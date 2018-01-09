Амурский футболист ударил мячом судью

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Амурский футболист во время матча по мини-футболу бросил мяч в судью и нецензурно высказался в его адрес. Происшествие случилось на открытом первенстве Благовещенска по мини-футболу, проходящего под эгидой Амурского футбольного союза.

Игрок команды «Орион» Евгений Алимский бросил мяч в члена судейской бригады после показа красной карточки во время остановки игры. Свое действие он сопроводил нецензурной бранью.

За это нарушение футболиста дисквалифицировали на десять очередных игр в турнирах, проводимых под эгидой Амурского футбольного союза по мини-футболу.