...)))



    А в чём это проявляется?



    что проявляется?



    Житьё не по средствам?

    В чём оно?

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ...а ты улыбку не увидел?

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ...хотя большая часть розданного Кожемякой и есть это "не по средствам"...

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.





    А ты торгуя недрами за бугор никогда не страдаешь от размера пошлин?



    за какой бугор? все добытое золото остается в России, посмотри на прирост золотого запаса.



    Так и промышленность задрочили налогами и тарифами. Это и есть самое большон достижение нынешних.

    В СССР продукция всех предприятий была восстребована 100%, потому как было плановое хозяйство и ничего лишнего никто не планировал.



    ну да, склады предприятий неликвидом и браком были завалены, посмотри хоть несколько короткометражек "Фитиль" из того времени.

    Почитай дневники Черняева, заместитель заведующего международного отдела партии.



    А вот результаты тог хозяйствования и нынещнего они на поверхности.

    И не в пользу нынешних.



    я тебе тут на первой странице привел, что за 18 лет при Путине в области построено чуть ли не больше чем за 70 лет при совдепии



  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    oenesterov

    Алекс К

    электротехнический,завод ЖБИ,спиртзавод, завод Кристалл, ХПфабрика,спичзавод,судостроительный.

    где они?



    вот ты лучше объясни, что такого необходимого и конкурентоспособного выпускал электротехнический завод?

    завод ЖБИ, да как-то и без него строятся дома

    спичка, с дореволюционным оборудованием была обречена

    Судостроительный работает, да, в пол-силы, но сейчас конкуренция, извините.

    по Кристаллу и спиртзаводу не знаю, я в водке не очень разбираюсь, скорее всего делали гавно и не были конкурентоспособными



    так погоди.

    если есть цель поднять производство,то надо вкладываться в модернизацию?

    кто мешал когда нефть была по 130 долларов,и доллар по 25?

    можно было завезти оборудование хоть с америки.

    если своих станков не сделали,за 30 лет,из которых 18 лет рулят эти господа из едра.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    водка не конкурентоспособна? что за чушь

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    давай, йо, расскажи как при Путине недра распродаются:

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    А ты торгуя недрами за бугор никогда не страдаешь от размера пошлин?



    за какой бугор? все добытое золото остается в России, посмотри на прирост золотого запаса.



    Так и промышленность задрочили налогами и тарифами. Это и есть самое большон достижение нынешних.

    В СССР продукция всех предприятий была восстребована 100%, потому как было плановое хозяйство и ничего лишнего никто не планировал.



    ну да, склады предприятий неликвидом и браком были завалены, посмотри хоть несколько короткометражек "Фитиль" из того времени.

    Почитай дневники Черняева, заместитель заведующего международного отдела партии.



    А вот результаты тог хозяйствования и нынещнего они на поверхности.

    И не в пользу нынешних.



    я тебе тут на первой странице привел, что за 18 лет при Путине в области построено чуть ли не больше чем за 70 лет при совдепии



    ничего при Путине не построено. кроме космодрома,на котором покидали кучу народу и своровали миллиарды наших денег.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Алекс К

    водка не конкурентоспособна? что за чушь



    ну извините, алкаши перешли на самогон да поспились, а нормальным людям что-то поприличнее захотелось, когда выбор появился.



  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    oenesterov

    Алекс К

    водка не конкурентоспособна? что за чушь



    ну извините, алкаши перешли на самогон да поспились, а нормальным людям что-то поприличнее захотелось, когда выбор появился.



    какой выбор,болезный? та же водка продается,только привезенная с других областей.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    еще, йо, ты про убытки хотел?

    или вот:

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    что там насчет модернизации?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    А ты торгуя недрами за бугор никогда не страдаешь от размера пошлин?



    за какой бугор? все добытое золото остается в России, посмотри на прирост золотого запаса.



    Так и промышленность задрочили налогами и тарифами. Это и есть самое большон достижение нынешних.

    В СССР продукция всех предприятий была восстребована 100%, потому как было плановое хозяйство и ничего лишнего никто не планировал.



    ну да, склады предприятий неликвидом и браком были завалены, посмотри хоть несколько короткометражек "Фитиль" из того времени.

    Почитай дневники Черняева, заместитель заведующего международного отдела партии.



    А вот результаты тог хозяйствования и нынещнего они на поверхности.

    И не в пользу нынешних.



    я тебе тут на первой странице привел, что за 18 лет при Путине в области построено чуть ли не больше чем за 70 лет при совдепии



    Ещё раз пишу тебе.

    Выбрось методичку.

    Она тупая.

    Ну не жил ты тогда оттого и пишешь каую то хрень про неликвиды брак.

    Ты знаешь что такое неликвиды на складе предприятия тех лет?

    Это то, что в мизерно количестве осталось от комплектации продукции при переходе на другую модель.

    Это мизер какой нибудь мелочёвки исчисляемой единицами в документации бухгалтерии.

    Брак валом?

    Ну-ну.

    Служба ОТК на каких предприятиях сегодня существует?

    А тогда была обязательна и без сдачи проукции контролёру ЗП тебе никто даже не начислит.

    ***

    Что бы сравнивать что построено при вове идо него.

    Нужно как минимум знать , что было раньше.

    А ты этого не знаешь.

    Оттого мизерные стройки вовы тебе кажутся громадными.

    А по факту СССР это огромное строительство и развитие в АО.

    А при вове самое великое это разворованный вдоль и поперёк космодром.

    Я же тебе писал, что построил он твой мизерный список, а развалил по АО сотни предприятий.

    Не в пользу вовы счёт.

    Рабочих местстолько ликвидировано, что народ просто бежит из АО, а раньше ехал в АО.

    Это тоже факт.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Алекс К

    oenesterov

    Алекс К

    водка не конкурентоспособна? что за чушь



    ну извините, алкаши перешли на самогон да поспились, а нормальным людям что-то поприличнее захотелось, когда выбор появился.



    какой выбор,болезный? та же водка продается,только привезенная с других областей.



    ты давно в алко магазине был?



    кстати, потребление водки сильно упало, народ больше пивасик с винишком потягивает, а не косорыловку



  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...кстати,"ё"...в Северной Корее тоже тоже местная продукция востребована на 100%...а иначе как быть если другой нет? при таком раскладе рулить экономикой проще...)))

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    А ты торгуя недрами за бугор никогда не страдаешь от размера пошлин?



    за какой бугор? все добытое золото остается в России, посмотри на прирост золотого запаса.



    Так и промышленность задрочили налогами и тарифами. Это и есть самое большон достижение нынешних.

    В СССР продукция всех предприятий была восстребована 100%, потому как было плановое хозяйство и ничего лишнего никто не планировал.



    ну да, склады предприятий неликвидом и браком были завалены, посмотри хоть несколько короткометражек "Фитиль" из того времени.

    Почитай дневники Черняева, заместитель заведующего международного отдела партии.



    А вот результаты тог хозяйствования и нынещнего они на поверхности.

    И не в пользу нынешних.



    я тебе тут на первой странице привел, что за 18 лет при Путине в области построено чуть ли не больше чем за 70 лет при совдепии



    Ещё раз пишу тебе.

    Выбрось методичку.

    Она тупая.

    Ну не жил ты тогда оттого и пишешь каую то хрень про неликвиды брак.

    Ты знаешь что такое неликвиды на складе предприятия тех лет?

    Это то, что в мизерно количестве осталось от комплектации продукции при переходе на другую модель.

    Это мизер какой нибудь мелочёвки исчисляемой единицами в документации бухгалтерии.

    Брак валом?

    Ну-ну.

    Служба ОТК на каких предприятиях сегодня существует?

    А тогда была обязательна и без сдачи проукции контролёру ЗП тебе никто даже не начислит.

    ***

    Что бы сравнивать что построено при вове идо него.

    Нужно как минимум знать , что было раньше.

    А ты этого не знаешь.

    Оттого мизерные стройки вовы тебе кажутся громадными.

    А по факту СССР это огромное строительство и развитие в АО.

    А при вове самое великое это разворованный вдоль и поперёк космодром.

    Я же тебе писал, что построил он твой мизерный список, а развалил по АО сотни предприятий.

    Не в пользу вовы счёт.

    Рабочих местстолько ликвидировано, что народ просто бежит из АО, а раньше ехал в АО.

    Это тоже факт.



    ...они не ликвидированы были. они стали либо не рентабельными,либо не нужными. и исчезли сами.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    oenesterov

    еще, йо, ты про убытки хотел?

    или вот:



    Вот на эти самые убытки пол мира кормили , сами развивались, в космос летали, БАМ строили, армию огромную содержали.

    А сегодня где деньги от недр?

    Это и есть достижение вовы?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    А ты торгуя недрами за бугор никогда не страдаешь от размера пошлин?



    за какой бугор? все добытое золото остается в России, посмотри на прирост золотого запаса.



    Так и промышленность задрочили налогами и тарифами. Это и есть самое большон достижение нынешних.

    В СССР продукция всех предприятий была восстребована 100%, потому как было плановое хозяйство и ничего лишнего никто не планировал.



    ну да, склады предприятий неликвидом и браком были завалены, посмотри хоть несколько короткометражек "Фитиль" из того времени.

    Почитай дневники Черняева, заместитель заведующего международного отдела партии.



    А вот результаты тог хозяйствования и нынещнего они на поверхности.

    И не в пользу нынешних.



