Овчарки, бульдоги и хаски: в ДВОКУ прошел конкурс снежных фигур

Фото: ens.mil.ru

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище прошел традиционный конкурс снежных фигур. Для своих композиций курсанты выбирали в основном собак – символ наступившего года. Награды за призовые места давали не только за мастерство лепки из снега, но и за презентацию своих шедевров.

Всего на конкурс было представлено 9 снежных композиций от девяти рот. Еще одна рота принять участие в конкурсе не смогла, так как была на полигоне. Ваяли курсанты символ 2018 года – периметр плаца училища украсили овчарки, бульдоги и хаски, а также петуха – символ прошедшего 2017 года.

Курсанты спецфакультета в своей композиции отразили не только символ наступившего года, но и предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

Курсанты возводили снежные шедевры несколько недель, в основном вечером, в свободное от учебы время. Из-за малоснежной зимы снег даже пришлось завозить на грузовых машинах.

Для победы необходимо было не только сделать интересные снежные фигуры, но и креативно их представить: курсанты пели песни, декламировали стихи, ставили сценки – все собственного сочинения. В жюри входили воспитатели и преподаватели училища.

Первое место в конкурсе присудили 7-й роте за пограничников с собакой на фоне ели.

Второе место заняла 4-я рота. Они вылепили целую собачью стаю.

1-я рота заняла третье место с композицией собаки рядом с новогодним деревом.

Победителям вручили сладкие пироги и грамоты.

Конкурс снежных фигур проводится в ДВОКУ ежегодно в течение 13 лет.