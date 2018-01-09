В Благовещенск приедет победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий
В мае Благовещенск посетит победитель телепроекта «Голос» иеромонах Фотий (Виталий Мочалов). Он даст концерт в Общественно-культурном центре. Цена билетов на выступление составит от 1 тысячи до 2 500 рублей.
Информация о предстоящем концерте появилась на сайте ОКЦ. Он состоится 12 мая в Большом зале, начало – в 19:00.
Иеромонах Фотий – единственный священнослужитель России, который получил популярность после участия в музыкальном телешоу, пишет «24СМИ». В его репертуаре русские романсы, классические эстрадные хиты прошлого века, арии из популярных опер, классика рока и признанные зарубежные хиты.
Фотий – победитель четвертого сезона телепроекта «Голос». В проекте иеромонах был в команде Григория Лепса.
Видео: Голос / The Voice Russia
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