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9 января 2018, 16:23 12

Амурский футболист ударил мячом судью

Амурский футболист ударил мячом судью
Фото: Sports.ru

Амурский футболист во время матча по мини-футболу бросил мяч в судью и нецензурно высказался в его адрес. Происшествие случилось на открытом первенстве Благовещенска по мини-футболу, проходящего под эгидой Амурского футбольного союза.

Игрок команды «Орион» Евгений Алимский бросил мяч в члена судейской бригады после показа красной карточки во время остановки игры. Свое действие он сопроводил нецензурной бранью.

За это нарушение футболиста дисквалифицировали на десять очередных игр в турнирах, проводимых под эгидой Амурского футбольного союза по мини-футболу.

Просмотров всего: 1637

#спорт

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    7 часов назад

    Удивительные бывают совпадения. Алимский Евгений Александрович - имеется такой адвокат в адвокатской палате области. 33 года, ранее трудился следователем прокуратуры и т.д. и т.п.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад

    Судей перепутал...

  • Rak900

    Rak900
    6 часов назад

    быдло

  • Димко

    Димко
    3 часа назад

    папин позор, стыдно Жора должно быть! :)

  • full

    full
    3 часа назад

    Помнится, в Томске Андрюха Недоступ, вратарь Амура, загнал судью на трибуны. Вот это я понимаю.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Мало дали. Надо пожизненно таких дисквалифицировать!

  • спартак дв

    спартак дв
    2 часа назад

    Это эмоции. Это футбол. Нечего здесь это обсуждать. Игровой момент был, судья молодой не опытный.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    всю команду

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    спартак дв

    Это эмоции. Это футбол. Нечего здесь это обсуждать. Игровой момент был, судья молодой не опытный.



    А игрок - старый и опытный?

  • спартак дв

    спартак дв
    1 час назад

    Игрок конечно не прав. Но это не значит что был злой умысел. Футбол это игра на эмоциях.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Rak900

    быдло



    Повел себя именно так, видимо техники не хватило, раз ума не хватило красную не заработать.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Алекс К

    всю команду



    Подвел данной выходкой.

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