    я тебе тут на первой странице привел, что за 18 лет при Путине в области построено чуть ли не больше чем за 70 лет при совдепии



    Ещё раз пишу тебе.

    Выбрось методичку.

    Она тупая.

    Ну не жил ты тогда оттого и пишешь каую то хрень про неликвиды брак.

    Ты знаешь что такое неликвиды на складе предприятия тех лет?

    Это то, что в мизерно количестве осталось от комплектации продукции при переходе на другую модель.

    Это мизер какой нибудь мелочёвки исчисляемой единицами в документации бухгалтерии.

    Брак валом?

    Ну-ну.

    Служба ОТК на каких предприятиях сегодня существует?

    А тогда была обязательна и без сдачи проукции контролёру ЗП тебе никто даже не начислит.

    ***

    Что бы сравнивать что построено при вове идо него.

    Нужно как минимум знать , что было раньше.

    А ты этого не знаешь.

    Оттого мизерные стройки вовы тебе кажутся громадными.

    А по факту СССР это огромное строительство и развитие в АО.

    А при вове самое великое это разворованный вдоль и поперёк космодром.

    Я же тебе писал, что построил он твой мизерный список, а развалил по АО сотни предприятий.

    Не в пользу вовы счёт.

    Рабочих местстолько ликвидировано, что народ просто бежит из АО, а раньше ехал в АО.

    Это тоже факт.



    ...они не ликвидированы были. они стали либо не рентабельными,либо не нужными. и исчезли сами.



    Это всё что ты смог понять из моего поста?

    Ну нельзя же с детским уровнем подготовки лезть в серьёзные взрослые разговоры.

    Ты ещё встань на табуретку и стишок раскажи, а потом скажи что все вокруг тупые.

    Ты вначале подготовься, а уж потом в спор лезь.

    ***

    Я тебя в три секунды нерентабельным сделаю, обложив налогами , тарифами , чиновничьим произволом и приватизировав предприятие отобрав его у спецов и передав тупарям барыхным.

    А потом сверху придавлю кризисом в виде разворовывания денег банками и обвалом курса рубля.

    Ты у меня сам за счастье ликвидируешься пр таком раскладе.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Ну не жил ты тогда оттого и пишешь каую то хрень про неликвиды брак.




    Ты знаешь что такое неликвиды на складе предприятия тех лет?

    Это то, что в мизерно количестве осталось от комплектации продукции при переходе на другую модель.



    я тебе специально заскринил доклад Брежнева про брак, про какую новую модель ты несешь?

    читал мемуары военного приемщика с Амурского судостроительного завода, он так и писал, что одну лодку сдавали флоту, вторую в стружку превращали



    Что бы сравнивать что построено при вове идо него. Нужно как минимум знать , что было раньше. А ты этого не знаешь.



    речь про Амурскую область. Ты перечислил что до него построили, а что что при нем. И что, какие выводы?



    А по факту СССР это огромное строительство и развитие в АО.



    огромное НЕдостроительство, ты наверное хотел сказать?



    А при вове самое великое это разворованный вдоль и поперёк космодром.

    Я же тебе писал, что построил он твой мизерный список, а развалил по АО сотни предприятий.



    я тебе написал, что большинство советских предприятий развалилось еще при раннем Ельцине, потому что они делали никому не нужную "продукцию"



    Рабочих местстолько ликвидировано, что народ просто бежит из АО, а раньше ехал в АО.

    Это тоже факт.



    факт, ехали по неволе по распределению, или с деревень, где еще хуже было

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    А ты торгуя недрами за бугор никогда не страдаешь от размера пошлин?



    за какой бугор? все добытое золото остается в России, посмотри на прирост золотого запаса.



    Так и промышленность задрочили налогами и тарифами. Это и есть самое большон достижение нынешних.

    В СССР продукция всех предприятий была восстребована 100%, потому как было плановое хозяйство и ничего лишнего никто не планировал.



    ну да, склады предприятий неликвидом и браком были завалены, посмотри хоть несколько короткометражек "Фитиль" из того времени.

    Почитай дневники Черняева, заместитель заведующего международного отдела партии.



    А вот результаты тог хозяйствования и нынещнего они на поверхности.

    И не в пользу нынешних.



    я тебе тут на первой странице привел, что за 18 лет при Путине в области построено чуть ли не больше чем за 70 лет при совдепии



    Ещё раз пишу тебе.

    Выбрось методичку.

    Она тупая.

    Ну не жил ты тогда оттого и пишешь каую то хрень про неликвиды брак.

    Ты знаешь что такое неликвиды на складе предприятия тех лет?

    Это то, что в мизерно количестве осталось от комплектации продукции при переходе на другую модель.

    Это мизер какой нибудь мелочёвки исчисляемой единицами в документации бухгалтерии.

    Брак валом?

    Ну-ну.

    Служба ОТК на каких предприятиях сегодня существует?

    А тогда была обязательна и без сдачи проукции контролёру ЗП тебе никто даже не начислит.

    ***

    Что бы сравнивать что построено при вове идо него.

    Нужно как минимум знать , что было раньше.

    А ты этого не знаешь.

    Оттого мизерные стройки вовы тебе кажутся громадными.

    А по факту СССР это огромное строительство и развитие в АО.

    А при вове самое великое это разворованный вдоль и поперёк космодром.

    Я же тебе писал, что построил он твой мизерный список, а развалил по АО сотни предприятий.

    Не в пользу вовы счёт.

    Рабочих местстолько ликвидировано, что народ просто бежит из АО, а раньше ехал в АО.

    Это тоже факт.



    ...они не ликвидированы были. они стали либо не рентабельными,либо не нужными. и исчезли сами.



    Это всё что ты смог понять из моего поста?

    Ну нельзя же с детским уровнем подготовки лезть в серьёзные взрослые разговоры.

    Ты ещё встань на табуретку и стишок раскажи, а потом скажи что все вокруг тупые.

    Ты вначале подготовься, а уж потом в спор лезь.



    ...ты уж извини,но учитывая твое старческое слабоумие, я попытался сказать тебе на твоем же уровне. для того что бы тебе доходчивей было.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    еще интересного, из "моей" методички:

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...кстати,"ё"...в Северной Корее тоже тоже местная продукция востребована на 100%...а иначе как быть если другой нет? при таком раскладе рулить экономикой проще...)))



    Я вам пишу но вы не слышите.

    Нельзя просто тупо сравнивать две разные планеты.

    Такие тупые пугалки для агиток придуманы.

    Там всё иначе, в этих жвух экономических системах.

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.

    И пытаться доказывать обратное просто глупо.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...кто их в то время налогами обложил? дуру то не гони,болезный. и кто как не красные директора не смоги( в силу и объективных причин) их сохранить? а потом они же их и распродали по "запчастям"

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    oenesterov

    еще интересного, из "моей" методички:



    Ты картинки ситать пробовал?

    Так попробуй.

    Когда скажешь сколько металлообрабатывающих станков сегодня в России производят тогда и поговорим дальше.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    "ё"

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.



    в чем очевидно, что люди после работы по 3 часа в очередях стояли? и за счастье считали импортную шмотку прикупить?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...кто их в то время налогами обложил? дуру то не гони,болезный. и кто как не красные директора не смоги( в силу и объективных причин) их сохранить? а потом они же их и распродали по "запчастям"



    Они рухнули и развалились с развалом СССР.

    И благодаря нынешним.

    А не наоборот

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...кстати,"ё"...в Северной Корее тоже тоже местная продукция востребована на 100%...а иначе как быть если другой нет? при таком раскладе рулить экономикой проще...)))



    Я вам пишу но вы не слышите.

    Нельзя просто тупо сравнивать две разные планеты.

    Такие тупые пугалки для агиток придуманы.

    Там всё иначе, в этих жвух экономических системах.

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.

    И пытаться доказывать обратное просто глупо.



    ...все относительно. да и результат этот был временный. и в итоге привел к провалу системы.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...кто их в то время налогами обложил? дуру то не гони,болезный. и кто как не красные директора не смоги( в силу и объективных причин) их сохранить? а потом они же их и распродали по "запчастям"



    Они рухнули и развалились с развалом СССР.

    И благодаря нынешним.

    А не наоборот



    ......базаров нет...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    oenesterov

    "ё"

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.



    в чем очевидно, что люди после работы по 3 часа в очередях стояли? и за счастье считали импортную шмотку прикупить?



    Результат развития страны это не только очереди.

    Это промышленность , с/х, и много чего. Космос , авиация , станки, атомная энергетика, оборонка.....

    Толку что сегодня колбасы в магазине валом?

    Большей частью говно, , а хорошую купить не на что людям.

    Вот и все достижения

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Когда скажешь сколько металлообрабатывающих станков сегодня в России производят тогда и поговорим дальше.



    что толку в своих металлообрабатывающих станках, если они делают брак, и отстают на пол-века. А те единицы, которые современные были, так и сейчас производят.



    А вот для производства бесшумных винтов для ПЛ пришлось хитрым способом вымутить трех-координатную Тошибу. Давай про это поговорим, а?



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...кстати,"ё"...в Северной Корее тоже тоже местная продукция востребована на 100%...а иначе как быть если другой нет? при таком раскладе рулить экономикой проще...)))



    Я вам пишу но вы не слышите.

    Нельзя просто тупо сравнивать две разные планеты.

    Такие тупые пугалки для агиток придуманы.

    Там всё иначе, в этих жвух экономических системах.

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.

    И пытаться доказывать обратное просто глупо.



    ...все относительно. да и результат этот был временный. и в итоге привел к провалу системы.



