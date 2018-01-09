На благовещенский бал приехали танцоры из Хабаровска и Владивостока

Фото: vk.com/club47134859

В воскресенье, 7 января, благовещенские поклонники старинных танцев провели рождественский сказочный бал «Щелкунчик». На него съехались гости из Белогорска, Зеи, а также единомышленники из Хабаровска и Владивостока.

В отличие от тематических балов, «Щелкунчик» не был посвящен какой-то определенной эпохе. Все участники заявлялись детскими игрушками Страны Кукол из сказки Гофмана. Здесь были монгол и казак, пират и шут, а также большое количество принцесс. Организаторы – клуб исторического танца «Велетта» и Городской дом культуры – собрали самые любимые старинные танцы разных эпох и народов. Здесь были танцы XVI, XIX веков и начала XX века. Французские бранли, шотландские и английские контрдансы, американское кантри и так далее.

Клуб «Велетта» действует в Благовещенске десятый год. За всё это время бал «Щелкунчик» собрал рекордное количество участников – 44 заявки танцующих начиная с 16–17 лет и до 40+. Кроме того, на балу было немало гостей, пришедших посмотреть. Некоторые из них не выдерживали и тоже вставали в круг. После минимального обучения они уже начинали танцевать.

В планах у «Велетты» в юбилейном для клуба 2018 году – провести целую серию балов, среди которых будут и исторические.