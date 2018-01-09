AmurJazzBand выйдет на сцену ОКЦ вместе с китайскими музыкантами

Фото: amurphil.ru

Китайские музыканты выступят в Благовещенске вместе с оркестром AmurJazzBand. 14 января в ОКЦ пройдёт международный концерт. Два коллектива вместе с дирижерами выйдут на одну сцену.

Как рассказал руководитель AmurJazzBand Анатолий Хопатько, соединить два оркестра не так сложно, как кажется. Музыкантов объединяет музыкальное образование и сама музыка. При этом музыкантам придется погрузиться в культуру обеих стран. Играть на концерте будут именно лучшие, пояснил Анатолий Хопатько.

«В китайском оркестре в основном скрипичная группа – скрипки кларнеты, флейты, виолончели. У нас этих инструментов мало. У нас в основном медные, саксофоны. И этим мы дополнили друг друга, у нас получился такой симбиоз эстрадно-симфонического оркестра. Мы играем национальную китайскую музыку и нашу русскую классику, половину концерта их дирижер дирижирует, половину – я», – сказал Анатолий Хопатько.

Международный концерт начнется в 17 часов. Часть билетов стала подарком для благовещенцев. На концерте к 5-летию коллектива AmurJazzBand объявил о возможности обменять купленные билеты на предстоящее совместное выступление китайского и российского оркестров. Пригласительные можно получить в ГДК, а также приобрести в кассах ОКЦ.