    Временный результат у СССР????

    Это кто тебя так научил.

    А как результат нынешних тогда назвать можно?

    Он с отрицательным результатом и рулите вы страной уже одну треть от времени правления СССР.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё"

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.



    в чем очевидно, что люди после работы по 3 часа в очередях стояли? и за счастье считали импортную шмотку прикупить?



    Результат развития страны это не только очереди.

    Это промышленность , с/х, и много чего. Космос , авиация , станки, атомная энергетика, оборонка.....

    Толку что сегодня колбасы в магазине валом?

    Большей частью говно, , а хорошую купить не на что людям.

    Вот и все достижения



    ...результат развития страны это не только качественная колбаса в трехчасовых очередях...)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Срать на свою историю и предков это самое поганое, что может быть в истории любого госудаоства.

    Вот вы сейчас этим позором и занимаетесь.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...кстати,"ё"...в Северной Корее тоже тоже местная продукция востребована на 100%...а иначе как быть если другой нет? при таком раскладе рулить экономикой проще...)))



    Я вам пишу но вы не слышите.

    Нельзя просто тупо сравнивать две разные планеты.

    Такие тупые пугалки для агиток придуманы.

    Там всё иначе, в этих жвух экономических системах.

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.

    И пытаться доказывать обратное просто глупо.



    ...все относительно. да и результат этот был временный. и в итоге привел к провалу системы.



    Временный результат у СССР????

    Это кто тебя так научил.

    А как результат нынешних тогда назвать можно?

    Он с отрицательным результатом и рулите вы страной уже одну треть от времени правления СССР.



    ...я где то сказал что сейчас все нормально? только не надо и из СССР икону делать.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Срать на свою историю и предков это самое поганое, что может быть в истории любого госудаоства.

    Вот вы сейчас этим позором и занимаетесь.



    ...срать на своих детей не лучше. и потом это только таким как ты в ответ.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё"

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.



    в чем очевидно, что люди после работы по 3 часа в очередях стояли? и за счастье считали импортную шмотку прикупить?



    Результат развития страны это не только очереди.

    Это промышленность , с/х, и много чего. Космос , авиация , станки, атомная энергетика, оборонка.....

    Толку что сегодня колбасы в магазине валом?

    Большей частью говно, , а хорошую купить не на что людям.

    Вот и все достижения



    ...результат развития страны это не только качественная колбаса в трехчасовых очередях...)))



    Ну так чего сделал вова ?

    Мы на Марс полетели, термоядерную энергию обуздали?

    Иди просто развалили и своровали всё что можно было?

    Или вова гитлера победил.

    Мне чем ныне гордится?

    Тем что в тране есть нищие имеющие работу?

    Это результат?

    Или мундиалем гордится где наших футболистов просто нет, футбол тоже умудрились похорогить.

    Агитируй меня дальше.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё"

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.



    в чем очевидно, что люди после работы по 3 часа в очередях стояли? и за счастье считали импортную шмотку прикупить?



    Результат развития страны это не только очереди.

    Это промышленность , с/х, и много чего.



    сельское хозяйство? ну давай снова почитаем методичку:

    еще:

    во интересно про то за счет чего урожай добывался:

    давно ли йо на картошку ездил?







  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    oenesterov

    "ё"

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.



    в чем очевидно, что люди после работы по 3 часа в очередях стояли? и за счастье считали импортную шмотку прикупить?



    А ты про очереди рассказывай тем кентам своим, что прибрали предприятия к рукам, саботировав в то время работу, дескать, неэффективно самоуправление! Сейчас эти "успешные" предприниматели, а в прошлом, партийные функционеры сидят в партии власти,

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Когда скажешь сколько металлообрабатывающих станков сегодня в России производят тогда и поговорим дальше.



    что толку в своих металлообрабатывающих станках, если они делают брак, и отстают на пол-века. А те единицы, которые современные были, так и сейчас производят.

    А вот для производства бесшумных винтов для ПЛ пришлось хитрым способом вымутить трех-координатную Тошибу. Давай про это поговорим, а?



    Слышь, умник, а ЧТО за агрегаты для Бурейской ГЭС заказывали в Северной Корее, где промышленность стоит на порядок ВЫШЕ нашей хотя бы по тому что у нас её практически нет?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...кстати,"ё"...в Северной Корее тоже тоже местная продукция востребована на 100%...а иначе как быть если другой нет? при таком раскладе рулить экономикой проще...)))



    Я вам пишу но вы не слышите.

    Нельзя просто тупо сравнивать две разные планеты.

    Такие тупые пугалки для агиток придуманы.

    Там всё иначе, в этих жвух экономических системах.

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.

    И пытаться доказывать обратное просто глупо.



    ...все относительно. да и результат этот был временный. и в итоге привел к провалу системы.



    Временный результат у СССР????

    Это кто тебя так научил.

    А как результат нынешних тогда назвать можно?

    Он с отрицательным результатом и рулите вы страной уже одну треть от времени правления СССР.



    ...я где то сказал что сейчас все нормально? только не надо и из СССР икону делать.



    Я этого не делаю.

    Никакой иконы из СССР.

    Просто социальный курс страны там был и это уже лучше чем сегодня.

    Недра на страну работали и это было нормально.

    Образование было бесплатнон и медицина.

    А что сегодня?

    Рост рсслоения доходов населения это единственное что осталось стабильного в этой стране.

    В чём достижения?

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё"

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.



    в чем очевидно, что люди после работы по 3 часа в очередях стояли? и за счастье считали импортную шмотку прикупить?



    Результат развития страны это не только очереди.

    Это промышленность , с/х, и много чего. Космос , авиация , станки, атомная энергетика, оборонка.....

    Толку что сегодня колбасы в магазине валом?

    Большей частью говно, , а хорошую купить не на что людям.

    Вот и все достижения



    ...результат развития страны это не только качественная колбаса в трехчасовых очередях...)))



    Ну так чего сделал вова ?

    Мы на Марс полетели, термоядерную энергию обуздали?

    Иди просто развалили и своровали всё что можно было?

    Или вова гитлера победил.

    Мне чем ныне гордится?

    Тем что в тране есть нищие имеющие работу?

    Это результат?

    Или мундиалем гордится где наших футболистов просто нет, футбол тоже умудрились похорогить.

    Агитируй меня дальше.



    ...я с некоторых пор перестал этой херней заниматься. живите своим умом.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...кстати,"ё"...в Северной Корее тоже тоже местная продукция востребована на 100%...а иначе как быть если другой нет? при таком раскладе рулить экономикой проще...)))



    Я вам пишу но вы не слышите.

    Нельзя просто тупо сравнивать две разные планеты.

    Такие тупые пугалки для агиток придуманы.

    Там всё иначе, в этих жвух экономических системах.

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.

    И пытаться доказывать обратное просто глупо.



    ...все относительно. да и результат этот был временный. и в итоге привел к провалу системы.



    Временный результат у СССР????

    Это кто тебя так научил.

    А как результат нынешних тогда назвать можно?

    Он с отрицательным результатом и рулите вы страной уже одну треть от времени правления СССР.



    ...я где то сказал что сейчас все нормально? только не надо и из СССР икону делать.



    Я этого не делаю.

    Никакой иконы из СССР.

    Просто социальный курс страны там был и это уже лучше чем сегодня.

    Недра на страну работали и это было нормально.

    Образование было бесплатнон и медицина.

    А что сегодня?

    Рост рсслоения доходов населения это единственное что осталось стабильного в этой стране.

    В чём достижения?



    ...согласен на счет социального курса.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    Ну так чего сделал вова ?



    в первую очередь, то, что Россия сохранила сувернитет. Этого одного уже было бы достаточно. Тем более для такого как ты.



    Мы на Марс полетели, термоядерную энергию обуздали?

    Иди просто развалили и своровали всё что можно было?



    акстись, Россия номер один в мире в области атомной энергетики! ты бы хоть пока на толчке сидишь газетки читал



    Или вова гитлера победил.



    может еще не победил, но успешно противостоит англо-саксонскому неоимпериализму.

    повторю, ты не примазывайся к Победе, ты для нее ничего не сделал.



    Или мундиалем гордится где наших футболистов просто нет, футбол тоже умудрились похорогить.



    ну а что плохого? десяток современнейших стадионов, не то что в совке только Лужа более менее была и все.

    футбол конечно похуже чем при СССР, но с другой стороны там 70% были хохлы, так что что имели, то и имеем



    Агитируй меня дальше.



    я тебя не агитирую, а имею

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник



    ...я с некоторых пор перестал этой херней заниматься. живите своим умом.



    А при такой позиции можно и поговорить.

    Я много чего могу интересного расказать.

    И слушать умею, и мнение своё могу поменять если меня аргументированно убедили.

    Только одно условие, память мне не пытаться перепрошивать.

    Я помню и пишу ровно то, что пережил сам лично.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник



    ...я с некоторых пор перестал этой херней заниматься. живите своим умом.



    А при такой позиции можно и поговорить.

    Я много чего могу интересного расказать.

    И слушать умею, и мнение своё могу поменять если меня аргументированно убедили.

    Только одно условие, память мне не пытаться перепрошивать.

    Я помню и пишу ровно то, что пережил сам лично.



    ...ты мужик то толковый...но не воспитанный...)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...кстати,"ё"...в Северной Корее тоже тоже местная продукция востребована на 100%...а иначе как быть если другой нет? при таком раскладе рулить экономикой проще...)))



