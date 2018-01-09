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9 января 2018, 15:43 14

В Благовещенск приедет победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий

В Благовещенск приедет победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий

В мае Благовещенск посетит победитель телепроекта «Голос» иеромонах Фотий (Виталий Мочалов). Он даст концерт в Общественно-культурном центре. Цена билетов на выступление составит от 1 тысячи до 2 500 рублей.

Информация о предстоящем концерте появилась на сайте ОКЦ. Он состоится 12 мая в Большом зале, начало – в 19:00.

Иеромонах Фотий – единственный священнослужитель России, который получил популярность после участия в музыкальном телешоу, пишет «24СМИ». В его репертуаре русские романсы, классические эстрадные хиты прошлого века, арии из популярных опер, классика рока и признанные зарубежные хиты.

Фотий – победитель четвертого сезона телепроекта «Голос». В проекте иеромонах был в команде Григория Лепса.

Видео: Голос / The Voice Russia

Просмотров всего: 626

#культура #музыка #отдых #религия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Споют дуэтом с Шевченко: #МЫКЛИКАБЕЛЬНЫ

  • Туж2

    Туж2
    7 часов назад

  • Я сама

    Я сама
    7 часов назад

    Прекрасная новость! Отложу все, пусть и неотложные дела, но приеду на концерт!

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад

    Я сама

    Прекрасная новость! Отложу все, пусть и неотложные дела, но приеду на концерт!



    Действительно, бросайте всё, такой шанс предоставляется и возьмите с собой пожалуйста фотоаппарат, там вроде группа Мальчишник будет на подпевке.

  • Я сама

    Я сама
    6 часов назад

    Рюмкин-Задунайский

    Я сама

    Прекрасная новость! Отложу все, пусть и неотложные дела, но приеду на концерт!



    Действительно, бросайте всё, такой шанс предоставляется и возьмите с собой пожалуйста фотоаппарат, там вроде группа Мальчишник будет на подпевке.



    Рюмкин, вы просто не слышали отца Фотия(( Мне вас жаль... Иначе бы не писали всякие глупости

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    Действительно. Полжизни потерял. А как послушал, взглянул на Мир совершенно другими глазами. Спасибо.

  • Туж2

    Туж2
    6 часов назад

    Рюмкин-Задунайский

    Действительно. Полжизни потерял. А как послушал, взглянул на Мир совершенно другими глазами. Спасибо.



    Выпить не забудь..

    И после гласа отца Фотия

    З.Ы. реальность заиграет новыми красками..Акриловыми

  • lev4ik

    lev4ik
    4 часа назад

    Смотрел и слушал по ТВ.

    В рамках проекта-да,интересно и приятно. Но идти на концерт(правильнее,все же,"чес"), чтобы слушать даже очень хорошие песни,но в,хм,скажем,среднем исполнении? И вам жаль Рюмкина? Пожалейте себя!

    Дабы не быть голословным,сравните ту же арию Ленского в Фокиевском исполнении и в исполнении В.Атлантова,к примеру.

    Или "Спокойной ночи,господа" в его исполнении и в исполнении Лепса.

  • full

    full
    4 часа назад

    После дуэта с Лепсом, плоское исполнение Фотия стало очевидным. Впрочем, может он развивается?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Я сама

    Рюмкин-Задунайский

    Я сама

    Прекрасная новость! Отложу все, пусть и неотложные дела, но приеду на концерт!



    Действительно, бросайте всё, такой шанс предоставляется и возьмите с собой пожалуйста фотоаппарат, там вроде группа Мальчишник будет на подпевке.



    Рюмкин, вы просто не слышали отца Фотия(( Мне вас жаль... Иначе бы не писали всякие глупости



    Я хоть и не Рюмкин, но после хора Турецкого на иеромонашье пение не тянет.

    Хотя, если концерт будет 100-процентно благотворительным, существует вероятность, что схожу.



    Цена билетов на выступление составит от 1 тысячи до 2 500 рублей.



    В противном случае, он столько не стОит.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Любопытно, а иеромонахи тоже освобождены от налогов, как деятельность ЗАО "РПЦ"?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    2500 за это?.... правят балом бренды(( и не образованность.

    Жаль, отменили те музыкальные советы при СССР , при которых выпускали певца на сцену. Это чудо, точно бы не прошло..

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    1 час назад

    Сергей вокалист

    2500 за это?.... правят балом бренды(( и не образованность.

    Жаль, отменили те музыкальные советы при СССР , при которых выпускали певца на сцену. Это чудо, точно бы не прошло..



    Нисколько не восторгаюсь этим Фотием, но скажу одно: если бы были музыкальные советы, как при СССР, то ты бы не услышал и половины того, что любишь слушать

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Конечно сложно судить по сравнению с ящиком и в реале. Но по ящику Фотий неплохо пел, но я бы и послушал ту женщину с кем он соревновался в паре, которая расплакалась и ушла не попрощавшись с икспердами))), жаль ее стало.

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