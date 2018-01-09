Китайцы протестировали благовещенские кефир и сметану

В Интернете появилось видео о том, как молодым жителям Китая предлагают попробовать российские продукты и оценить их вкусовые качества. Участниками дегустации стали два парня и две девушки. Они протестировали в том числе и амурские продукты – кефир и сметану благовещенского производства.

Видео выложили в соцсетях на русскоязычной страничке китайского СМИ China.org.cn. Оно сопровождается подписью: «С расширением торговых обменов между Китаем и Россией теперь в КНР можно купить различные российские деликатесы! Сегодня я пригласил нескольких друзей попробовать эти экзотические блюда. Посмотрим, понравятся ли им они?»

Запись разделили на две части. В первой показано, как китайцы пробуют шоколад и печенье «Аленка», колбасу и хлеб, осетровую икру, паштет из гусиной печени, шпроты в масле. Во второй части видео молодым людям предложили отведать крабовые палочки, мороженое, торт «Медовик», а также сметану и кефир «Благовещенского молочного комбината».

Больше всего дегустаторам понравилась российская колбаса, которую назвали «настоящей мясной», а 100 процентов негативных отзывов собрал паштет, он показался всем четверым слишком жирным. «Будто съел кусок масла с рыбным вкусом», – высказалась одна из девушек.

Что касается амурской продукции, то она вызвала больше положительную реакцию. При этом на пробу китайцам дали почему-то кефир и сметану в замороженном виде.

«Похоже на мороженое с сыром. Очень чистая, имеет аромат настоящего молока. Но из-за охлаждения ее вкус не такой сильный», – сказали о сметане молодые люди.

Кефир показался вкусным троим из четырех дегустаторов. «Вкусно, немного напоминает забродивший рис. Для тех, кто ни разу не пробовал, может не сразу понять», – отметили участники эксперимента, вспомнив затем о полезных качествах кефира.