    Я вам пишу но вы не слышите.

    Нельзя просто тупо сравнивать две разные планеты.

    Такие тупые пугалки для агиток придуманы.

    Там всё иначе, в этих жвух экономических системах.

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.

    И пытаться доказывать обратное просто глупо.



    ...все относительно. да и результат этот был временный. и в итоге привел к провалу системы.



    Временный результат у СССР????

    Это кто тебя так научил.

    А как результат нынешних тогда назвать можно?

    Он с отрицательным результатом и рулите вы страной уже одну треть от времени правления СССР.



    ...я где то сказал что сейчас все нормально? только не надо и из СССР икону делать.



    Я этого не делаю.

    Никакой иконы из СССР.

    Просто социальный курс страны там был и это уже лучше чем сегодня.

    Недра на страну работали и это было нормально.

    Образование было бесплатнон и медицина.

    А что сегодня?

    Рост рсслоения доходов населения это единственное что осталось стабильного в этой стране.

    В чём достижения?



    В проедании и доедании советского, разработок сырьевых и прочего.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    vertex

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...кстати,"ё"...в Северной Корее тоже тоже местная продукция востребована на 100%...а иначе как быть если другой нет? при таком раскладе рулить экономикой проще...)))



    Я вам пишу но вы не слышите.

    Нельзя просто тупо сравнивать две разные планеты.

    Такие тупые пугалки для агиток придуманы.

    Там всё иначе, в этих жвух экономических системах.

    СССР имел лучший результат хозяйствования чем нынешняя власть это уже очевидно.

    И пытаться доказывать обратное просто глупо.



    ...все относительно. да и результат этот был временный. и в итоге привел к провалу системы.



    Временный результат у СССР????

    Это кто тебя так научил.

    А как результат нынешних тогда назвать можно?

    Он с отрицательным результатом и рулите вы страной уже одну треть от времени правления СССР.



    ...я где то сказал что сейчас все нормально? только не надо и из СССР икону делать.



    Я этого не делаю.

    Никакой иконы из СССР.

    Просто социальный курс страны там был и это уже лучше чем сегодня.

    Недра на страну работали и это было нормально.

    Образование было бесплатнон и медицина.

    А что сегодня?

    Рост рсслоения доходов населения это единственное что осталось стабильного в этой стране.

    В чём достижения?



    В проедании и доедании советского, разработок сырьевых и прочего.



    +мильон

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...в чом там плюс то? говно метныуть проще всего.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    Я много чего могу интересного расказать.



    ах-ах-ха-ха-хааа.... я это постоянно здесь на форуме вижу как много ты можешь рассказать, только ничего нового не рассказываешь



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    Ну так чего сделал вова ?



    в первую очередь, то, что Россия сохранила сувернитет. Этого одного уже было бы достаточно. Тем более для такого как ты.



    Мы на Марс полетели, термоядерную энергию обуздали?

    Иди просто развалили и своровали всё что можно было?



    акстись, Россия номер один в мире в области атомной энергетики! ты бы хоть пока на толчке сидишь газетки читал



    Или вова гитлера победил.



    может еще не победил, но успешно противостоит англо-саксонскому неоимпериализму.

    повторю, ты не примазывайся к Победе, ты для нее ничего не сделал.



    Или мундиалем гордится где наших футболистов просто нет, футбол тоже умудрились похорогить.



    ну а что плохого? десяток современнейших стадионов, не то что в совке только Лужа более менее была и все.

    футбол конечно похуже чем при СССР, но с другой стороны там 70% были хохлы, так что что имели, то и имеем



    Агитируй меня дальше.



    я тебе не агитирую, а имею



    Ты уверен, что суверинитет ещё есть у России?

    ***

    Россия пользуется достижениями в атомной энергетики ещё при СССР созданых и разработанных, впрочем как и во многих иных областях.

    ***

    Кому вова там протвостоял?

    Это что за зверь им придуманный для своей биографии?

    Какому там империализму?

    Которому служит и Россию сливает?

    Мудрёно перидумано....

    ****

    Накой тебе стадионы, на котрых будут бабло зарабатывать шоумены от спорта, развалившие наш футбол?

    Тебе деньги девать в стране некуда?

    Школы,больницы, жильё , рабочие места современных предприятиях , всего вдоваль, что бы баблом разбрасыватся?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    полазник

    ...в чом там плюс то? говно метныуть проще всего.



    В том, что современная власть превратила страну в колонию, где наживаются на торговле ресурсами и на уничтожении собственного населения.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Если предприятие приносит прибыль (возьмём её в 100%), то почему должно быть верным продать это предприятие в частную собственность, оставив за собой право взимать в виде налога лишь часть от этой суммы? Какую модернизацию или реформирование (оптимизацию) должен осуществить новый частный владелец, чтобы поступления с налога превысили сумму ранее получаемого дохода?

    Например, в стране 146 млн. граждан, из них примерно 33 млн. человек бюджетники (чиновники, врачи, учителя, армия, полиция и прочие), а также вся инфраструктура (энергетическая, связи, социальная, транспортная) и 1,3 млн. км. дорог. Пенсионеров по старости 33 млн., детей до 18 лет – 27 млн. Итого 146-(33+33+27) = 53… 53 миллиона граждан содержат своей деятельностью 93 мл. человек, но все 146 млн. содержат на налоги с физлиц дороги (по 112 метров на человека) и инфраструктуру, поскольку это спрятано в цене товара или услуги. Как вы понимаете это весьма грубый, поверхностный расчёт, ведь есть безработные, инвалиды с утратой трудоспособности и прочие категории граждан, которые не осуществляют прямой вклад в создание продукта. Есть и безработные, живущие на пособия. Если же налог, это взимание части средств с дохода, то где тот предел процентного соотношения налога к доходу, ну или проще говоря экономически активных людей, приносящих доход с деятельности, к объёму того, что и кого необходимо содержать с налога (протяжённости дорог, количеству бюджетников, армии, полиции, чиновников, инфраструктуры)?

    В условиях частной собственности на средства производства и существующей системы налогообложения у Правительства возможны лишь следующие пути решения:

    Увеличение числа экономически активного населения путём его прироста как естественного, так и посредствам трудовой миграции, или повышению пенсионного возраста и (или) снижение возрастного порога начала трудовой деятельности.

    Сокращение числа бюджетников (преимущественно из числа низшего звена) и увеличение интенсивности работы среднего звена.

    Сокращение объёма напрямую обслуживаемой с налога инфраструктуры (детские сады, образование, медицина) и перекладывание содержания их на граждан, введение новых видов платы (страховых сборов) на профильные виды деятельности относящихся к соответствующей инфраструктуре. Расширение косвенных налогов (сборы, страхование, акциз, пошлины, дорожный сбор) или изменение формулы расчёта существующего налога (таких как налог на право жить (имущественный налог + налог с дохода), налог на здоровье, налог на смерть и т.п.)

    Увеличение дохода государства путём увеличения объёма и суммы сделок, посредствам экономической и (или) военной экспансии в соседние (и далее за ними) страны. ﻿

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    Я много чего могу интересного расказать.



    ах-ах-ха-ха-хааа.... я это постоянно здесь на форуме вижу как много ты можешь рассказать, только ничего нового не рассказываешь



    Ты вначале запомни то, что тебе раньше рассказывали, а потом дальше продолжим.

    А то у тебя нападки всегда начинаются с первой страницы методички.

    Одно и то же обсуждаем.

    Ты выучи то о чём мы уже говорили, закладку в методичку положи.

    И тогда завтра дальше будем разговаривать.

    Как то надоело тебе одно и то же вещать каждый день.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    о промышленности и о ВРАНЬЕ существующей власти

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Россия пользуется достижениями в атомной энергетики ещё при СССР созданых и разработанных, впрочем как и во многих иных



    в первую очередь советские достижения - это авария на ЧАЭС и на паре реакторов на АПЛ

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    Ты уверен, что суверинитет ещё есть у России?





    ну судя по тому как беснуется всякая заокеанская и наша либеральная нечисть, то да есть, и еще какой.



  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    1 час назад

    Зачем нам золото? Нас поднимут легокир печи. Ну и ладно что Сольвьевске ликвидировали больницу.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Россия пользуется достижениями в атомной энергетики ещё при СССР созданых и разработанных, впрочем как и во многих иных



    в первую очередь советские достижения - это авария на ЧАЭС и на паре реакторов на АПЛ



    Для справки: В Японии тоже АС бахнула.

    Они тоже утырки?

    *****

    Я не говорил, что там в СССР было идеально.

    Там были плюсы и минусы. Плюсов было поболее чем минусов. Сам жил и видел в отличии от тебя.

    А когда там Курск затонул?

    Сколько там ракет и спутников попадало?

    Сколько ещё косяков разного плана при вове?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Россия пользуется достижениями в атомной энергетики ещё при СССР созданых и разработанных, впрочем как и во многих иных



    в первую очередь советские достижения - это авария на ЧАЭС и на паре реакторов на АПЛ



    Японию сносим? А всех, у кого были аварии тоже?..

  • oenesterov

    oenesterov
    59 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Россия пользуется достижениями в атомной энергетики ещё при СССР созданых и разработанных, впрочем как и во многих иных



    в первую очередь советские достижения - это авария на ЧАЭС и на паре реакторов на АПЛ



    Я не говорил, что там было идеально.

    Там были плюсы и минусы. Плюсов бвло поболее чем минусов. Сам жил и видел.

