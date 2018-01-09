Школьники смогут путешествовать на поездах во время весенних каникул с 50 %-й скидкой

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В дни весенних школьных каникул дети будут ездить в купейных вагонах поездов дальнего следования АО «ФПК» со скидкой 50 %. Ею смогут воспользоваться школьники в возрасте от 10 до 17 лет включительно.

Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие внутри России, в период с 23 марта по 1 апреля 2018 года.

Продажа билетов со скидкой уже открыта. Оформить проездные документы можно как в кассах дальнего следования, так и на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба ЗабЖД. Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении). Его также необходимо предъявить при посадке в поезд.

Акция ориентирована, в первую очередь, на поддержку и стимулирование семейного отдыха: благодаря скидке большее число родителей смогут отправиться в путешествие вместе с детьми.

Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также для проездных документов, оформленных по воинским и транспортным требованиям. Не действует она и при оформлении проездных документов на скорый фирменный поезд № 146/145 Москва – Назрань.