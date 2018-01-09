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9 января 2018, 17:31 1

Цена на авиабилеты до Южно-Сахалинска увеличилась почти в два раза

Авиабилеты до Южно-Сахалинска подорожали почти в два раза. Если в прошлом году улететь на Сахалин и обратно можно было за 10, а иногда и 8 тысяч рублей, то сейчас самые дешевые билеты в обе стороны будут стоить 16 тысяч рублей.

В амурском минтрансе сообщили, что авиамаршрут Благовещенск – Южно-Сахалинск в 2017 году софинансировался из бюджета Сахалинской области и федерального бюджета. С января 2018 года «Росавиация» не включила этот маршрут в перечень субсидируемых. Сейчас власти острова и авиакомпания «Аврора» пытаются включить маршрут в этот список.

В настоящее время перевозчик совершает пять рейсов в неделю. Самолеты заполнены на 90 процентов, а в зимние праздники полностью. Весной на этот маршрут планирует зайти еще одна авиакомпания – «Саратовские авиалинии». Она предлагает билеты на май за 5 тысяч рублей. Тот же перевозчик планирует возить амурчан на Камчатку.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Сработал новый закон об оплате за перевозку багажа... С Дальнего востока без багажа никто не летает... Очередной реверанс Госдумы олигархам... Сидите ,дальневосточники,в заднице и сидите себе ровно... Вот и решайте за кого голосовать будем 18 марта...

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