    А когда там Курск затонул?

    Сколько там ракет и спутников попадало?

    Сколько ещё косяков разного плана при вове?



    ну уж сравнивать аварии на ПЛ явно не в пользу советского времени, только четыре атомных утопили, не считая пожаров и аварий.



    а что "Курск" не наследие совка? офицеры готовились в нем, торпеда строилась тоже. Путин тогда только-только входил в роль президента



  • oenesterov

    oenesterov
    58 минут назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Россия пользуется достижениями в атомной энергетики ещё при СССР созданых и разработанных, впрочем как и во многих иных



    в первую очередь советские достижения - это авария на ЧАЭС и на паре реакторов на АПЛ



    Японию сносим? А всех, у кого были аварии тоже?..



    дядя, в Японии было сильнейшее цунами. А что было в Чернобыле?



  • oenesterov

    oenesterov
    56 минут назад

    vertex

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.



    а ты вспомни сколько шахтеров за время СССР погибло, счет на тысячи



  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    oenesterov

    vertex

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.



    а ты вспомни сколько шахтеров за время СССР погибло, счет на тысячи



    Так и современных технологий не было. Сравнивать такое может только полный имбицил. Как карету и ладу приору.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    55 минут назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Россия пользуется достижениями в атомной энергетики ещё при СССР созданых и разработанных, впрочем как и во многих иных



    в первую очередь советские достижения - это авария на ЧАЭС и на паре реакторов на АПЛ



    Я не говорил, что там было идеально.

    Там были плюсы и минусы. Плюсов бвло поболее чем минусов. Сам жил и видел.

    А когда там Курск затонул?

    Сколько там ракет и спутников попадало?

    Сколько ещё косяков разного плана при вове?



    ну уж сравнивать аварии на ПЛ явно не в пользу советского времени, только четыре атомных утопили, не считая пожаров и аварий.

    а что "Курск" не наследие совка? офицеры готовились в нем, торпеда строилась тоже. Путин тогда только-только входил в роль президента



    Ты не карточный шуллер?

    Передёргиваешь ловко.

    Когда нужно ты наследие СССР плюсуешь вове, а когда не выгодно списываешь на плохие подводные лодки и офицеров в СССР подготовленных.

    А твы вспомни сколько военной техники порезали твои в углжу пиндосам , яко бы сохраняя сувиниритет. Вспомни как голодом выморили из армии лучшие офицерские кадры, а потом спохватились.

  • vertex

    vertex
    53 минуты назад

    Перевертыш - лизун он.

  • oenesterov

    oenesterov
    53 минуты назад

    vertex

    oenesterov

    vertex

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.



    а ты вспомни сколько шахтеров за время СССР погибло, счет на тысячи



    Так и современных технологий не было. Сравнивать такое может только полный имбицил. Как карету и ладу приору.



    да? а йо говорит, что все было и все свое. а каких технологий не было, ну-ка расскажи мне.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    50 минут назад

    oenesterov

    vertex

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.



    а ты вспомни сколько шахтеров за время СССР погибло, счет на тысячи



    А чего не на мильоны?

  • oenesterov

    oenesterov
    50 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    А твы вспомни сколько военной техники порезали твои в углжу пиндосам , яко бы сохраняя сувиниритет. Вспомни как голодом выморили из армии лучшие офицерские кадры, а потом спохватились.



    прекрасно помню, благодаря совдепии 70-80-х гг добивших страну, в 90-х к власти пришли предатели Родины, американские агенты и стали пилить технику.



    Расскажи, сколько современных военных самолетов при Путине распилили? и сколько построили?



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    49 минут назад

    oenesterov

    vertex

    oenesterov

    vertex

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.



    а ты вспомни сколько шахтеров за время СССР погибло, счет на тысячи



    Так и современных технологий не было. Сравнивать такое может только полный имбицил. Как карету и ладу приору.



    да? а йо говорит, что все было и все свое. а каких технологий не было, ну-ка расскажи мне.



    Ты под землю сколько раз спускался.

    Что такое горно проходческий комплекс представляешь?

    Как раньше вели выработку востающей лавы и чем, и как это сейчас?

    Что такое газоанализаторы тогда и сейчас?

    Узнаешь, пиши, поговорим.

  • vertex

    vertex
    49 минут назад

    Ну ты можешь и киркой продолжать махать. Хотя, вряд ли ты работал реально нормально физически руками когда - нибудь.

    Или тебя при СССР проклятом трудовик киянкой по голове бил, что ты так все возненавидел, что в тебя учителя вложили в советский период, либо ты работать не любил и отлынивал постоянно за счет горба одноклассников.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    48 минут назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Россия пользуется достижениями в атомной энергетики ещё при СССР созданых и разработанных, впрочем как и во многих иных



    в первую очередь советские достижения - это авария на ЧАЭС и на паре реакторов на АПЛ



    Японию сносим? А всех, у кого были аварии тоже?..



    дядя, в Японии было сильнейшее цунами. А что было в Чернобыле?



    Тётя, в Чернобыле была авария, ага. А Японцы ставили АЭС в сейсмоопасном районе, при том, что Цунами, это ЯПОНСКОЕ название, прикинь? Их не накрыл внезапный ураган Алексеич. или Михалыч. Цунами для Японии не редкость.

  • oenesterov

    oenesterov
    47 минут назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    vertex

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.



    а ты вспомни сколько шахтеров за время СССР погибло, счет на тысячи



    А чего не на мильоны?





  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    46 минут назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    А твы вспомни сколько военной техники порезали твои в углжу пиндосам , яко бы сохраняя сувиниритет. Вспомни как голодом выморили из армии лучшие офицерские кадры, а потом спохватились.



    прекрасно помню, благодаря совдепии 70-80-х гг добивших страну, в 90-х к власти пришли предатели Родины, американские агенты и стали пилить технику.

    Расскажи, сколько современных военных самолетов при Путине распилили? и сколько построили?



    А сколько при вове построили ракетоносцев которыми в сирии вова бряцал?

    А не вова ли продолжатель того режима который самолёты резал?

    И публика возде нео всё таже. Чубайс херой прихватизации и много ещё кого.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    А твы вспомни сколько военной техники порезали твои в углжу пиндосам , яко бы сохраняя сувиниритет. Вспомни как голодом выморили из армии лучшие офицерские кадры, а потом спохватились.



    прекрасно помню, благодаря совдепии 70-80-х гг добивших страну, в 90-х к власти пришли предатели Родины, американские агенты и стали пилить технику.

    Расскажи, сколько современных военных самолетов при Путине распилили? и сколько построили?



    в СССР Аэрофлот был занесён в книгу рекордов за самые протяжённые авиалинии и за перевезённый за год пассажиропоток в 100 миллионов человек, каждый четвёртый самолёт в мире был советского производства. Совокупный, мультипликативный доход только от авиационного сектора был равен доходу от экспорта нефти.

  • oenesterov

    oenesterov
    44 минуты назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    vertex

    oenesterov

    vertex

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.



    а ты вспомни сколько шахтеров за время СССР погибло, счет на тысячи



    Так и современных технологий не было. Сравнивать такое может только полный имбицил. Как карету и ладу приору.



    да? а йо говорит, что все было и все свое. а каких технологий не было, ну-ка расскажи мне.



    Ты под землю сколько раз спускался.

    Что такое горно проходческий комплекс представляешь?

    Как раньше вели выработку востающей лавы и чем, и как это сейчас?

    Что такое газоанализаторы тогда и сейчас?

    Узнаешь, пиши, поговорим.



    газоанализаторы еще с 60-х годов применяются повсеместно, ничего особенного в них нет.



    А еще в СССР производилась лучшее безискровое горное электрооборудование, только вот беда, план выполнять надо, поэтому шли на риск и все технологии



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    44 минуты назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    oenesterov

    vertex

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.



    а ты вспомни сколько шахтеров за время СССР погибло, счет на тысячи



    А чего не на мильоны?





    ааа.. ну ты в курсе, например что у Аргентины ещё не одна ракета не упала?

  • vertex

    vertex
    44 минуты назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.



    А твы вспомни сколько военной техники порезали твои в углжу пиндосам , яко бы сохраняя сувиниритет. Вспомни как голодом выморили из армии лучшие офицерские кадры, а потом спохватились.



    прекрасно помню, благодаря совдепии 70-80-х гг добивших страну, в 90-х к власти пришли предатели Родины, американские агенты и стали пилить технику.

    Расскажи, сколько современных военных самолетов при Путине распилили? и сколько построили?



    А сколько при вове построили ракетоносцев которыми в сирии вова бряцал?

    А не вова ли продолжатель того режима который самолёты резал?

    И публика возде нео всё таже. Чубайс херой прихватизации и много ещё кого.



    Да они вместе с Собчаком перед распадом СССР мутили с западом сырье в обмен на продовольствие для Ленинграда по лицензиям липовых организаций, бабло тупо слямзили.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    43 минуты назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    oenesterov

    vertex

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.



    а ты вспомни сколько шахтеров за время СССР погибло, счет на тысячи



    А чего не на мильоны?





    А теперь дополни сколько с тех пор шахт и ружников подзеиных закрыли. Сколько шахтёров уволили и сократиди.

    И приведи всю эту статистику на количество шахтёров тогда и сейчас.

    Увидишь стремительный рост.

    Капнёшь в причины и ещё хуже статистику получишь.

    Всё таки ты шуллер , перед1ргиваешь быстро.

