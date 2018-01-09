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9 января 2018, 14:35 1

Школьники смогут путешествовать на поездах во время весенних каникул с 50 %-й скидкой

Школьники смогут путешествовать на поездах во время весенних каникул с 50 %-й скидкой
Кадр: YouTube

В дни весенних школьных каникул дети будут ездить в купейных вагонах поездов дальнего следования АО «ФПК» со скидкой 50 %. Ею смогут воспользоваться школьники в возрасте от 10 до 17 лет включительно.

Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие внутри России, в период с 23 марта по 1 апреля 2018 года.

Продажа билетов со скидкой уже открыта. Оформить проездные документы можно как в кассах дальнего следования, так и на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба ЗабЖД. Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении). Его также необходимо предъявить при посадке в поезд.

Акция ориентирована, в первую очередь, на поддержку и стимулирование семейного отдыха: благодаря скидке большее число родителей смогут отправиться в путешествие вместе с детьми.

Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также для проездных документов, оформленных по воинским и транспортным требованиям. Не действует она и при оформлении проездных документов на скорый фирменный поезд № 146/145 Москва – Назрань.

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#дети #транспорт #школа

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    А при предъявлении дневника с пятерками еще скидка 50% а двоечники дополнительная оплата 50%. Как вам такие нововведения?

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