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9 января 2018, 15:49 1

Страховые пенсии амурчан увеличатся на 3,7 процента

Страховые пенсии амурчан увеличатся на 3,7 процента
Фото: РИА Новости

В январе 160 тысяч амурских пенсионеров получат прибавку к страховой пенсии. Повышение ждёт только неработающих получателей выплат. Размер пенсии увеличится на 3,7 процента. При этом инфляция по итогам прошлого года составила меньше трех процентов, соответственно пенсии вырастут больше, чем цены.

Как рассказала начальник отдела назначения и выплаты пенсий амурского Пенсионного фонда Наталья Кучеренко, в среднем пенсии увеличится примерно на 400-500 рублей. «Если мы говорим, что средний размер пенсий составляет 13 600 рублей, то при умножении средней пенсии на 3,7 процента, получается 14 100 рублей. Но у всех, конечно, пенсии разные», – отметила Наталья Кучеренко.

Кроме того, выше стала и цена пенсионного балла. В 2017 году она составляла 78 рублей 68 копеек, в новом году – уже 81 рубль 49 копеек, сообщает служба информации «Эхо Москвы в Благовещенске».

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#жизнь

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Комментарии
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  • vvp

    vvp
    2 часа назад

    "Размер пенсии увеличится на 3,7 процента. При этом инфляция по итогам прошлого года составила меньше трех процентов, соответственно пенсии вырастут больше, чем цены."

    Чудо-статистика! Пенсионеры ещё и должны будут государям!

    Перед выборами, чего только не происходит...

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