  • oenesterov

    oenesterov
    42 минуты назад

    Сергей Труш





    в СССР Аэрофлот был занесён в книгу рекордов за самые протяжённые авиалинии и за перевезённый за год пассажиропоток в 100 миллионов человек, каждый четвёртый самолёт в мире был советского производства. Совокупный, мультипликативный доход только от авиационного сектора был равен доходу от экспорта нефти.



    ну да, а как только пустили Боинги и Басы, то сразу стало ясно кто чего стоит. по летным часам, по расходу топлива, по шумности все советские лайнеры отставали от западных однклассников



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    42 минуты назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    vertex

    oenesterov

    vertex

    Про сынка Иванова "Мир" вспомни и эффективное погребение горняков, что даже тела не вытащили.



    а ты вспомни сколько шахтеров за время СССР погибло, счет на тысячи



    Так и современных технологий не было. Сравнивать такое может только полный имбицил. Как карету и ладу приору.



    да? а йо говорит, что все было и все свое. а каких технологий не было, ну-ка расскажи мне.



    Ты под землю сколько раз спускался.

    Что такое горно проходческий комплекс представляешь?

    Как раньше вели выработку востающей лавы и чем, и как это сейчас?

    Что такое газоанализаторы тогда и сейчас?

    Узнаешь, пиши, поговорим.



    газоанализаторы еще с 60-х годов применяются повсеместно, ничего особенного в них нет.

    А еще в СССР производилась лучшее безискровое горное электрооборудование, только вот беда, план выполнять надо, поэтому шли на риск и все технологии



    не ври, позорник!.. Тебе о Госплане ВООБЩЕ ничего не известно. И ещё, на секундочку, во всём мире в ШАХТАХ происходят аварии, но вот АВОСЬ ни в какие времена не отменяли, так вот, я служил с парнем с Кемерова, он шахтёром был.. он и рассказывал, дозиметром (или как он там называется прибор индивидуальный, у каждого висит) по концентрации газа проверят. и закурят в уголке где-нибудь.. ПРИКИНЬ?

  • oenesterov

    oenesterov
    41 минута назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    А теперь дополни сколько с тех пор шахт и ружников подзеиных закрыли. Сколько шахтёров уволили и сократиди.


    а ты предлагаешь и дальше шахтерские жизни гробить работая на аварийных убыточных шахтах?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    40 минут назад

    oenesterov



    газоанализаторы еще с 60-х годов применяются повсеместно, ничего особенного в них нет.

    А еще в СССР производилась лучшее безискровое горное электрооборудование, только вот беда, план выполнять надо, поэтому шли на риск и все технологии



    Для тебя нет, а для технаря есть.

    Надёжность, конструкция , точность, доступность, чувствительность.

    Да что тебе объяснять. Не роймёшь ведь разницы.

    Эио как раньше самлёты были Илья Муромец и Ту 144.

    И то и это самолёт, а разница величиной в космос.

  • oenesterov

    oenesterov
    38 минут назад

    Сергей Труш



    не ври, позорник!.. Тебе о Госплане ВООБЩЕ ничего не известно. И ещё, на секундочку, во всём мире в ШАХТАХ происходят аварии, но вот АВОСЬ ни в какие времена не отменяли, так вот, я служил с парнем с Кемерова, он шахтёром был.. он и рассказывал, дозиметром (или как он там называется прибор индивидуальный, у каждого висит) по концентрации газа проверят. и закурят в уголке где-нибудь.. ПРИКИНЬ?





    не понял, а в чем именно я по твоему соврал про шахты? Я так и сказал, оборудование было супер, но из-за неграмотного совдеповского управления и низкой ценности жизни людей загоняли на аварийные шахты и ставили в условия работы с нарушением ТБ.



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    37 минут назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    А теперь дополни сколько с тех пор шахт и ружников подзеиных закрыли. Сколько шахтёров уволили и сократиди.


    а ты предлагаешь и дальше шахтерские жизни горбить работая на аварийных убыточных шахтах?



    Нет , я прежлагаю статистику не искахать.

    Кстати ТБ в СССР было очень важно на любом предприятии и нарушения карались строго.

    А сколько сейчас за ТБ на предприятии следят?

    И есть ли вообще такие службы на большинстве предприятий?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    36 минут назад

    oenesterov

    Сергей Труш



    в СССР Аэрофлот был занесён в книгу рекордов за самые протяжённые авиалинии и за перевезённый за год пассажиропоток в 100 миллионов человек, каждый четвёртый самолёт в мире был советского производства. Совокупный, мультипликативный доход только от авиационного сектора был равен доходу от экспорта нефти.



    ну да, а как только пустили Боинги и Басы, то сразу стало ясно кто чего стоит. по летным часам, по расходу топлива, по шумности все советские лайнеры отставали от западных однклассников



    да не ври, а?!.. Ты б разобрался ДЛЯ НАЧАЛА, в вопросе, хорошо?.. Скажи-ка, умник, а как так вышло, что при столь экономичных самолётах ЦЕНА на перелёт столь высока?.. Напомню тебе, чтоб ты знал, билет от Благовещенска до Улан-Удэ на самолёте (туда-обратно) студент Политехнического института мог купить на ОДНУ стипендию.

    Обучение в училищах, ВУЗах, ПТУ зачислялось как стаж, почему?.. потому что ПРОМЫШЛЕННОСТЬ готовила себе кадры и оплачивала обучение и стипендию, Стипендия была, фактически, зарплатой в процессе обучения и на неё ЖИЛИ учась. Небогато, однако её ХВАТАЛО. А теперь стипендия ЧТО такое вообще?

  • oenesterov

    oenesterov
    36 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    А теперь дополни сколько с тех пор шахт и ружников подзеиных закрыли. Сколько шахтёров уволили и сократиди.


    а ты предлагаешь и дальше шахтерские жизни горбить работая на аварийных убыточных шахтах?



    Нет , я прежлагаю статистику не искахать.

    Кстати ТБ в СССР было очень важно на любом предприятии и нарушения карались строго.



    в СССР всё было важно. НА БУМАГЕ!



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    35 минут назад

    oenesterov

    Сергей Труш



    не ври, позорник!.. Тебе о Госплане ВООБЩЕ ничего не известно. И ещё, на секундочку, во всём мире в ШАХТАХ происходят аварии, но вот АВОСЬ ни в какие времена не отменяли, так вот, я служил с парнем с Кемерова, он шахтёром был.. он и рассказывал, дозиметром (или как он там называется прибор индивидуальный, у каждого висит) по концентрации газа проверят. и закурят в уголке где-нибудь.. ПРИКИНЬ?





    не понял, а в чем именно я по твоему соврал про шахты? Я так и сказал, оборудование было супер, но из-за неграмотного совдеповского управления и низкой ценности жизни людей загоняли на аварийные шахты и ставили в условия работы с нарушением ТБ.



    ты глупый? С какими нарушениями? Какие аварийные? Ты чо гонишь, а?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    33 минуты назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    А теперь дополни сколько с тех пор шахт и ружников подзеиных закрыли. Сколько шахтёров уволили и сократиди.


    а ты предлагаешь и дальше шахтерские жизни горбить работая на аварийных убыточных шахтах?



    Нет , я прежлагаю статистику не искахать.

    Кстати ТБ в СССР было очень важно на любом предприятии и нарушения карались строго.



    в СССР всё было важно. НА БУМАГЕ!



    НЕ ВРИ!.. В СССР ВСЁ было СВОЕ, однако был перекос в Госплане в сторону извлечения ПРИБЫЛИ, а не ПОДНЯТИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ.. в СССР, в последние годы его существования был намеренный саботаж. Но даже тогда социальные гарантии обеспечивались! Сейчас ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО прибыль. Чего ты ссыканул про налоги прокомментировать? Страшно стало?

  • oenesterov

    oenesterov
    32 минуты назад

    Сергей Труш


    да не ври, а?!.. Ты б разобрался ДЛЯ НАЧАЛА, в опросе, хорошо?.. Скажи-ка, умник, а как так вышло, что при столь экономичных самолётах ЦЕНА на перелёт столь высока?.. Напомню тебе, чтоб ты знал, билет от Благовещенска до Улан-Удэ на самолёте (туда-обратно) студент Политехнического института мог купить на ОДНУ стипендию.


    зашибись, отдал стипуху за билет, а питаться весь месяц он чем будет ? марксизмом-ленинизмом?

    х.з., в улан-уды мне не надо, скажи лучше ценник на билет Блага-Москва. И заодно среднюю зарплаты в Благе назови.

    Обучение в училищах, ВУЗах, ПТУ зачислялось как стаж, почему?.. потому что ПРОМЫШЛЕННОСТЬ готовила себе кадры и оплачивала обучение и стипендию, Стипендия была, фактически, зарплатой в процессе обучения и на неё ЖИЛИ учась. Небогато, однако её ХВАТАЛО. А теперь стипендия ЧТО такое вообще?


    промышленность готовила себе ПЛОХИЕ кадры, чтобы производить БРАК и НЕЛИКВИД



    кстати, я сторонник, чтобы количество мест в российских ВУЗах сократили в 10-20 раз.



  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    А теперь дополни сколько с тех пор шахт и ружников подзеиных закрыли. Сколько шахтёров уволили и сократиди.


    а ты предлагаешь и дальше шахтерские жизни горбить работая на аварийных убыточных шахтах?



    Так сынку Иванова и выжимал последнее до конца и пофиг на работяг и их семьи.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    30 минут назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.


