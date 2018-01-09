В Константиновке неизвестные разрушили облицовку магазина

В амурском селе Константиновка неизвестные разломали облицовочные плиты на одном из магазинов. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января. Разрушена облицовка на всех трех стенах магазина, пристроенного к жилому зданию.

Фотографии пострадавшей торговой точки распространяют по соцсетям среди жителей села. Житель Константиновки рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что сам видел разрушенные стены. Такой разгром учинить за короткий срок непросто. Вероятно битье плиток длилось долго, однако очевидцев происшествия, скорее всего, не было, так как информация о вандалах среди местных жителей не ходит.

Как рассказал местный житель, пострадавший магазин находится не в самом центре села, но в «хорошем» районе. «Вокруг жилые дома,– пояснил он. – Рядом находятся школа, аптека. Примерно в ста метрах – полиция».