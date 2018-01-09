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9 января 2018, 17:12 7

В Константиновке неизвестные разрушили облицовку магазина

В Константиновке неизвестные разрушили облицовку магазина

В амурском селе Константиновка неизвестные разломали облицовочные плиты на одном из магазинов. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января. Разрушена облицовка на всех трех стенах магазина, пристроенного к жилому зданию.

Фотографии пострадавшей торговой точки распространяют по соцсетям среди жителей села. Житель Константиновки рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что сам видел разрушенные стены. Такой разгром учинить за короткий срок непросто. Вероятно битье плиток длилось долго, однако очевидцев происшествия, скорее всего, не было, так как информация о вандалах среди местных жителей не ходит.

Как рассказал местный житель, пострадавший магазин находится не в самом центре села, но в «хорошем» районе. «Вокруг жилые дома,– пояснил он. – Рядом находятся школа, аптека. Примерно в ста метрах – полиция».

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#происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    5 часов назад

    Если бы тому, кто это сделал, выбили окно в квартире, как бы он это воспринял?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Деграданты, привыкшие жить в говне.

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Вспомнил. В дет.саду строишь, строишь замок из песка, а какой-нибудь хулиганистый мальчишка из вредности или зависти подойдет и своим сандалетом прямо в самую середину твоего строения залезет.

  • mm_Анатолий Алафьев

    mm_Анатолий Алафьев
    2 часа назад

    Традиция такая что бы не сделали в селе нового ,все сломать нужно.То фигуры снежные поломают ,знаки дорожные гнут.Вот так и живём

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    наверно любовница отомстила

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Братеевнаверно любовница отомстила


    Любовница хозяйки этого ООО? Вот так страсти какие на селе.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    2 часа назад

    Хороший магазин и заведующая. Когда работы по торговым представителем,каждую неделю его посещал

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