    А теперь дополни сколько с тех пор шахт и ружников подзеиных закрыли. Сколько шахтёров уволили и сократиди.


    а ты предлагаешь и дальше шахтерские жизни горбить работая на аварийных убыточных шахтах?



    Нет , я прежлагаю статистику не искахать.

    Кстати ТБ в СССР было очень важно на любом предприятии и нарушения карались строго.



    в СССР всё было важно. НА БУМАГЕ!



    Ну опять ты пишеш о то, чего не знаешь.

    Могу принять у тебя экзамен по правилам ТБ любого уровня.

    Могу организовать систему обучения и конироля персонала по данному вопросу.

    Могу научить вести обязательную документацию по ТБ.

    Могу разработать и заставить собдюдать инструкцию по тБ для любого рабочего места.

    А ты какими знаниями в области ТБ готов похвастаться?

    Или на уровне бла бала?

    Контрольный выстрел в голову:

    Кстати, а что такое аттестайия рабочих мест и зачем она нужна?

    ***

    Ответишь, готов с тобой о чём нибудь несложном дальше пообщаться. Нет, ну тогда не обижайся, что я тебя игнорировать стану далее как слабого собедника.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    28 минут назад

    oenesterov

    Сергей Труш


    да не ври, а?!.. Ты б разобрался ДЛЯ НАЧАЛА, в опросе, хорошо?.. Скажи-ка, умник, а как так вышло, что при столь экономичных самолётах ЦЕНА на перелёт столь высока?.. Напомню тебе, чтоб ты знал, билет от Благовещенска до Улан-Удэ на самолёте (туда-обратно) студент Политехнического института мог купить на ОДНУ стипендию.


    зашибись, отдал стипуху за билет, а питаться весь месяц он чем будет ? марксизмом-ленинизмом?

    х.з., в улан-уды мне не надо, скажи лучше ценник на билет Блага-Москва. И заодно среднюю зарплаты в Благе назови.

    Обучение в училищах, ВУЗах, ПТУ зачислялось как стаж, почему?.. потому что ПРОМЫШЛЕННОСТЬ готовила себе кадры и оплачивала обучение и стипендию, Стипендия была, фактически, зарплатой в процессе обучения и на неё ЖИЛИ учась. Небогато, однако её ХВАТАЛО. А теперь стипендия ЧТО такое вообще?


    промышленность готовила себе ПЛОХИЕ кадры, чтобы производить БРАК и НЕЛИКВИД

    кстати, я сторонник, чтобы количество мест в российских ВУЗах сократили в 10-20 раз.



    слышь, ты глупый? Степуху получали НА КАНИКУЛЫ как отпускные, и на неё студент мог улеьтеть домой. Чо ты ёрзаешь со своим ВРАНЬЁМ!

    Продукция СССР была сильно лучше своих западных аналогов в своём ценовом сегменте, ПРИКИНЬ?.. Билет с Благовещенска до Москвы стоил порядка 10 рублей, при зарплате даже в 120 рублей это не 60 тысяч при средней в 30!.. прикинь?!

  • oenesterov

    oenesterov
    28 минут назад

    Сергей Труш


    НЕ ВРИ!.. В СССР ВСЁ было СВОЕ,


    все свое, зато хреновое. ах-ха-ха-ха-хааа....

    ...в СССР, в последние годы его существования был намеренный саботаж.


    ну да, последние 20 лет СССР, как раз когда такие как йо рулили.

    я там выше приводил скрины с дневника партийного босса Черняева, так там в 70-е уже шуба заварачивалась

    Но даже тогда социальные гарантии обеспечивались!


    ты про талоны? я же говорю, все на бумаге обеспечивалось

    Сейчас ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО прибыль. Чего ты ссыканул про налоги прокомментировать? Страшно стало?


    а там нечего комментировать, покажи это психатру, чем раньше, тем лучше





  • vertex

    vertex
    27 минут назад

    «Какой год уже вода течет, непонятно куда. Сегодня шахтеры боятся идти в шахту. Что мы делаем, если у нас по два месяца инженеров по технике безопасности в шахте нет? По идее, нужно шахту закрывать и всех гнать оттуда. А если не поменять сегодня проекты и идти дальше и так отрабатывать, я вам откровенно говорю: завтра при сложившейся ситуации будет столько смертей, что мало не покажется никому!» — заявил он, выступая на слушаниях в парламенте Якутии.

    Урусов объясняет внезапную откровенность Дойникова решением о его увольнении и отказе в выплате компенсации в 160 миллионов рублей: «У нас все и так знали о переработках, нехватке специалистов и устаревшем оборудовании. Были сотни производственных травм, которые не раз оканчивались инвалидностью рабочих».

    Однако никаких официальных результатов проверки так и не было обнародовано. В местной прессе это молчание связывают с тем, что мажоритарным акционером «Алросы», помимо Росимущества (33 процента акций), является сама Якутия (также 33 процента акций компании). Прекращать работу рудника, выдающего около трех миллионов карат алмазов высокого качества, никому не выгодно.

    Более того, по данным журналистов, Наблюдательный совет компании, который возглавляет министр финансов Антон Силуанов (глава Якутии Борисов — его первый заместитель), требовал оптимизировать производственные расходы. Тогдашний президент «Алросы» Андрей Жарков в конце прошлого года выступил против сокращения долгосрочных финансовых вложений, в том числе затрат на оплату труда и геологоразведочные работы. В итоге он был вынужден написатьзаявление об уходе со своего поста. Всего за последние 10 лет в компании сменились пять президентов.

    Несмотря на боль утраты, родные шахтеров нашли в себе силы обратиться в трудовую инспекцию Белгорода: выяснилось, что компании-подрядчики «Крот» и «Белспецмонтаж» задолжали своим сотрудникам свыше семисот тысяч рублей, в том числе, по восемьдесят тысяч — Марьину, Миснику, Власенко и Жукову (официальные ответы имеются в распоряжении «Ленты.ру»). Но на этом борьба семей погибших горняков, похоже, не закончится.

    «Все здесь остаются: жены с детьми и матери. Речь идет не о материальной компенсации, а о том, чтобы «Алроса» ответила за свои действия. Я буду судиться до конца вашей жизни. В покое здесь никто не оставит вас. Вы будете нас видеть в страшных снах. Вы не только перед Богом и перед судом ответите, но и перед нами», — заявила представителям компании Ирина Власенко.

    https://lenta.ru/articles/2017/08/29/voda_i_mir/

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    24 минуты назад

    28.02.2017 21:28 Причина не за горами Смертность на угольных шахтах в нашей стране выросла вдвое

    Нестеров ЛЖЕЦ

    Жуткая статистика: на шахтах РФ гибнут в 2 раза чаще, чем в США

  • oenesterov

    oenesterov
    22 минуты назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Могу принять у тебя экзамен по правилам ТБ любого уровня.

    Могу организовать систему обучения и конироля персонала по данному вопросу.

    Могу научить вести обязательную документацию по ТБ.

    Могу разработать и заставить собдюдать инструкцию по тБ для любого рабочего места.



    все то ты можешь...



    А ты какими знаниями в области ТБ готов похвастаться?

    Или на уровне бла бала?



    на уровне аттестован на право руководства горных работ и БВР



    Контрольный выстрел в голову:

    Кстати, а что такое аттестайия рабочих мест и зачем она нужна?



    да мне лично это не нужно. Нам постоянно звонят предлагают провести аттестацию, обучение, посылаем их на йух, ибо сами все это делаем



    Ответишь, готов с тобой о чём нибудь несложном дальше пообщаться. Нет, ну тогда не обижайся, что я тебя игнорировать станудалее.



    да я на тебя и Труша не обижаюсь, грех это...



  • oenesterov

    oenesterov
    16 минут назад

    Сергей Труш


    Билет с Благовещенска до Москвы стоил порядка 10 рублей, при зарплате даже в 120 рублей это не 60 тысяч при средней в 30!.. прикинь?!


    ах-ха-ха-ха-хааа.... вот это номер. Я такого наглого вранья давно не слышал.

    На вот, ценник в одну сторону. Че там сильно на 120 руб. налетаешься?

    сейчас пожалуйста, за 25 тысяч можно в обе стороны слетать:

  • oenesterov

    oenesterov
    14 минут назад

    Сергей Труш

    Жуткая статистика: на шахтах РФ гибнут в 2 раза чаще, чем в США



    а ты че с США то равняешься? там угольных шахт раз-два и обчёлся.



    А че уж не с Сингапуром?



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 минут назад

    oenesterov

    Сергей Труш


    НЕ ВРИ!.. В СССР ВСЁ было СВОЕ,


    все свое, зато хреновое. ах-ха-ха-ха-хааа....

    ...в СССР, в последние годы его существования был намеренный саботаж.


    ну да, последние 20 лет СССР, как раз когда такие как йо рулили.

    я там выше приводил скрины с дневника партийного босса Черняева, так там в 70-е уже шуба заварачивалась

    Но даже тогда социальные гарантии обеспечивались!


    ты про талоны? я же говорю, все на бумаге обеспечивалось

    Сейчас ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО прибыль. Чего ты ссыканул про налоги прокомментировать? Страшно стало?


