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9 января 2018, 17:20 8

Китайцы протестировали благовещенские кефир и сметану

Китайцы протестировали благовещенские кефир и сметану

В Интернете появилось видео о том, как молодым жителям Китая предлагают попробовать российские продукты и оценить их вкусовые качества. Участниками дегустации стали два парня и две девушки. Они протестировали в том числе и амурские продукты – кефир и сметану благовещенского производства.

Видео выложили в соцсетях на русскоязычной страничке китайского СМИ China.org.cn. Оно сопровождается подписью: «С расширением торговых обменов между Китаем и Россией теперь в КНР можно купить различные российские деликатесы! Сегодня я пригласил нескольких друзей попробовать эти экзотические блюда. Посмотрим, понравятся ли им они?»

Запись разделили на две части. В первой показано, как китайцы пробуют шоколад и печенье «Аленка», колбасу и хлеб, осетровую икру, паштет из гусиной печени, шпроты в масле. Во второй части видео молодым людям предложили отведать крабовые палочки, мороженое, торт «Медовик», а также сметану и кефир «Благовещенского молочного комбината».

Больше всего дегустаторам понравилась российская колбаса, которую назвали «настоящей мясной», а 100 процентов негативных отзывов собрал паштет, он показался всем четверым слишком жирным. «Будто съел кусок масла с рыбным вкусом», – высказалась одна из девушек.

Что касается амурской продукции, то она вызвала больше положительную реакцию. При этом на пробу китайцам дали почему-то кефир и сметану в замороженном виде.

«Похоже на мороженое с сыром. Очень чистая, имеет аромат настоящего молока. Но из-за охлаждения ее вкус не такой сильный», – сказали о сметане молодые люди.

Кефир показался вкусным троим из четырех дегустаторов. «Вкусно, немного напоминает забродивший рис. Для тех, кто ни разу не пробовал, может не сразу понять», – отметили участники эксперимента, вспомнив затем о полезных качествах кефира.

Просмотров всего: 1705

#Китай #производство #торговля

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    6 часов назад

    и это есть не очень хорошо. далее цены будут расти и всё поедет в Китай. Благовещенск станет одним из дорогих городов России. Есть такой город в Украине. Где венгры и чехи скупают всё начиная от стирального порошка и заканчивая мясом. Чем выше будут зарплаты у китайцев тем беднее станем мы

  • КП

    КП
    6 часов назад

    tankist btb

    и это есть не очень хорошо. далее цены будут расти и всё поедет в Китай. Благовещенск станет одним из дорогих городов России. Есть такой город в Украине. Где венгры и чехи скупают всё начиная от стирального порошка и заканчивая мясом. Чем выше будут зарплаты у китайцев тем беднее станем мы



    Бред.

  • tankist btb

    tankist btb
    6 часов назад

    для тебя да. посмотрим что будет

  • Дарья Нестерова

    Дарья Нестерова
    4 часа назад

    Может всё же "продегустировали"? На что тестировали кефир?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    При этом на пробу китайцам дали почему-то кефир и сметану в замороженном виде.



    Действительно странно!

    Кстати, хочу посмотреть на благовещенскую осетровую икру.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    у нас переизбыток молочной продукции?

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Братеев

    у нас переизбыток молочной продукции?



    У нас недостаток платёжеспособных покупателей.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Это очередной план китайцев, оставить РФ без продовольствия.

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