    а там нечего комментировать, покажи это психатру, чем раньше, тем лучше





    Талоны, УМНИК, это ГАРАНТИРОВАННОЕ норма потребления количества продукта на душу населения по ДОСТУПНОЙ цене. Чтоб тебе думалось легче поясню. Сейчас в магазинах лежит некий колбасный продукт с низким содержанием мяса, Тогда как в СССР качество продукта ГАРАНТИРОВАЛОСЬ ГОСТом, по этому колбасы, например, имели сильно ограниченный срок хранения, по тому что были ИЗ МЯСА. хранить на витринах товар было невозможно, он ПОРТИЛСЯ, по сему необходимо "выбрасывать" определённые дни. И чтоб тебе ещё экономически умнее думалось, то всякая заморозка ведёт к УДОРОЖАНИЮ продукта поскольку на него нужно создавать холод и ставить морозильники, при этом отрезать НУЖНЫЙ кусок у замороженного мяса невозможно. Задирать ценник было АНТИНАРОДНО, Уговорить человека брать то, что способен потребить невозможно, он будет брать СВЕРХ нормы, в деревнях, например, хлеб добавляли в корм домашнему скоту. ПРИКИНЬ? Это сейчас хлебом кормить чушек дорого, а тогда это было на раз-два. Так вот, колбаса, мясо было по ДОСТУПНОЙ цене но по норме потребления, и чтобы гарантировать получение и вводились талоны. Тебе ЭТО ясно?.. И да, перекосы были, однако объясни мне такое уникальное явление, как СОКРАЩЕНИЕ поголовья скота в наши дни и увеличение числа колбас на прилавках?

    Из чего их делают сейчас, если поголовье в десятки раз снизилось? :))) А почему стало хватать и витрины завалены?.. да по тому что магазин, это МУЗЕЙ товара и тебя, как последнего дурака ОБМАНЫВАЮТ!.. приходя в магазин ты берёшь всегда ОДИН И ТОТ ЖЕ ТОВАР но тебе создают видимость ассортимента. Прикинь?.. Ты можешь купить, например, масло растительное, Злато, и, например, какое нибудь Золотое семечко, одно чуть дороже, например, другое дешевле, но разливаются из одной бочки, с одного завода, скупающего урожай у разных фермеров с разных участков но ОДНОГО сорта семена. Прикинь? С одной бочки масло. но ЭТИКЕТКИ разные и ценники чтобы ты, как последний дурак стоял и умничал перед витриной дескать, лучше Злато возьму, оно чуть дороже, но качественней, чем дешёвая Золотая семечка.

    однако если тебе выставят ОДИН продукт на всю витрину ты будешь вопить об отсутствии выбора

  • oenesterov

    oenesterov
    8 минут назад

    Сергей Труш



    Талоны, УМНИК, это ГАРАНТИРОВАННОЕ норма потребления количества продукта на душу населения по ДОСТУПНОЙ цене. Чтоб тебе думалось легче поясню. Сейчас в магазинах лежит некий колбасный продукт с низким содержанием мяса, Тогда как в СССР качество продукта ГАРАНТИРОВАЛОСЬ ГОСТом, по этому колбасы, например, имели сильно ограниченный срок хранения, по тому что были ИЗ МЯСА.



    это че по ГОСТУ было туалетную бумагу туда добавлять? даже коты не ели советскую колбасу.

    ГОСТ штука хорошая, е спорю, но только снова - это все бумага, а на деле нужен был план, а сырья не было.



    хранить на витринах товар было невозможно, он ПОРТИЛСЯ, по сему необходимо "выбрасывать" определённые дни.



    ах-ха-ха-ха-хаа..... я уже не могу.... Колбаса лежала на витринах? Это где в спецмагазине райкома может быть? Колбаса не лежала в обычных магазинах потому что ее или не было, или ее сразу сметали.



    И чтоб тебе ещё экономически умнее думалось, то всякая заморозка ведёт к УДОРОЖАНИЮ продукта поскольку на него нужно создавать холод и ставить морозильники, при этом отрезать НУЖНЫЙ кусок у замороженного мяса невозможно. Задирать ценник было АНТИНАРОДНО,



    а вот в чем дело? а-ха-ха-ха-хаа.... ну умора, спасибо что пришел... Мяса не было из-за заморозки ... ах-ха-ха-ха-хааа....



    Уговорить человека брать то, что способен потребить невозможно, он будет брать СВЕРХ нормы, в деревнях, например, хлеб добавляли в корм домашнему скоту. ПРИКИНЬ?



    прикинул, сам соседям с города полный багажник жигулей хлеба привозили. Совок гнал на экспорт нефть с газом, покупал на это пшеницу и субсидировал хлеб, которым кормили свиней. Дохозяйствовались, скоты, лять.



    Из чего их делают сейчас, если поголовье в десятки раз снизилось? :))) А почему стало хватать и витрины завалены?.. да по тому что магазин, это МУЗЕЙ товара и тебя, как последнего дурака ОБМАНЫВАЮТ!..



    был я в этом "музее" накануне нового годы, народ сметал все, фуры не успевали завозить

    .

    короче, Труш, веселый ты паренек, хоть и недалекий немного, но рассмешить ты можешь, реально до слез

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 минуты назад

    oenesterov

    Сергей Труш


    Билет с Благовещенска до Москвы стоил порядка 10 рублей, при зарплате даже в 120 рублей это не 60 тысяч при средней в 30!.. прикинь?!


    ах-ха-ха-ха-хааа.... вот это номер. Я такого наглого вранья давно не слышал.

    На вот, ценник в одну сторону. Че там сильно на 120 руб. налетаешься?

    сейчас пожалуйста, за 25 тысяч можно в обе стороны слетать:



    О! Умыл! Ну значит до Уланки цена в 10 рублей, и обратно 10 рублей, при стипендии в 50 у моей жены первой сестра летала.

    и ты же ведь лжешь, паразит :)) ты б ещё билет на 1ое января показал. Когда по акции, ага

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 минуты назад

    oenesterov

    Сергей Труш



    Талоны, УМНИК, это ГАРАНТИРОВАННОЕ норма потребления количества продукта на душу населения по ДОСТУПНОЙ цене. Чтоб тебе думалось легче поясню. Сейчас в магазинах лежит некий колбасный продукт с низким содержанием мяса, Тогда как в СССР качество продукта ГАРАНТИРОВАЛОСЬ ГОСТом, по этому колбасы, например, имели сильно ограниченный срок хранения, по тому что были ИЗ МЯСА.



    это че по ГОСТУ было туалетную бумагу туда добавлять? даже коты не ели советскую колбасу.

    ГОСТ штука хорошая, е спорю, но только снова - это все бумага, а на деле нужен был план, а сырья не было.



    хранить на витринах товар было невозможно, он ПОРТИЛСЯ, по сему необходимо "выбрасывать" определённые дни. И чтоб тебе ещё экономически умнее думалось, то всякая заморозка ведёт к УДОРОЖАНИЮ продукта поскольку на него нужно создавать холод и ставить морозильники, при этом отрезать НУЖНЫЙ кусок у замороженного мяса невозможно. Задирать ценник было АНТИНАРОДНО, Уговорить человека брать то, что способен потребить невозможно, он будет брать СВЕРХ нормы, в деревнях, например, хлеб добавляли в корм домашнему скоту. ПРИКИНЬ? Это сейчас хлебом кормить чушек дорого, а тогда это было на раз-два. Так вот, колбаса, мясо было по ДОСТУПНОЙ цене но по норме потребления, и чтобы гарантировать получение и вводились талоны. Тебе ЭТО ясно?.. И да, перекосы были, однако объясни мне такое уникальное явление, как СОКРАЩЕНИЕ поголовья скота в наши дни и увеличение числа колбас на прилавках?

    Из чего их делают сейчас, если поголовье в десятки раз снизилось? :))) А почему стало хватать и витрины завалены?.. да по тому что магазин, это МУЗЕЙ товара и тебя, как последнего дурака ОБМАНЫВАЮТ!.. приходя в магазин ты берёшь всегда ОДИН И ТОТ ЖЕ ТОВАР но тебе создают видимость ассортимента. Прикинь?.. Ты можешь купить, например, масло растительное, Злато, и, например, какое нибудь Золотое семечко, одно чуть дороже, например, другое дешевле, но разливаются из одной бочки, с одного завода, скупающего урожай у разных фермеров с разных участков но ОДНОГО сорта семена. Прикинь? С одной бочки масло. но ЭТИКЕТКИ разные и ценники чтобы ты, как последний дурак стоял и умничал перед витриной дескать, лучше Злато возьму, оно чуть дороже, но качественней, чем дешёвая Золотая семечка.

    однако если тебе выставят ОДИН продукт на всю витрину ты будешь вопить об отсутствии выбора





    Какую нахер бумагу? Чего ты тут постишь ЧУШЬ либераст проклятый!

    Я тебе УКАЗАЛ на поголовье, его сейчас СИЛЬНО МЕНЬШЕ, чего ты тупишь, а?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    38 секунд назад

    oenesterov



    да мне лично это не нужно. Нам постоянно звонят предлагают провести аттестацию, обучение, посылаем их на йух, ибо сами все это делаем



    Да уж.

    Шпицыалист крупный.

    Сам себя проверяет, сам всех в зад посылает....

    А толку от твоего контроля самого себя?

    В чём смысл аттестации рабочих мест?

    Каковы задачи той аттестации?

    Ты имеешь аттестацию и акредитацию достаточную для проведения аттестации?

    Ты имеешь всё дорогостоящее и поверенное оборудованик для проведения аттестации?

    Ты походу обычный балабол даже не представляющий какую хрень ты написал?

    Тебя где учили?

    Или талант саоучка?

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